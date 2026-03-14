Impozitele se recalculează pentru mulți proprietari. Ce români pot primi bani înapoi de la primărie

De: Iancu Tatiana 14/03/2026 | 20:18
Cine va beneficia de reduceri ale impozitului / Sursa foto: Freepik

Unii dintre români vor fi beneficiarii unor reduceri în ceea ce privește plata impozitelor pentru clădiri, terenuri și mijloace de transport, potrivit Ordonanței de Urgență nr. 9/2026 la Codul fiscal. Cetățenii care vor plăti mai puțin fac parte din categoria persoanelor cu dizabilități. De aceste drepturi profită și cei care sunt proprietari ale unor imobile vechi.

Direcția de Impozite și Taxe a recalculat impozitele, iar persoanele cu handicap grav sau accentuat, care sunt proprietare de terenuri, locuințe și autovehicule vor ajunge să plătească cu 50% mai puțin. Aceste recalculări se fac în funcție de cât de gravă este boala de care suferă. În plus, și supraveghetorii sau tutorele legal al persoanei în cauză beneficiază de același drept.

Ce reduceri sunt aplicate

Programele sociale se adresează persoanelor cu dizabilități care sunt proprietare de case și mașini, dar și celor care le îngrijesc. În acest fel, în funcție de gradul de handicap, plata impozitelor va fi 25% sau 50%. Decizia a fost pusă în aplicare deja pentru oamenii care aveau dosarul depus la administrația fiscală. Totuși, în ceea ce privește impozitul pentru autovehicule, reducerea se aplică pentru un singur automobil, cu condiția ca acesta să se încadreze sub 2000 cm³. Dacă în trecut persoana era scutită și avea un autoturism cu un motor mai mare, acum trebuie să se prezinte la Direcția de Impozite și Taxe și să completeze o cerere prin care menționează vehiculul pentru care vrea să se aplice reducerea.

În ceea ce îi privește pe proprietarii de clădiri vechi, aceștia vor plăti o sumă mai mică pentru impozit conform cu anul construcției. Pentru locuințele care au o vechime cuprinsă între 50 și 100 de ani se vor achita cu 15% mai puțini bani, în timp ce pentru cele care trec de pragul de 100 de ani, diminuarea va ajunge la 25%.

Românii care au plătit aceste impozite înainte de recalculare trebuie să știe că sumele de bani acordate vor fi compensate cu alte datorii fiscale, însă cu condiția ca aceștia să depună o cerere.

