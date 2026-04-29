Test de inteligență | Rezolvați ecuația: Cât fac un cocos + un măr + o banană?

De: Andreea Stăncescu 29/04/2026 | 16:43
Poți rezolva ecuația?

Vă provocăm să rezolvați ecuația de mai jos și să descoperiți rezultatul final! La prima vedere pare simplu, dar ascunde un mic truc pe care mulți îl scapă din vedere. Crezi că te numeri printre cei care găsesc răspunsul corect din prima?

Puzzle-urile de logică nu sunt doar o metodă plăcută de a-ți petrece timpul liber, ci și un exercițiu excelent pentru creier. În special cele matematice contribuie la dezvoltarea gândirii analitice, îmbunătățesc memoria și ajută la recunoașterea tiparelor. Atunci când încerci să rezolvi o astfel de provocare, mintea ta intră automat într-un mod de concentrare intensă.

Partea cea mai interesantă este că nu ai nevoie de cunoștințe avansate de matematică. Este suficient să fii atent, calm și dispus să privești lucrurile dintr-o perspectivă diferită. Tocmai de aceea aceste puzzle-uri sunt apreciate de oameni de toate vârstele.

Provocarea de astăzi folosește fructe precum mere, banane și nuci de cocos pentru a crea o serie de ecuații. Fiecare fruct are o valoare numerică, iar scopul tău este să descoperi rezultatul final. Ai doar 11 secunde, ceea ce te obligă să te concentrezi și să elimini distragerile. Analizează fiecare rând cu atenție. Începe de sus și descoperă valoarea fiecărui fruct pas cu pas. Observă câte elemente sunt în fiecare grup și folosește informațiile deja obținute.

Dacă ai reușit, felicitări! Dacă nu, iată rezolvarea:

Trei mere însumează 30, deci un măr valorează 10. Apoi, un măr plus două grupuri de banane dau 26, ceea ce înseamnă că un grup valorează 8, iar o banană simplă valorează 4. Din următoarea relație rezultă că o nucă de cocos valorează 6.

Atenție la ultimul detaliu: apare o singură banană, nu un grup. Calculul final este 6 + 10 + 4 = 20.

