Este miercuri, iar cel mai bun mod de a petrece ziua este să îți testezi limitele. Din acest motiv, CANCAN.RO te provoacă la un test IQ interesant. Tot ce trebuie să faci este să fii atent și să găsești diferența din imagine.

Testele de logică sunt folosite adesea de psihologi pentru a măsura nivelul de inteligență al unei persoane. Ele se găsesc la un click distanță și sub diverse forme. Cele mai cunoscute în mediul online sunt cele de tipul iluzilor optice, diferențe, cuvinte sau numere lipsă și multe altele. De asemenea, pe lângă rolul principal, astfel de exerciții îți testează abilitatea vizuală, memoria, concentrarea și spontaneitatea, dar într-un mod distractiv. Tot ce trebuie să faci ca să rezolvi această provocare este să privești cu atenție imaginea și să identifici singura diferență.

TEST IQ | O singură cutie cu popcorn dintre cele 48 este diferită. Care?

Ziua de azi începe așa cum te-am obișnuit: cu exerciții simple pentru testarea IQ-ului. Cu ajutorul acestui test îți vei pune la încercare abilitatea vizuală, rapiditatea și concentrarea. Pentru a demonstra că ești cu adevărat un geniu trebuie să identifici deosebirea în maximum 17 secunde! Chiar dacă pare simplu, un moment de neatenție, te poate pune în dificultate. Tot ce trebuie să faci este să găsești singura cutie cu popcorn diferită dintre cele 48 aflate în imagine. Crezi că ești pregătit? Să începem!

REZOLVARE

Dacă ai reușit să găsești singura cutie cu popcorn diferită: felicitări! Pentru cei care nu au identificat-o, CANCAN este aici să îți ofere răspunsul corect. Cutia care nu este la fel se găsește pe rândul patru și este a treia de la stânga la dreapta.

Dacă te-ai gândit vreodată ce sunt testele IQ, ei bine se regăsesc și sub alte forme, precum teste de logică, diferențe, identificarea unei greșeli, completarea numerelor sau cuvintelor și multe altele. Nivelul de inteligență este clasificat pe mai multe categorii:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și managerii au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

