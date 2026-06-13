Accident aviatic grav! Două persoane au murit după ce avionul s-a prăbușit la scurt timp după decolare

Un tragic accident aviatic a avut loc în Republica Dominicană, unde un avion privat care urma să ajungă în Texas s-a prăbușit la scurt timp după decolare. Aeronava fusese trimisă pentru a-l prelua pe fostul mare jucător de baseball Yadier Molina, însă nu a mai reușit să își continue zborul din cauza unor probleme tehnice apărute la bord.

Potrivit informațiilor preliminare, avionul de tip Gulfstream G200 Galaxy, înmatriculat în Statele Unite, decolase din Republica Dominicană cu destinația Austin, Texas. La puțin timp după ridicarea de la sol, echipajul a raportat o situație de urgență și a solicitat revenirea pe aeroportul de plecare.

În timp ce încerca să se întoarcă în siguranță, aeronava și-a pierdut stabilitatea în apropierea aeroportului. Impactul cu solul a fost urmat de o explozie puternică, iar avionul a fost cuprins rapid de flăcări. La bord se aflau doar pilotul și copilotul, care și-au pierdut viața în urma accidentului. Autoritățile nu au făcut publice imediat identitățile celor două victime.

Datele preliminare arată că aeronava a transmis semnal de urgență în timp ce se afla la câteva zeci de kilometri de aeroportul din zona La Romana. Investigația urmează să stabilească exact ce defecțiune a determinat echipajul să renunțe la zbor și să încerce revenirea la sol.

După aflarea veștii, Yadier Molina și-a exprimat regretul față de pierderea celor doi aviatori. Fostul sportiv a precizat că avionul urma să îl transporte pe el, familia sa și câțiva apropiați către Puerto Rico.

La locul tragediei au intervenit de urgență echipe de pompieri, salvatori și reprezentanți ai autorităților aeronautice. Imaginile surprinse după accident arată epava complet distrusă de incendiu și un nor dens de fum ridicându-se deasupra zonei. Ancheta privind cauzele exacte ale prăbușirii este în desfășurare.

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