Tragedie în Gorj. Un bărbat de 57 de ani a murit după ce a căzut dintr-un cireș în timp ce culegea fructe

Un bărbat de 57 de ani din municipiul Motru, județul Gorj, și-a pierdut viața după ce a căzut dintr-un cireș în care se urcase pentru a culege fructe. Victima a rămas suspendată între ramurile copacului, iar echipajele de intervenție sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele tragediei.

Apel la 112 după căderea din copac

Incidentul s-a produs în municipiul Motru, iar autoritățile au fost alertate printr-un apel la numărul unic de urgență 112.

La fața locului a fost trimisă de urgență o echipă operativă de poliție, alături de echipaje medicale și de intervenție, pentru verificarea situației și acordarea primului ajutor.

Primele informații au indicat faptul că o persoană a căzut dintr-un copac în timp ce desfășura activități gospodărești.

A rămas suspendat între ramurile cireșului

Potrivit verificărilor efectuate de polițiști, bărbatul s-ar fi urcat într-un cireș pentru a culege fructe.

La un moment dat, acesta și-ar fi pierdut echilibrul și a căzut printre ramurile arborelui, rămânând suspendat în încrengătura copacului.

Salvatorii sosiți la locul incidentului au intervenit pentru coborârea victimei.

„La sosirea echipajelor de intervenție, bărbatul a fost coborât de către personalul SMURD, însă, în urma evaluării medicale efectuate la fața locului, a fost constatat decesul acestuia”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Gorj.

Medicii nu au mai putut face nimic

În ciuda intervenției rapide a echipajelor de urgență, viața bărbatului nu a mai putut fi salvată.

Cadrele medicale au efectuat evaluarea victimei imediat după coborârea acesteia din copac, însă au constatat că nu mai prezenta semne vitale.

Tragedia a șocat comunitatea locală, mai ales că accidentul s-a produs în timpul unei activități obișnuite pentru această perioadă a anului.

Necropsia va stabili cauza exactă a decesului

Trupul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Gorj, unde urmează să fie efectuată necropsia.

Medicii legiști vor stabili cu exactitate cauza decesului și dacă acesta a survenit în urma traumatismelor provocate de cădere sau pe fondul unei probleme medicale apărute înaintea accidentului.

Dosar penal și anchetă în desfășurare

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, conform procedurilor legale aplicabile în astfel de situații.

„În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, cercetările fiind continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul”, au precizat reprezentanții IPJ Gorj.

Ancheta este în desfășurare, iar oamenii legii urmează să stabilească toate detaliile care au condus la producerea tragicului accident.

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