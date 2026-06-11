Fostul director al Aro Palace a murit! Nicolae Albu a decedat în vacanță, în Turcia

Nicolae Albu, unul dintre numele cunoscute din industria hotelieră brașoveană și fost conducător al societății Aro Palace, a încetat din viață în cursul zilei de ieri, în timp ce se afla într-o vacanță în Turcia. Potrivit informațiilor disponibile, decesul a survenit în urma unui infarct.

Moartea sa marchează sfârșitul unei perioade importante din istoria companiei Aro Palace, una dintre cele mai cunoscute societăți hoteliere din Brașov. Nicolae Albu a fost asociat timp de mai multe decenii cu activitatea firmei care administrează hoteluri reprezentative pentru municipiul de la poalele Tâmpei, printre care Aro Palace și Capitol.

Nicolae Albu a decedat în vacanță, în Turcia

Acesta a ocupat funcția de director al companiei începând cu anii ’90, într-o perioadă marcată de transformări economice majore și de adaptarea sectorului turistic la noile condiții ale economiei de piață. În tot acest interval, societatea a traversat etape importante de dezvoltare și consolidare, menținându-și poziția printre principalii operatori hotelieri din regiune.

Mandatul său la conducerea companiei s-a întins pe o perioadă îndelungată, încheiată abia în anul 2013. Schimbarea managementului a venit în contextul unei strategii de reorganizare și modernizare promovate de acționarul majoritar de la acea vreme, SIF Transilvania, entitate cunoscută în prezent sub denumirea de Transilvania Investments Alliance. Decizia a fost justificată prin necesitatea unei noi abordări manageriale și a unei perspective adaptate cerințelor actuale ale pieței turistice.

De-a lungul activității sale profesionale, Nicolae Albu a fost una dintre figurile asociate cu evoluția companiei hoteliere brașovene, participând la administrarea unor active importante pentru industria locală a ospitalității. Hotelurile aflate în portofoliul societății au reprezentat, de-a lungul anilor, repere ale turismului urban din Brașov, găzduind atât turiști români și străini, cât și numeroase evenimente de afaceri.

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