Elevul de clasa a opta din Bacău putea fi salvat. Ce greșeli majore a comis operatorul 112 și ce pățesc vinovații

Anchetatorii care au analizat moartea lui Robert, elevul de clasa a opta din Bacău care s-a stins din viață la școală, au ajuns la o concluzie. Potrivit primelor relatări, operatorul 112 a greșit. Acesta ar fi avut mai multe variante la dispoziție să îl ajute pe copil repede.

Elevul de clasa a opta din Bacău putea fi salvat

Robert putea fi salvat dacă ajutorul venea la timp. Ancheta arată că echipele de salvatori nu s-au coordonat, iar cei doi medici de familie care au ajuns primii la fața locului nu l-au resuscitat pe elev. Aceștia au așteptat ambulanța, dar aceasta a venit fără medic.

Raportul DSU arată că șansa la viață a lui Robert s-a pierdut în dispeceratul 112. Primul apel a venit la ora 12:32, când s-a anunțat faptul că Robert nu mai respiră. Dar dispeceratul a trimis la intervenție o salvare fără medic. La două ore de la primul apel, a sosit un echipaj complet.

„Ca mamă, vă daţi seama, la fel cred şi eu. Dacă ambulanţa ajungea la timp, îl salvau. Îl salvau”, a declarat mama copilului decedat, după ce tragedia s-a produs.

Dispeceratul 112 a greșit în cazul elevului

Ancheta mai arată faptul că, la doar 7 km de școala în care s-a produs tragedia, exista o autospecială dotată pentru acordarea primului ajutor și trei pompieri care știau să resusciteze. Aceștia puteau ajunge rapid la Robert și poate îi salvau viața. Dar dispeceratul nu a trimis cel mai apropiat echipaj la caz.

Raportul mai arată și că două elicoptere SMURD erau la Galați și Brașov. Acestea puteau interveni pentru a ajuta elevul, dar nu au fost solicitate. Cu toate acestea, reprezentanții Serviciului de Ambulanță Bacău spun că intervenţia unui elicopter nu ar fi făcut diferența.

„În mod normal, apelurile de urgenţă care vin prin 112 sunt clasificate pe coduri. Acesta era de cod roşu, a fost primit de inspectorat. Transferând apelul către SAJ şi alocând un echipaj medical cu ambulanţă TIP B, nu s-a mai analizat și această soluție”, a declarat Ovidiu Cărăşel, ISU Bacău.

Ce nereguli au mai descoperit anchetatorii

Ancheta mai arată că dispeceratele Ambulanței și al ISU se află într-un sediu comun, dar sunt despărțite doar de un paravan. Acest lucru ar îngreuna comunicarea dintre operatori. Cu toate astea, reprezentanții ISU nu sunt de acord cu concluzia aceasta a anchetatorilor.

„Nu împiedica sub nicio formă comunicarea între dispeceri. Acel parvan, în general, stă retras către perete. Au fost momente în care, datorită unor situaţii mai deosebite, pentru a putea comunica numai între dispecerii unei structuri se întindea probabil paravanul respectiv”, a declarat Ovidiu Cărăşel, ISU Bacău.

Medicii de familie nu l-au ajutat pe Robert

Se pare că cei doi medici de familie care ar fi ajuns la școala din Bacău nu au intervenit. Aceștia au fost luați direct de la cabinet de către primar și duși cu mașina la Robert. Dar nu au făcut nimic și elevul de 15 ani a murit sub privirile colegilor și ale profesorilor.

Raportul DSU a ajuns la Poliție, la Parchet, la Colegiul Medicilor și Ministerul Sănătății, potrivit Observator News. Persoanele care au fost găsite vinovate de tragedie vor plăti o amendă de 5.000 de lei, iar personalul medical și dispecerii vor fi reinstruiți pentru a gestiona corect urgențele. Aceștia vor fi nevoiți să învețe să folosească toate resursele disponibile pentru a salva viața unui om.

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