Acasă » Știri » Elevul de clasa a opta din Bacău putea fi salvat. Ce greșeli majore a comis operatorul 112 și ce pățesc vinovații

Elevul de clasa a opta din Bacău putea fi salvat. Ce greșeli majore a comis operatorul 112 și ce pățesc vinovații

De: Irina Maria Daniela 05/06/2026 | 23:30
Elevul de clasa a opta din Bacău putea fi salvat. Ce greșeli majore a comis operatorul 112 și ce pățesc vinovații
Elevul de clasa a opta din Bacău putea fi salvat. Sursa foto: social media
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Anchetatorii care au analizat moartea lui Robert, elevul de clasa a opta din Bacău care s-a stins din viață la școală, au ajuns la o concluzie. Potrivit primelor relatări, operatorul 112 a greșit. Acesta ar fi avut mai multe variante la dispoziție să îl ajute pe copil repede.

Elevul de clasa a opta din Bacău putea fi salvat

Robert putea fi salvat dacă ajutorul venea la timp. Ancheta arată că echipele de salvatori nu s-au coordonat, iar cei doi medici de familie care au ajuns primii la fața locului nu l-au resuscitat pe elev. Aceștia au așteptat ambulanța, dar aceasta a venit fără medic.

Raportul DSU arată că șansa la viață a lui Robert s-a pierdut în dispeceratul 112. Primul apel a venit la ora 12:32, când s-a anunțat faptul că Robert nu mai respiră. Dar dispeceratul a trimis la intervenție o salvare fără medic. La două ore de la primul apel, a sosit un echipaj complet.

„Ca mamă, vă daţi seama, la fel cred şi eu. Dacă ambulanţa ajungea la timp, îl salvau. Îl salvau”, a declarat mama copilului decedat, după ce tragedia s-a produs.

Dispeceratul 112 a greșit în cazul elevului

Ancheta mai arată faptul că, la doar 7 km de școala în care s-a produs tragedia, exista o autospecială dotată pentru acordarea primului ajutor și trei pompieri care știau să resusciteze. Aceștia puteau ajunge rapid la Robert și poate îi salvau viața. Dar dispeceratul nu a trimis cel mai apropiat echipaj la caz.

Raportul mai arată și că două elicoptere SMURD erau la Galați și Brașov. Acestea puteau interveni pentru a ajuta elevul, dar nu au fost solicitate. Cu toate acestea, reprezentanții Serviciului de Ambulanță Bacău spun că intervenţia unui elicopter nu ar fi făcut diferența.

„În mod normal, apelurile de urgenţă care vin prin 112 sunt clasificate pe coduri. Acesta era de cod roşu, a fost primit de inspectorat. Transferând apelul către SAJ şi alocând un echipaj medical cu ambulanţă TIP B, nu s-a mai analizat și această soluție”, a declarat Ovidiu Cărăşel, ISU Bacău.

Ce nereguli au mai descoperit anchetatorii

Ancheta mai arată că dispeceratele Ambulanței și al ISU se află într-un sediu comun, dar sunt despărțite doar de un paravan. Acest lucru ar îngreuna comunicarea dintre operatori. Cu toate astea, reprezentanții ISU nu sunt de acord cu concluzia aceasta a anchetatorilor.

„Nu împiedica sub nicio formă comunicarea între dispeceri. Acel parvan, în general, stă retras către perete. Au fost momente în care, datorită unor situaţii mai deosebite, pentru a putea comunica numai între dispecerii unei structuri se întindea probabil paravanul respectiv”, a declarat Ovidiu Cărăşel, ISU Bacău.

Medicii de familie nu l-au ajutat pe Robert

Se pare că cei doi medici de familie care ar fi ajuns la școala din Bacău nu au intervenit. Aceștia au fost luați direct de la cabinet de către primar și duși cu mașina la Robert. Dar nu au făcut nimic și elevul de 15 ani a murit sub privirile colegilor și ale profesorilor.

Raportul DSU a ajuns la Poliție, la Parchet, la Colegiul Medicilor și Ministerul Sănătății, potrivit Observator News. Persoanele care au fost găsite vinovate de tragedie vor plăti o amendă de 5.000 de lei, iar personalul medical și dispecerii vor fi reinstruiți pentru a gestiona corect urgențele. Aceștia vor fi nevoiți să învețe să folosească toate resursele disponibile pentru a salva viața unui om.

CITEȘTE ȘI:

Elevul de 15 ani decedat în curtea școlii a fost înmormântat! Ancheta este în desfășurare

Raed Arafat, mesaj dur după moartea copilului de 15 ani din Bacău: „Putea fi salvat”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum şi-a petrecut Marymar ziua de naştere. Mesajul public transmis de Tzancă Uraganu
Știri
Cum şi-a petrecut Marymar ziua de naştere. Mesajul public transmis de Tzancă Uraganu
Angajata unui magazin din Cluj, amenințată cu un pistol de un bărbat de 40 de ani! Ce s-a întâmplat imediat după
Știri
Angajata unui magazin din Cluj, amenințată cu un pistol de un bărbat de 40 de ani! Ce s-a…
Putin a început să râdă, în timp ce Șoșoacă susținea că România „nu are președinte”
Mediafax
Putin a început să râdă, în timp ce Șoșoacă susținea că România „nu...
Bolojan nu ratează nicio ocazie să facă reclamă la împrumuturile SAFE. Astăzi, incidentul cu drona ucraineană. Săptămâna trecută, Galați
Gandul.ro
Bolojan nu ratează nicio ocazie să facă reclamă la împrumuturile SAFE. Astăzi, incidentul...
FOTO, Cum arată manechinul care se mărită cu un milionar cu 23 de ani mai bătrân. Acesta a fost surprins cu alte două femei
Prosport.ro
FOTO, Cum arată manechinul care se mărită cu un milionar cu 23 de...
Dmitri Medvedev o atacă dur pe Ursula von der Leyen după explozia din Portul Constanța și vorbește despre un posibil atentat la sediul UE
Adevarul
Dmitri Medvedev o atacă dur pe Ursula von der Leyen după explozia din...
Efectele „catastrofale” ale modelului economic al Chinei: Cum facilitează politicile lui Xi prăbușirea industriilor din restul lumii
Digi24
Efectele „catastrofale” ale modelului economic al Chinei: Cum facilitează politicile lui Xi prăbușirea...
Doamna Ferrari le-a cumpărat o locuință victimelor DRONEI din Galați. Motivul
Mediafax
Doamna Ferrari le-a cumpărat o locuință victimelor DRONEI din Galați. Motivul
Parteneri
O mai ții minte pe Ana Maria Georgescu, artista bătută de Florin Chilian? Cum arată și cu ce se ocupă astăzi
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai ții minte pe Ana Maria Georgescu, artista bătută de Florin Chilian? Cum arată...
FOTO. Vedeta a revenit în forță! Noile imagini cu ea sunt virale înainte de Mondial
Prosport.ro
FOTO. Vedeta a revenit în forță! Noile imagini cu ea sunt virale înainte de Mondial
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop 5-11 iunie. Taurii își rezolvă probleme financiare mai vechi, Leii au parte de o perioadă cu transformări profunde, Peștilor li se deschid uși importante
Click.ro
Horoscop 5-11 iunie. Taurii își rezolvă probleme financiare mai vechi, Leii au parte de o...
Banii obținuți pe sticlele cu valoare, reciclate, ar putea fi taxați de fisc. Care este explicația
Digi 24
Banii obținuți pe sticlele cu valoare, reciclate, ar putea fi taxați de fisc. Care este...
Ce mai uită lumea în taxi-uri? De la jucării, la bile de bowling
Promotor.ro
Ce mai uită lumea în taxi-uri? De la jucării, la bile de bowling
BANCUL ZILEI. Bulă supărat: – Bubulino, am aflat că ai amant!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă supărat: – Bubulino, am aflat că ai amant!
Experiment uluitor: Pâine făcută cu drojdie dintr-o mumie de 5.300 ani
go4it.ro
Experiment uluitor: Pâine făcută cu drojdie dintr-o mumie de 5.300 ani
Un studiu arată ce se întâmplă în creier în timpul unui concert live
Descopera.ro
Un studiu arată ce se întâmplă în creier în timpul unui concert live
Cum puteți juca turneul final al Campionatului Mondial de fotbal în EA SPORTS FC 26. România nu lipsește
Go4Games
Cum puteți juca turneul final al Campionatului Mondial de fotbal în EA SPORTS FC 26....
Bolojan nu ratează nicio ocazie să facă reclamă la împrumuturile SAFE. Astăzi, incidentul cu drona ucraineană. Săptămâna trecută, Galați
Gandul.ro
Bolojan nu ratează nicio ocazie să facă reclamă la împrumuturile SAFE. Astăzi, incidentul cu drona...
ULTIMA ORĂ
Vedetele TV au făcut marele anunț: așteaptă primul lor copil! „Mica noastră familie de la castel ...
Vedetele TV au făcut marele anunț: așteaptă primul lor copil! „Mica noastră familie de la castel se mărește”
Cum şi-a petrecut Marymar ziua de naştere. Mesajul public transmis de Tzancă Uraganu
Cum şi-a petrecut Marymar ziua de naştere. Mesajul public transmis de Tzancă Uraganu
De ce purta Michael Jackson plasturi pe nas. Dezvăluirile fostului bodyguard al artistului
De ce purta Michael Jackson plasturi pe nas. Dezvăluirile fostului bodyguard al artistului
Angajata unui magazin din Cluj, amenințată cu un pistol de un bărbat de 40 de ani! Ce s-a întâmplat ...
Angajata unui magazin din Cluj, amenințată cu un pistol de un bărbat de 40 de ani! Ce s-a întâmplat imediat după
Ce mesaj a primit Oana Roman de la un presupus angajat al Ministerului Apărării Naționale. Vedeta ...
Ce mesaj a primit Oana Roman de la un presupus angajat al Ministerului Apărării Naționale. Vedeta a fost revoltată!
Andrew Mountbatten-Windsor, fotografiat cu o vânătaie uriașă pe față. Ce scrie presa din Regat
Andrew Mountbatten-Windsor, fotografiat cu o vânătaie uriașă pe față. Ce scrie presa din Regat
Vezi toate știrile