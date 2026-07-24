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UMF Iași, prima reacție după discurscul viral al Claudiei Ciobanu. Studenta a criticat dur conducerea facultății de medicină

De: Maria Roșca 24/07/2026 | 21:45
UMF Iași, prima reacție după discurscul viral al Claudiei Ciobanu. Studenta a criticat dur conducerea facultății de medicină
Claudia Ciobanu, absolventă a specializării Asistență Medicală Generală și sefă de serie la UMF Iași/ sursă foto: captură video
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Discursul Claudiei Ciobanu, șefa seriei de promoție de la Facultatea de Medicină din Iași, a stârnit numeroase dezbateri și polemici în spațiul public. Rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T.Popa” din Iași a oferit o reacție publică după ce absolventa a criticat modul în care sunt instruiți viitorii asistenți medicali din România. 

Claudia Ciobanu, șefa seriei A de la specializarea Asistență Medicală Generală din cadrul Facultății de Medicină din Iași, a reușit să împartă țara în două tabere, după ce în timpul discursului său de la ceremonia festivă de absolvire a promoției 2026 a adus numeroase critici conducerii și modului în care viitorii studenți sunt instruiți să intre pe piața muncii.

UMF Iași, prima reacție după discursul Claudiei Ciobanu

Miercuri, 22 iulie, în timpul festivității de absolvire a promoției 2026 de la Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa Iași, tânăra a ieșit în față și a reprezentat absolvenții în calitate de șefă de serie. Ea a tras un semnal de alarmă, aducând critici și reclamând direct faptul că majoritatea studenților de la medicină nu se simt pregătiți și suficient de instruiți să intre în câmpul muncii după finalizarea cursurilor.

„Vreau să mă adresez acum conducerii facultății și să trag un semnal de alarmă. Înțeleg că poate nu toate lucrurile țin de dumneavoastră, dar haideți să încercăm să facem lucrurile să meargă și să fie bine pentru toată lumea.

Studenții nu au nevoie de ore întregi de cursuri citite de pe slide-uri. Putem face asta și singuri. Nu este în regulă să stăm uneori cu orele, sprijinind pereții în spitale, fără să ne bage nimeni în seamă. Asta nu este Medicină. Nu este normal ca jumătate dintre noi să plătească, an de an, taxă și, totuși, uneori să stăm în amfiteatre care aproape cad peste noi.

Sper din tot sufletul ca, odată cu înființarea noii facultăți, și anume cea de Științele Sănătății, lucrurile să fie mult mai bune pentru specializarea Asistență Medicală. Sper ca următorii șefi de serie care vor sta aici, în locul meu, să poată spune cu mândrie că au absolvit această facultate și că se simt pregătiți să intre în câmpul muncii, pentru că, din păcate, majoritatea dintre noi nu putem face asta”, a declarat Claudia Ciobanu.

Discursul elevei a devenit subiect de dezbatere publică, iar la două zile distanță conducerea UMF Iași a oferit o primă reacție. Rectorul Universității afirmă că respectă dreptul la exprimare al studenților, însă discursul susținut de Claudia Ciobanu ar fi umbrit festivitatea de premiere, momentul fiind ales nepotrivit. De asemenea, conducerea susține că problemele privind activitatea practică a studenților trebuie semnalate pe parcursul studiilor, nu la finalul anilor de învățământ.

„Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași respectă dreptul studenților și al absolvenților de a-și exprima opiniile, inclusiv atunci când acestea sunt critice. Discursul susținut de absolventa Claudia Ciobanu nu a fost întrerupt, nu a fost cenzurat și nu a fost eliminat din înregistrarea publică a Ceremoniei de absolvire, fapt care reflectă deschiderea Universității față de libertatea de exprimare și față de dialogul în interiorul comunității academice.

În același timp, considerăm necesară o distincție între dreptul legitim la critică și responsabilitatea care însoțește o intervenție publică rostită într-un cadru oficial, în numele unui grup de absolvenți. Ceremonia de absolvire este, înainte de toate, un moment colectiv și festiv, dedicat tuturor absolvenților, familiilor acestora și cadrelor didactice care i-au
însoțit în anii de studiu.

Alegerea acestui moment pentru formularea unor afirmații grave, generalizatoare și neînsoțite de exemple concrete a modificat inevitabil caracterul festiv al ceremoniei și a afectat experiența unor absolvenți care nu s-au regăsit în imaginea prezentată.

Această observație nu diminuează dreptul absolventei Claudia Ciobanu de a-și exprima opinia. Ea evidențiază însă faptul că problemele educaționale pot fi analizate și soluționate eficient numai dacă sunt semnalate în timp util, concret și prin mecanismele de dialog disponibile, astfel încât Universitatea să poată interveni în perioada în care studenții sunt încă beneficiarii direcți ai procesului educațional”, se arată în punctul de vedere transmis de conducerea universității.

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