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Discursul Cătălinei, o studentă la Politehnica București, a făcut întreaga sală să plângă la absolvire: ”Și-ar fi dorit foarte mult să fie în această sală”

De: Denisa Crăciun 11/07/2026 | 19:04
Discursul absolventei de la Plotehnica București/ sursa foto: captură video TikTok
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Studenții care au încheiat ciclul de licență al facultății Politehnica București au trăit momente intense. Pentru ei s-a organizat ceremonia de absolvire, iar o tânără a impresionat prin discursul pe care l-a susținut. Mesajul emoționant a făcut întreaga sală să o privească cu lacrimi în ochi.

O tânără absolventă a facultății Politehnica București a susținut un discurs impresionant în cadrul festivității de absolvire. Aceasta a vorbit despre tatăl ei care a murit în urmă cu 8 luni. Studenta spunea că tatăl ei a fost cel mai bun om pe care l-a cunoscut și speră să fie mândru de ea în această etapă a vieții ei. Cei prezenți au privit-o cu lacrimi, iar videoclipul a ajuns viral în mediul online, devenind o lecție de viață pentru internauți.

Discursul pe care l-a susținut tânăra absolventă

Petre Cătălina este cea care a avut curajul să fie vulnerabilă în fața colegilor, profesorilor și a tuturor celor prezenți la ceremonie. Ea a spus cu tristețe că tatăl ei, care s-a stins în urmă cu câteva luni, și-ar fi dorit să participe la eveniment, însă nu a mai apucat. Deși trebuia să fie un moment de bucurie pentru Cătălina, emoțiile s-au transformat într-un dor imens. Tocmai din acest motiv, tânăra a decis să îi mențină prezența vie și a vorbit despre cât de iubit și apreciat a fost tatăl ei.

Mă numesc Petre Cătălina și vreau să aduc un omagiu tuturor părinților din sală, dar în special tatălui meu, Petre Nicolae Bogdan, care a murit acum 8 luni și și-ar fi dorit foarte mult să fie în această sală. Nu am câștigat niciodată la loterie, dar toată viața mea am auzit: „Ce mi-aș dori să am un tată ca tine!”. Și atunci am înțeles că eu câștigasem deja cel mai mare premiu. Din păcate, am trăit cea mai mare frică a mea. Am pierdut omul alături de care îmi imaginam că voi trăi toată viața. Tată, azi nu-ți pot vedea zâmbetul, dar aleg să cred că mă privești de undeva din această sală și ești mândru de mine, a spus Petre Cătălina.

Discursul a continuat, iar fata a spus că noua etapă din viața ei o va începe cu o promisiune față de tatăl ei. Ulterior, în încheiere, Cătălina i-a rugat pe cei prezenți să aplaude pentru oamenii dragi care nu au putut fi prezenți la un astfel de eveniment special.

Pentru mine, nu este doar începutul unei cariere, este începutul unei promisiuni. Promisiunea că fiecare reușită a mea va purta numele tău. Și că oamenii pe care îi iubim nu pleacă niciodată cu adevărat. Ei continuă să trăiască prin omul care devenim. Aș vrea să vă rog din tot sufletul meu să oferim un rând de aplauze tuturor oamenilor dragi care ar fi trebuit să fie fizic alături de noi și tatălui meu, Petre Nicolae Bogdan, pe care îl iubesc așa cum nu se poate spune, doar se poate simți. Vă mulțumesc!, a încheiat absolventa.

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