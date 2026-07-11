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Fiul Geaninei Ilieș s-a angajat! Ce job are Patrick: ”A zis că vrea să își ia singur mașină”

De: Denisa Crăciun 11/07/2026 | 19:27
Fiul Geaninei Ilieș s-a angajat! Ce job are Patrick: ”A zis că vrea să își ia singur mașină”
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Geanina Ilieș se poate declara o femeie și mamă împlinită. Prezentatoarea TV are o relație apropiată cu fiul ei, Patrick, iar acum are și mai multe motive de bucurie. Aceasta a mărturisit că băiatul s-a angajat pe toată perioada vacanței de vară, pentru a avea mai mulți bani.

Fiul Geaninei Ilieș, Patrick, este student peste hotare la o facultate importantă. Deși în mod obișnuit ar fi trebuit să se relaxeze în vacanța de vară, tânărul a decis că este momentul să se angajeze. Prezentatoarea TV este foarte mândră de fiul ei, iar recent a mărturisit și ce job are băiatul. Mai mult decât atât, Patrick are și un scop clar: vrea să fie independent financiar și își dorește o mașină.

Ce job are Patrick, fiul Geaninei Ilieș

Geanina și Patrick au o relație mamă-fiu foarte specială. Acesta are vacanță până în septembrie, însă nu stă degeaba. El se împarte între timpul cu familia și prietenii, iar vedeta a mărturisit în cadrul unui interviu pentru Click!, că este foarte mândră de copil.

Avem o relație foarte frumoasă, e încărcat și cu emoții pentru că știu că o să plece din nou, nu știm ce să facem mai întâi acum.

Patrick stă aici până în septembrie și se împarte între prieteni, mămica lui, lucrurile pe care le face acum, se pregătește să dea și de carnet, învață, nu a scăpat nici vara asta de învățătură. Mama e mândră de el!, a povestit Geanina Ilieș.

Tânărul a decis să se angajeze pentru prima dată, motiv pentru care Geanina este împlinită sufletește. Acesta are un job la muzeu, acolo unde are rolul de ghid. Patrick vrea să fie independent, cu atât mai mult că își dorește o mașină. Chiar dacă are una pusă la dispoziție, el a explicat că vrea să și-o achiziționeze din proprii bani.

Nu îi iau mașină, are. Are mașina mamei, pe a bunicilor, are vreo trei mașini. Nu cred că e momentul să luăm alta. El e și mult plecat în perioada asta dar e și foarte ambițios. A zis că vrea să își ia singur mașină, îl las în pace.

Își câștigă banii singur și vara asta e prima dată când a început și el să lucreze. A zis că nu vrea să stea deloc în vacanță, așa că lucrează. Este ghid la un muzeu pentru niște copilași.

El iubește copiii și îi place să stea printre ei, să le explice, face 20 de ani și este foarte responsabil. Chiar dacă a venit acasă își împarte el timpul cum vrea și a zis că vrea să muncească, a mai adăugat prezentatoarea TV.

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Ce refuză Geanina Ilieș să-i cumpere fiului său. Patrick s-a angajat și strânge bani pentru dorința lui

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