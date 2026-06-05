Geanina Ilieș a plecat de la Antena Stars. Cine este prezentatoarea care i-a luat locul la pupitrul știrilor mondene

După doi ani de emisie la pupitrul știrilor mondene de la Antena Stars, Geanina Ilieș a încheiat recent colaborarea cu postul TV. Nici nu a părăsit bine emisiunea, că deja i s-a găsit o înlocuitoare. Noi am aflat cine este prezentatoarea care i-a luat locul!

După o colaborare de doi ani, Geanina Ilieș, prezentatoarea jurnalului monden de la Antena Stars, a decis să se retragă din trustul media și să înceapă un nou capitol din viața sa. În urmă cu aproximativ o săptămână, CANCAN.RO vă dezvăluia că se afla printre variantele analizate de șefii de la PRO TV pentru unul dintre cele mai așteptate proiecte ale acestui an. Plecare acesteia nu ar fi deloc întâmplătoare, fiind deja în discuții pentru o producție de top – vezi AICI detalii.

Cu cine a fost înlocuită Geanina Ilieș la Antena Stars

„Dragii mei, Așa cum mă știți, aleg să fiu sinceră mereu cu voi. Așa că aveți dreptul să aflați de la mine prima dată: drumul meu la Antena Stars se încheie aici. Și înainte de orice speculație, să știți că inima și sufletul meu iubesc în continuare acest produs: Știrile Antena Stars. Este locul în care am fost primită cu brațele deschise, este locul în care am întâlnit oameni frumoși și profesioniști. Este locul care va fi mereu un reper în viața mea. Totuși, mereu trebuie să ne dorim să devenim varianta noastră cea mai bună, să creștem, să facem proiecte din ce în ce mai mari. Așa că, azi, spun «La revedere» publicului Antena Stars, dar nu și carierei de jurnalist. Vă mulțumesc pentru toate orele în care mi-ați fost alături și vă promit că ne revedem curând! A voastră, Geanina!”, a scris Geanina Ilieș pe rețelele de socializare.

La scurt timp de la demisia sa, șefii de la Antena Stars i-au găsit rapid o înlocuitoare. Este vorba despre Diana Bart, fosta coprezentatoare a emisiunii „Xtra Night Show”: „Dragilor, încep știrile la @Antenastarsoficial! Ne vedem în câteva minute”, a fost mesajul Dianei Bart.

La finalul anului 2025, după 13 ani în fața camerelor de filmat, Diana Bart și-a luat rămas bun de la Focus-Monden, emisiune pe care a moderat-o în ultimii ani la Prima TV. Ulterior, în luna ianuarie, jurnalista a devenit coprezentatoare la „Xtra Night Show”, alături de Andrei Ștefănescu, în night show-ul difuzat la Antena Stars.

„După 22 de ani de carieră, spun DA unei noi etape, cu emoție, curaj și un zâmbet mare. Cred în schimbări care te scot din zona de confort și te așază exact acolo unde trebuie să fii. Viața vine în capitole, fiecare m-a antrenat pentru următorul. Închid un capitol cu recunoștință și deschid altul la Antena Stars, unde nopțile devin Xtra. Urmează Xtra Night Show: seri cu ritm, conversații faine, spontaneitate și mult fun. De abia aștept să începem!”, a spusDiana Bart.

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