Șefii de la Antena Stars pregătesc o emisiune copy-paste după formatul de la Kanal D. Au găsit “rețeta succesului” în curtea vecinilor

Antena Stars pregătește un nou proiect, cu care vrea să dea lovitura, mai ales că formatul este un copy-paste de toată frumusețea, luat de la Kanal D. Cu împrumut sau fără, nu știm. Un producător din cadrul trustului lucrează intens la o nouă emisiune cu nunți care seamănă izbitor de mult cu formatul „Se strigă darul” de la Kanal D. Pe la colțuri deja se vorbește fără perdea despre faptul că postul încearcă să reproducă aproape la indigo rețeta care a făcut audiențe uriașe la concurență. Însă toate acestea vin la pachet și cu ceva probleme și neumțumiri în „bucătăria internă”. CANCAN.RO are detalii!

Conceptul e același ca al emisiunii de la Kanal D, nunți filmate integral, dedicații, lăutari, personaje pitorești, atmosferă de chef continuu și inevitabilul moment în care se strigă darul în fața invitaților. Practic, fix mecanismul care a transformat emisiunea de la Kanal D într-o mină de aur pentru social media. În televiziune, inspirația și copia sunt despărțite de o linie foarte subțire, dar ce mai contează dacă se ridică măcar puțin ratingul, nu de alta, dar postul oricum are nevoie disperată de un mic boost, tocmai de accea apelează la formate cunoscute publicului. Ce importanță mai are că nu e originală ideea? Poate va funcționa, poate, nu, rămâne de văzut.

Nu degeaba au fost „colegi de clădire” Antena Stars și Kanal D o bună perioadă de timp. Au aruncat un ochi în curtea vecinului și s-au lăsat inspirați și pentru noua emisiune. Dar să vorbim și despre prezentatori, pentru că aici nu s-au aruncat la nume mari. Dacă la Kanal D au fost inițial amfitrioni ai show-ului Andreea Mantea și Bursucu, apoi Bursucu a fost înlocuit de Mihai Mitoșeru, ca în final Andreea Mantea să fie înlocuită cu soția lui Andrei Duban, Grațiela, la Antena Stars lucrurile stau diferit, dar nu prea. Au ales tot o echipă de doi, un el și o ea. V-am spus doar că e copy-paste pe față! Ea este fosta lui Leo de la Roșiori, Manuela Oprișiu, iar el, Ionuț Stoican. Filmările au început deja, iar echipa a fost prezentă recent la nunta Alexandrei Cotruș cu Adrian Vodă, eveniment folosit pentru primele cadre ale proiectului. Alexandra Cotruș, devenită virală după „Ballerina Cappuccina”, a oferit exact decorul perfect pentru noul produs TV.

Doar că în timp ce șefii visează la audiențe și viralizare, în spatele camerelor situația este explozivă. Sursele CANCAN.RO spun că operatorii și oamenii din echipa tehnică sunt revoltați după ce au aflat că ar trebui să muncească suplimentar pentru noua emisiune, fără bani în plus. Aparent, furia este îndreptată către unul dintre șefii de la Antena Stars care controlează partea financiară și care refuză să aprobe plăți suplimentare pentru proiect. Ironic, nu-i așa? Emisiunea este despre „daruri”, opulență și nunți de vis, dar oamenilor care muncesc la acest proiect nu li se dă vreun leu în plus.

