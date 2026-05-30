Acasă » Exclusiv » Șefii de la Antena Stars pregătesc o emisiune copy-paste după formatul de la Kanal D. Au găsit “rețeta succesului” în curtea vecinilor

Șefii de la Antena Stars pregătesc o emisiune copy-paste după formatul de la Kanal D. Au găsit “rețeta succesului” în curtea vecinilor

De: Andrei Iovan 30/05/2026 | 05:50
Șefii de la Antena Stars pregătesc o emisiune copy-paste după formatul de la Kanal D. Au găsit “rețeta succesului” în curtea vecinilor
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Antena Stars pregătește un nou proiect, cu care vrea să dea lovitura, mai ales că formatul este un copy-paste de toată frumusețea, luat de la Kanal D. Cu împrumut sau fără, nu știm. Un producător din cadrul trustului lucrează intens la o nouă emisiune cu nunți care seamănă izbitor de mult cu formatul „Se strigă darul” de la Kanal D. Pe la colțuri deja se vorbește fără perdea despre faptul că postul încearcă să reproducă aproape la indigo rețeta care a făcut audiențe uriașe la concurență. Însă toate acestea vin la pachet și cu ceva probleme și neumțumiri în „bucătăria internă”. CANCAN.RO are detalii!

Conceptul e același ca al emisiunii de la Kanal D, nunți filmate integral, dedicații, lăutari, personaje pitorești, atmosferă de chef continuu și inevitabilul moment în care se strigă darul în fața invitaților. Practic, fix mecanismul care a transformat emisiunea de la Kanal D într-o mină de aur pentru social media. În televiziune, inspirația și copia sunt despărțite de o linie foarte subțire, dar ce mai contează dacă se ridică măcar puțin ratingul, nu de alta, dar postul oricum are nevoie disperată de un mic boost, tocmai de accea apelează la formate cunoscute publicului. Ce importanță mai are că nu e originală ideea? Poate va funcționa, poate, nu, rămâne de văzut.

Antena Stars a rămas în pană de idei și a furat un format de la Kanal D

Nu degeaba au fost „colegi de clădire” Antena Stars și Kanal D o bună perioadă de timp. Au aruncat un ochi în curtea vecinului și s-au lăsat inspirați și pentru noua emisiune. Dar să vorbim și despre prezentatori, pentru că aici nu s-au aruncat la nume mari. Dacă la Kanal D au fost inițial amfitrioni ai show-ului Andreea Mantea și Bursucu, apoi Bursucu a fost înlocuit de Mihai Mitoșeru, ca în final Andreea Mantea să fie înlocuită cu soția lui Andrei Duban, Grațiela, la Antena Stars lucrurile stau diferit, dar nu prea. Au ales tot o echipă de doi, un el și o ea. V-am spus doar că e copy-paste pe față! Ea este fosta lui Leo de la Roșiori, Manuela Oprișiu, iar el, Ionuț Stoican. Filmările au început deja, iar echipa a fost prezentă recent la nunta Alexandrei Cotruș cu Adrian Vodă, eveniment folosit pentru primele cadre ale proiectului. Alexandra Cotruș, devenită virală după „Ballerina Cappuccina”, a oferit exact decorul perfect pentru noul produs TV.

Fosta lui Leo de la Roșiori va prezenta noua emisiune de la Antena Stars. sursă – social media

Doar că în timp ce șefii visează la audiențe și viralizare, în spatele camerelor situația este explozivă. Sursele CANCAN.RO spun că operatorii și oamenii din echipa tehnică sunt revoltați după ce au aflat că ar trebui să muncească suplimentar pentru noua emisiune, fără bani în plus. Aparent, furia este îndreptată către unul dintre șefii de la Antena Stars care controlează partea financiară și care refuză să aprobe plăți suplimentare pentru proiect. Ironic, nu-i așa? Emisiunea este despre „daruri”, opulență și nunți de vis, dar oamenilor care muncesc la acest proiect nu li se dă vreun leu în plus.

NU RATA – Geanina Ilieș a plecat de la Antena Stars! Prezentatoarea TV schimbă tabăra după doi ani și e în negocieri cu PRO TV

S-au încins spiritele în platoul emisiunii de la Antena Stars. Amalia Bellantoni a iscat un scandal monstru în direct!

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cristian Porcari lămurește misterul din jurul relației cu Iuliana Beregoi! Ce s-a întâmplat, de fapt, între cei doi: “Sunt nopți în care ea…”
Exclusiv
Cristian Porcari lămurește misterul din jurul relației cu Iuliana Beregoi! Ce s-a întâmplat, de fapt, între cei doi:…
7 greșeli vestimentare pe care le fac bărbații. Par ”ieftini” chiar și în haine scumpe. Adina Buzatu: „Prima dintre ele este obsesia pentru logo-uri”
Exclusiv
7 greșeli vestimentare pe care le fac bărbații. Par ”ieftini” chiar și în haine scumpe. Adina Buzatu: „Prima…
Lovitură de ultim moment în Sănătate! Ministerul prelungește termenul pentru proiectele PNRR până în august 2026
Mediafax
Lovitură de ultim moment în Sănătate! Ministerul prelungește termenul pentru proiectele PNRR până...
Putin amenință o nouă țară, după drona CĂZUTĂ la GALAȚI! „Ar putea avea soarta Ucrainei!”
Gandul.ro
Putin amenință o nouă țară, după drona CĂZUTĂ la GALAȚI! „Ar putea avea...
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu o boală rară
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost...
Un angajat al primăriei a găsit din întâmplare lingouri de aur de 40.000 de euro în timp ce tundea iarba
Adevarul
Un angajat al primăriei a găsit din întâmplare lingouri de aur de 40.000...
Anchetă după tragedia din Târgu Jiu: informații șocante despre bărbatul suspectat de dublă crimă
Digi24
Anchetă după tragedia din Târgu Jiu: informații șocante despre bărbatul suspectat de dublă...
Anunțul momentului de la Putin. „Războiul din Ucraina se apropie de sfârșit”
Mediafax
Anunțul momentului de la Putin. „Războiul din Ucraina se apropie de sfârșit”
Parteneri
Anda Adam, de nerecunoscut după ce a slăbit spectaculos! Ce dietă drastică ține artista
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Anda Adam, de nerecunoscut după ce a slăbit spectaculos! Ce dietă drastică ține artista
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Povestea Pompiliei Stoian, artista care a iubit și a cântat alături de Dan Spătaru. De ce a plecat din România în Germania
Click.ro
Povestea Pompiliei Stoian, artista care a iubit și a cântat alături de Dan Spătaru. De...
Washington Post, despre drona rusească prăbușită în Galați: Putin este încolțit și atacă violent. Trump nu-și joacă bine cartea
Digi 24
Washington Post, despre drona rusească prăbușită în Galați: Putin este încolțit și atacă violent. Trump...
Cine va plăti mai mult pentru RCA în 2026?
Promotor.ro
Cine va plăti mai mult pentru RCA în 2026?
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu...
Atac devastator ținut ascuns: Navă militară a SUA, scufundată de drone
go4it.ro
Atac devastator ținut ascuns: Navă militară a SUA, scufundată de drone
Cât de aproape suntem de călătoriile interstelare rapide?
Descopera.ro
Cât de aproape suntem de călătoriile interstelare rapide?
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Putin amenință o nouă țară, după drona CĂZUTĂ la GALAȚI! „Ar putea avea soarta Ucrainei!”
Gandul.ro
Putin amenință o nouă țară, după drona CĂZUTĂ la GALAȚI! „Ar putea avea soarta Ucrainei!”
ULTIMA ORĂ
Legenda NHL, în vârstă de 60 de ani, și câștigătorul a patru Cupe Stanley s-a stins la doar câteva ...
Legenda NHL, în vârstă de 60 de ani, și câștigătorul a patru Cupe Stanley s-a stins la doar câteva zile după o apariție emoționantă în Montreal
Horoscop chinezesc azi, 30 mai 2026. Iepurele primește o veste bună
Horoscop chinezesc azi, 30 mai 2026. Iepurele primește o veste bună
Mihaela Bilic explică secretul unei diete fără stres. Regula 80/20 care te ajută să slăbești fără ...
Mihaela Bilic explică secretul unei diete fără stres. Regula 80/20 care te ajută să slăbești fără să renunți la plăcerile culinare
Prognoza meteo azi, 30 mai 2026. După o răcire bruscă, vremea se schimbă din nou
Prognoza meteo azi, 30 mai 2026. După o răcire bruscă, vremea se schimbă din nou
Doliu în televiziune! A murit Sanda Țăranu
Doliu în televiziune! A murit Sanda Țăranu
Bucurie uriașă în familia vedetei din „Full House”. Va deveni bunică de două ori în același an
Bucurie uriașă în familia vedetei din „Full House”. Va deveni bunică de două ori în același an
Vezi toate știrile