Prognoza meteo azi, 30 mai 2026. După o răcire bruscă, vremea se schimbă din nou

De: Paul Hangerli 30/05/2026 | 05:30
Ziua de 30 mai aduce o încălzire vizibilă a vremii în întreaga țară, cu temperaturi apropiate de pragul de 30 de grade în regiunile sudice și vestice. Instabilitatea atmosferică va fi mai prezentă în nord, centru și la munte, unde vor apărea averse și intensificări ale vântului. Per ansamblu, România va avea parte de o zi plăcută de primăvară târzie, cu multe intervale însorite și temperaturi în creștere.

Vremea se va încălzi în cea mai mare parte a României pe parcursul următoarelor 24 de ore, aducând temperaturi mai plăcute și un aspect mai apropiat de începutul verii. Totuși, instabilitatea atmosferică nu va lipsi, astfel că în special în a doua parte a zilei vor apărea averse și înnorări temporare în mai multe regiuni ale țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 29 de grade Celsius, iar cele minime între 8 și 17 grade.

Vremea pe regiuni

Vremea în nordul și vestul țării

În Maramureș, Crișana și Banat, vremea va deveni mai caldă față de zilele precedente. Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, însă după-amiaza și seara vor apărea înnorări accentuate și averse locale. Vântul va avea unele intensificări, cu rafale ce pot atinge 45-55 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 29 de grade, iar minimele între 10 și 16 grade.

Vremea în sudul și sud-estul țării

În Muntenia și sud-estul țării, vremea va fi plăcută și predominant caldă. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite, iar șansele de ploaie vor fi reduse în timpul zilei. Temperaturile maxime vor ajunge la 26-29 de grade, în timp ce minimele nocturne se vor situa între 12 și 17 grade.

Vremea în Oltenia și sud-vest

Oltenia va avea parte de una dintre cele mai calde zile din țară. Soarele va domina mare parte din interval, iar ploile vor fi izolate și de scurtă durată. Vântul va sufla moderat, cu unele intensificări temporare. Temperaturile maxime vor urca până la 28-29 de grade, iar minimele vor coborî spre 11-15 grade.

Vremea în estul și nord-estul țării

În Moldova, cerul va avea înnorări temporare, iar după-amiaza și seara vor fi averse locale. Vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare. Temperaturile maxime vor varia între 22 și 27 de grade, iar cele minime între 9 și 15 grade.

Vremea în centrul țării și zona Carpaților

Transilvania și zonele montane vor fi printre regiunile cele mai afectate de instabilitatea atmosferică. După-amiaza și seara sunt așteptate averse, iar la munte vântul va avea intensificări importante, cu rafale ce pot depăși 60-80 km/h pe creste. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 24 de grade, iar minimele între 8 și 12 grade.

Vremea în Dobrogea și pe litoralul Mării Negre

Dobrogea va avea o vreme agreabilă, cu perioade lungi de soare și temperaturi confortabile. Cerul va fi variabil, iar ploile vor fi puțin probabile. Maximele vor ajunge la 23-26 de grade, iar minimele vor fi cuprinse între 13 și 17 grade. Briza mării va menține o atmosferă plăcută pe litoral.

Vremea în București

În Capitală, vremea va continua să se încălzească. Cerul va fi variabil pe parcursul zilei, iar în cursul nopții vor fi posibile ploi slabe și trecătoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în timpul zilei. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 27 de grade, iar minima va fi de 13-14 grade, posibil mai scăzută spre 11 grade în zona preorășenească.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca: maximă de 22-24°C, minimă de 9-11°C, cu averse spre seară.

Timișoara: maximă de 27-29°C, minimă de 13-15°C, vreme caldă și vânt moderat.

Iași: maximă de 24-26°C, minimă de 11-13°C, cu înnorări și ploi locale.

Craiova: maximă de 28-29°C, minimă de 12-15°C, vreme predominant frumoasă.

Constanța: maximă de 23-25°C, minimă de 14-16°C, condiții bune pentru activități în aer liber.

Brașov: maximă de 20-22°C, minimă de 8-10°C, cu averse și intensificări ale vântului.

