Mihaela Bilic explică secretul unei diete fără stres. Regula 80/20 care te ajută să slăbești fără să renunți la plăcerile culinare

Cea mai apreciată nutriționistă din România, Mihaela Bilic, vine cu un mesaj liniștitor pentru toți cei care se simt vinovați atunci când ies din rutina alimentară obișnuită. Medicul susține că nu există dieta perfectă și că echilibrul este mult mai important decât perfecțiunea atunci când vine vorba despre alimentație și menținerea greutății.

Într-o postare publicată pe rețelele de socializare, Mihaela Bilic a vorbit despre presiunea pe care mulți oameni o resimt în perioadele de sărbătoare sau în weekend, atunci când programul alimentar devine mai relaxat și apar inevitabil mici abateri de la dietă.

Nu există dieta perfectă pentru toată lumea

Potrivit medicului nutriționist, una dintre cele mai mari greșeli este să credem că există un plan alimentar universal, care funcționează pentru toată lumea.

Mihaela Bilic atrage atenția că fiecare persoană trebuie să își descopere propriul stil alimentar, unul care poate fi respectat pe termen lung și care nu generează frustrare.

Reputata nutriționistă, Mihaela Bilic, medic primar diabet, nutriție și boli metabolice, a explicat:

„Nu poți merge în vizită cu caserola de mâncare dietetică după tine și nici nu poți refuza invitația la un grătar de teamă să nu încalci regulile impuse de cura de slăbire. Aflați că nu există o dietă perfectă prescrisă de un nutriționist, alimentația optimă pentru tine trebuie să o descoperi singur.”

Alimentația sănătoasă nu înseamnă restricții permanente

Mihaela Bilic consideră că o dietă sănătoasă trebuie să includă și alimente care ne plac, nu doar reguli stricte și interdicții.

Ea explică faptul că organismul are nevoie de echilibru, iar alimentația trebuie să răspundă atât nevoilor fizice, cât și celor emoționale.

Medicul dezvăluie că o relație sănătoasă cu mâncarea presupune flexibilitate și lipsa vinovăției:

„O alimentație sănătoasă și echilibrată înseamnă să mănânci produse care-ți plac, să-ți satisfaci nevoile energetice și nutriționale, să ai grijă și de corpul tău dar și de bacteriile intestinale cu care coabităm. Dieta potrivită pentru tine trebuie să fie un mod de alimentație pe care îl poți respecta pe termen lung, care să fie flexibil, fără reguli drastice, care nu-ți impune niciun fel de restricții. Să poți să te bucuri de momentele în care mănânci dulciuri sau fast-food fără să te simți vinovat!”

Legea 80/20, compromisul dintre voință și plăcere

Unul dintre cele mai importante principii promovate de Mihaela Bilic este regula 80/20, o abordare care permite menținerea unui stil de viață sănătos fără presiune și fără perfecționism.

Potrivit acestei reguli, nu este nevoie să fim perfecți în fiecare zi. Este suficient să avem un comportament alimentar echilibrat în cea mai mare parte a timpului.

Reputata nutriționistă, Mihaela Bilic, explică astfel conceptul:

„Legea 80/20 are un obiectiv mai realist, bazat pe un compromis între voință și putință: în 80% din timp să avem o alimentație echilibrată, iar în 20% din timp să ne relaxăm. Raportat la o săptămână de 7 zile, asta înseamnă să fim cuminți minim 5 zile și să ne facem poftele și plăcerile în weekend.”

Nu ne îngrășăm dintr-o masă

Un alt mesaj important transmis de medic este acela că o masă mai bogată sau o zi în care ne permitem mici excese nu poate anula eforturile depuse pe termen lung.

Mihaela Bilic îi îndeamnă pe oameni să renunțe la gândirea de tip „totul sau nimic”, care generează adesea stres și frustrări.

Reputata nutriționistă a subliniat:

„Nicio problemă, nicio tragedie, nu ne îngrășăm dintr-o masă și nici nu slăbim dacă sărim peste una.”

Libertatea alimentară este esențială pentru echilibrul psihic

În opinia medicului, o zi fără reguli alimentare poate fi benefică nu doar pentru corp, ci și pentru sănătatea psihică.

Mihaela Bilic consideră că oamenii trebuie să învețe să se bucure de mâncare fără să se judece și fără să împartă alimentele în categorii de „bune” și „rele”.

Reputata nutriționistă, Mihaela Bilic, a transmis un mesaj care i-a impresionat pe urmăritorii săi:

„Alegeți-vă o zi pe săptămână în care să uitați de diete, număr de calorii și reguli de nutriție. Avem nevoie de această libertate, este esențială pentru echilibrul nostru psihic. Încercați să vă bucurați de mâncare fără să vă judecați! Nu există permis și interzis, bine și rău. Lăsați mâncarea să fie ceea ce trebuie să fie: o sursă de nutrienți, o hrană, o bucurie pentru sufletul vostru.”

Concluzia Mihaelei Bilic: echilibrul bate perfecțiunea

Mesajul transmis de Mihaela Bilic este unul simplu, dar extrem de important pentru persoanele care încearcă să slăbească sau să își mențină greutatea. Perfecțiunea nu există, iar succesul pe termen lung vine din echilibru, consecvență și flexibilitate.

Iar atunci când apar mici abateri de la programul alimentar, acestea nu trebuie privite ca eșecuri, ci ca parte firească a unei vieți normale.

„Iar de mâine, sau de luni, suntem din nou cuminți”, a concluzionat medicul.

