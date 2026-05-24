Care este ora maximă la care să mâncăm cina, potrivit Mihaelei Bilic: „Seara te bucuri cel mai mult de mâncare”

De: David Ioan 24/05/2026 | 10:51
Cina rămâne una dintre cele mai discutate mese ale zilei, iar specialiștii în nutriție au opinii tot mai nuanțate despre ora potrivită la care ar trebui să mâncăm.

În cadrul emisiunii Marius Tucă Show, medicul nutriționist Mihaela Bilic a explicat de ce nu ar trebui să ne grăbim să închidem bucătăria la ora 18.00, așa cum circulă în numeroase mituri alimentare. Dimpotrivă, spune ea, seara este momentul în care oamenii se bucură cel mai mult de mâncare, iar organismul nu intră în colaps metabolic dacă cina este servită mai târziu.

Mihaela Bilic a subliniat că intervalul considerat „seară” este mult mai larg decât credem.

„De la ora 7 până la ora 10 tot seară se numește. Culmea, nu ne cerem libertatea unde trebuie și să zic așa. La spanioli acum mai nou se închide restaurantele la 1.30. Deci de la ora 10 până la 1.30 mai este încă o servire, încă un serviciu. Noaptea e lungă, zilele sunt lungi, şi pe perioada zilei cât e foarte cald, nu-ți vine să mănânci”, spune Mihaela Bilic.

Afirmația ei contrazice ideea rigidă conform căreia cina trebuie luată devreme pentru a evita acumularea kilogramelor. În realitate, explică nutriționistul, corpul funcționează după un ritm adaptat stilului de viață, nu după reguli impuse artificial.

Oamenii activi, care ajung târziu acasă, nu pot fi obligați să mănânce la ora 18.00 doar pentru a respecta un mit. Important este ce mănânci și cât mănânci, nu ora exactă. Cina poate fi echilibrată, ușoară, dar și satisfăcătoare, pentru că este masa la care majoritatea oamenilor se relaxează după o zi încărcată.

Un alt argument adus de Bilic este legat de climat și cultură. În țările mediteraneene, unde temperaturile sunt ridicate, mesele se iau firesc mai târziu. Oamenii nu simt foame în timpul zilei, iar cina devine momentul central al alimentației. Modelul lor nu a generat epidemii de obezitate, ceea ce arată că ora nu este factorul decisiv.

Pentru cei care se întreabă care este ora maximă la care pot mânca, răspunsul Mihaelei Bilic este simplu: cina poate fi servită până la ora 22.00 fără probleme, atât timp cât nu exagerăm cu porțiile și nu alegem preparate grele. Ideea de a te culca flămând nu este sănătoasă, iar organismul nu funcționează mai bine dacă este privat de hrană.

