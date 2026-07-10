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Un zbor spre Londra a fost anulat după ce membrii echipajului au petrecut până dimineață într-un local de lux

De: Daniel Matei 11/07/2026 | 00:50
Un zbor spre Londra a fost anulat după ce membrii echipajului au petrecut până dimineață într-un local de lux
Sursa foto: Shutterstock
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Un zbor al companiei British Airways care trebuia să decoleze din Barbados spre Londra a fost anulat după ce mai mulți membri ai echipajului au fost considerați inapți pentru serviciu în urma unei nopți de petrecere la un resort de lux.

Incidentul a declanșat o anchetă internă, iar patru însoțitori de bord au fost suspendați, informează The Sun.

Este vorba despre zborul BA254, programat să plece duminică din Bridgetown, capitala statului Barbados, cu destinația Londra Heathrow. La bord urmau să se afle până la 336 de pasageri, însă cursa a fost anulată în ultimul moment, fără ca aceștia să primească inițial explicații privind motivul deciziei.

Potrivit surselor citate de The Sun, mai mulți membri ai echipajului au consumat cantități mari de alcool într-un hotel de lux, unde erau cazați între cele două zboruri. Martorii susțin că băuturile au curs ore în șir, iar comportamentul unora dintre însoțitorii de bord a atras atenția celorlalți turiști.

Unui însoțitor de zbor i s-a făcut rău în timpul petrecerii

O însoțitoare de bord ar fi vomitat în barul hotelului, în timp ce un coleg s-ar fi prăbușit și ar fi avut nevoie de ajutor pentru a ajunge în cameră. Mai mulți oaspeți ai hotelului ar fi început să îi filmeze, iar membrii echipajului le-ar fi răspuns: „Suntem echipaj British Airways. Și ce dacă?”.

Din cauza incidentului, conducerea companiei a decis să retragă întregul echipaj programat pentru zbor, deoarece nu mai putea fi asigurat numărul minim de însoțitori de bord necesar operării cursei în condiții de siguranță. Cei patru angajați despre care se spune că au avut un comportament neadecvat au fost suspendați pe durata investigației.

British Airways a confirmat că desfășoară o anchetă internă

Anularea cursei ar putea costa compania sute de mii de lire sterline, dacă sunt luate în calcul cheltuielile pentru cazarea și rerutarea pasagerilor, precum și impactul operațional al incidentului. Potrivit presei britanice, aeronava a fost trimisă înapoi la Londra fără pasageri, pentru a putea fi folosită la alte zboruri programate.

„Ne așteptăm ca membrii echipajului nostru să respecte cele mai înalte standarde și investigăm de urgență această situație”, a transmis compania aeriană într-un comunicat.

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