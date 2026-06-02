Pasagerii recalcitranți ar putea fi interziși pe toate zborurile. Planul radical analizat de autorități

Pasagerii care provoacă scandaluri la bordul avioanelor, sunt agresivi cu echipajul sau călătoresc în stare de ebrietate ar putea fi interziși pe toate zborurile operate de companiile aeriene din Marea Britanie, potrivit unui plan analizat de autoritățile britanice.

În prezent, persoanele care au un comportament violent sau perturbator pot fi incluse pe listele negre ale unei companii aeriene, însă pot continua să zboare cu alte companii. Guvernul britanic analizează acum posibilitatea creării unui sistem care să permită schimbul de informații între operatorii aerieni, astfel încât pasagerii problematici să poată fi identificați și refuzați de mai multe companii, potrivit Euronews.

Potrivit unor propuneri discutate în prezent cu industria aviatică, pasagerii implicați în incidente grave, precum comportamentul provocat de consumul excesiv de alcool, abuzurile la adresa echipajului sau actele de violență comise în timpul zborului, ar putea fi incluși pe o listă neagră națională. Aceasta le-ar putea interzice rezervarea de bilete la mai multe companii aeriene.

Măsura vine în contextul în care operatorii aerieni semnalează o creștere a comportamentelor disruptive în perioadele aglomerate de călătorii și susțin că interdicțiile aplicate în prezent de fiecare companie în parte nu reușesc să îi oprească pe pasagerii care repetă astfel de incidente.

Companiile aeriene susțin măsura

Dezbaterea are loc la scurt timp după controversa privind posibilitatea consumului de alcool în aeroporturile europene încă de la primele ore ale dimineții, înainte de îmbarcarea în zboruri.

Inițiativa vine pe fondul creșterii numărului de incidente provocate de pasageri aflați sub influența alcoolului sau care au un comportament agresiv în timpul zborurilor. Datele Autorității Aviației Civile din Marea Britanie arată că numărul cazurilor raportate de pasageri violenți, intoxicați sau recalcitranți a crescut semnificativ în ultimii ani.

Reprezentanții companiilor aeriene au salutat propunerea. Organizația Airlines UK și mai mulți operatori au transmis că o bază de date comună ar reprezenta un pas important pentru protejarea pasagerilor și a echipajelor de zbor.

Totuși, planul a stârnit și critici. Unele organizații care apără drepturile civile avertizează că un astfel de sistem ar putea ridica probleme legate de protecția datelor personale și de criteriile folosite pentru includerea unei persoane pe lista neagră.

Autoritățile britanice urmează să discute proiectul cu reprezentanții industriei aviatice în perioada următoare. Dacă va fi aprobat, sistemul ar putea schimba radical modul în care sunt sancționați pasagerii care creează probleme la bordul aeronavelor.

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