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Cele 5 zodii care sunt puse la încercare până la finalul lui Mercur Retrograd, potrivit Cristinei Demetrescu

De: Emanuela Cristescu 21/07/2026 | 16:01
Cele 5 zodii care sunt puse la încercare până la finalul lui Mercur Retrograd, potrivit Cristinei Demetrescu
Urmează o perioadă dificilă pentru 5 zodii. Avertismentul Cristinei Demetrescu
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Astroloaga Cristina Demetrescu a anunțat că cinci zodii intră într-o perioadă plină de obstacole, întârzieri, răsturnări de situație și decizii care le pot schimba planurile. Ea a avertizat că următoarele zile nu sunt deloc simple pentru acești nativi și că trebuie să fie foarte atenți.

În timp ce unii se bucură de liniște, alții vor avea impresia că nimic nu merge așa cum și-au propus. Mercur retrograd își face în continuare simțită prezența, iar efectele sale se văd în special în comunicare, bani, călătorii și proiectele importante. Cristina Demetrescu a atras atenția că cinci zodii sunt cele mai expuse în această perioadă și trebuie să evite deciziile luate în grabă.

Urmează o perioadă dificilă pentru 5 zodii

Racii, de exemplu, sunt printre cei mai afectați. Luna Nouă și Mercur retrograd îi obligă să se întoarcă la proiecte mai vechi, să repare greșeli și să regândească planuri pe care le credeau deja încheiate. În plus, orice discuție importantă trebuie purtată cu grijă, pentru că neînțelegerile pot apărea din cele mai mici detalii.

Nici Gemenii nu scapă de provocări. Sectorul financiar este cel mai sensibil, iar încasările pot întârzia sau pot apărea renegocieri neașteptate. Documentele și contractele trebuie verificate de două ori înainte de a fi semnate, pentru a evita eventualele probleme.

Pentru Balanțe, lucrurile nu depind neapărat de ele. Răspunsurile pe care le așteaptă de la autorități, angajatori sau colaboratori întârzie mai mult decât și-ar dori, iar răbdarea devine cel mai important aliat. Graba nu va rezolva nimic în această perioadă.

Și Scorpionii trebuie să fie pregătiți pentru schimbări din mers. Vacanțele, planurile cu prietenii sau proiectele comune pot suferi modificări neașteptate, iar adaptarea rapidă la noile situații îi poate ajuta să evite complicațiile.

La rândul lor, Capricornii descoperă că multe dintre planurile lor sunt blocate de deciziile altor persoane. Contracte, concedii sau proiecte importante pot fi amânate, iar reorganizarea programului devine inevitabilă.

Recomandările Cristinei Demetrescu

Cristina Demetrescu a spus că perioada rămasă până la încheierea lui Mercur retrograd nu este una potrivită pentru hotărâri impulsive. Din contră, este momentul ideal pentru a analiza mai atent ceea ce nu a funcționat, pentru a reveni asupra unor proiecte începute în trecut și pentru a pune ordine atât în plan personal, cât și profesional.

Astroloaga este de părere că schimbările făcute cu răbdare și după o analiză atentă pot avea rezultate solide pe termen lung. În schimb, cei care se grăbesc sau ignoră semnalele acestei perioade riscă să se lovească de noi blocaje și complicații.

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