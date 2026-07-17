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Zodiile care intră într-o nouă etapă după 18 iulie. Efectele „Coșului lui Barbault”

De: Andreea Stăncescu 17/07/2026 | 12:38
Zodiile care intră într-o nouă etapă după 18 iulie. Efectele „Coșului lui Barbault”
Schimbări majore pentru zodii / Foto: Profimedia
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O configurație astrologică rară, cunoscută drept „Coșul lui Barbault”, atrage atenția pasionaților de astrologie în perioada 18-22 iulie 2026. Mulți astrologi consideră că acest moment marchează începutul unei noi etape pentru toate zodiile, fiind asociat cu schimbări importante, oportunități și transformări. 

Configurația poartă numele astrologului francez André Barbault, una dintre cele mai cunoscute personalități ale astrologiei moderne. Acesta a studiat timp de zeci de ani ciclurile planetelor și modul în care acestea ar putea influența evoluția societății. După moartea sa, în 2019, teoriile sale au continuat să fie analizate de astrologi din întreaga lume, iar numele său a fost asociat cu această aliniere planetară.

„Coșul lui Barbault” descrie o configurație în care Jupiter, Uranus, Neptun și Pluto formează aspecte considerate armonioase. În astrologie, Jupiter simbolizează expansiunea și norocul, Uranus schimbările neașteptate, Neptun intuiția și idealurile, iar Pluto transformările profunde. Împreună, aceste energii sunt interpretate ca un semn al unui nou început.

Zodii norocoase
Zodiile care intră într-o nouă etapă după 18 iulie

Schimbări pentru zodii în următoarea perioadă

Berbecii sunt încurajați să își schimbe cercul de prieteni și să își promoveze proiectele personale. Curajul de a ieși în față le poate aduce oportunități importante.

Taurii pot primi o ofertă profesională surprinzătoare sau pot relua un proiect abandonat. Flexibilitatea îi va ajuta să profite de schimbările care apar.

Gemenii intră într-o perioadă favorabilă reinventării. Pot începe un proiect online, un curs sau chiar o schimbare de carieră care le va aduce mai multă vizibilitate.

Racii au ocazia să închidă capitole emoționale mai vechi și să își îmbunătățească situația financiară, cerând ceea ce consideră că merită.

Leii se află printre favoriții acestei perioade. Relațiile, colaborările și proiectele personale pot evolua rapid, iar încrederea în propriile forțe va crește.

Fecioarele sunt îndemnate să renunțe la nevoia de a controla fiecare detaliu. Odihna și echilibrul le pot ajuta să ia decizii mai inspirate.

Balanțele pot cunoaște oameni care le influențează pozitiv viitorul. Creativitatea este la cote ridicate, iar planurile de călătorie sau studiu sunt susținute.

Scorpionii trec printr-o transformare profundă. Pot lăsa în urmă situații care îi țineau pe loc și pot face pași importanți în carieră.

Săgetătorii primesc un impuls puternic pentru dezvoltare. O discuție, o colaborare sau o deplasare le poate schimba direcția în următoarele luni.

Capricornii sunt concentrați pe bani și stabilitate. Pot apărea surse noi de venit sau oportunități de investiții pe termen lung.

Vărsătorii devin mai vizibili decât de obicei și pot atrage proiecte importante sau persoane care le schimbă parcursul profesional ori sentimental.

Peștii intră într-o perioadă de eliberare și reorganizare. Vor avea ocazia să renunțe la relațiile toxice, să adopte obiceiuri mai sănătoase și să își stabilească prioritățile pentru viitor.

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