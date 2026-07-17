Acasă » Știri » Sfântul Ilie 2026. Tradiții, obiceiuri și superstiții. Ce este interzis să faci pe 20 iulie

Sfântul Ilie 2026. Tradiții, obiceiuri și superstiții. Ce este interzis să faci pe 20 iulie

De: David Ioan 17/07/2026 | 11:46
Sfântul Ilie 2026. Tradiții, obiceiuri și superstiții. Ce este interzis să faci pe 20 iulie
Sfântul Ilie 2026. Tradiții, obiceiuri și superstiții. Ce este interzis să faci pe 20 iulie
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Sfântul Ilie este prăznuit anual pe 20 iulie în Calendarul Ortodox, fiind considerat de credincioși un aducător al ploilor și o figură puternică în mitologia populară, asociată cu soarele și focul.

Tradițiile și credințele legate de el sunt vechi, adânc înrădăcinate în cultura rurală și încă respectate în multe zone ale țării.

Sfântul Ilie 2026

Potrivit scrierilor religioase, Sfântul Ilie a trăit cu peste opt secole înainte de nașterea Mântuitorului, în vremea regelui Ahab, în regatul Israel. Legenda spune că tatăl său, Sovac, ar fi avut o vedenie la nașterea copilului: oameni îmbrăcați în alb îl acopereau pe prunc cu haine de foc și îi dădeau să mănânce o flacără. Preoții din Ierusalim au interpretat această viziune ca pe un semn al alegerii divine pentru slujirea profetică.

Tradiția consemnează și un păcat grav atribuit Sfântului Ilie în tinerețe, când, ispitit de diavol, și-ar fi ucis părinții. Se spune că Dumnezeu l-a iertat, l-a ridicat la rangul sfinților și l-a înălțat la cer într-o trăsură de foc trasă de cai albi înaripați.

Scrierile unor mari teologi, precum Sfântul Ioan Gură de Aur și Sfântul Maxim Mărturisitorul, vorbesc despre trecerea lui Ilie într-o stare îngerească, într-o formă de existență diferită de cea trupească.

În credința populară, Sfântul Ilie este cel care aduce ploaia și fulgerele. Rugăciunea lui ar fi provocat seceta de trei ani și jumătate asupra poporului Israel, iar apoi tot el ar fi adus ploaia salvatoare.

În cer, se spune că străbate norii și trăsnește diavolii cu biciul de foc, aceștia ascunzându-se în copaci, sub streșini, în turlele bisericilor sau chiar în trupul animalelor. De aceea, tunetele și trăsnetele din această zi sunt interpretate ca semne ale luptei sale împotriva răului.

Tradiții, obiceiuri și superstiții

Obiceiurile din ajunul sărbătorii sunt la fel de vechi. Fetele mergeau noaptea pe câmpurile de cânepă, se dezbrăcau și se tăvăleau prin cultură, crezând că visul din noaptea următoare le va arăta cu cine se vor mărita: cânepa verde însemna un tânăr frumos, cânepa uscată un bărbat în vârstă.

Dimineața se culegeau plante de leac, în special busuioc, care era uscat și folosit ulterior în ritualuri și tratamente populare. Busuiocul sfințit era ars, iar cenușa era folosită pentru vindecarea rănilor din gură ale copiilor.

Tot în această zi se duc la biserică poame pentru pomenirea morților, iar merele nu se consumă înainte de a fi sfințite. Mărul este considerat pomul Sfântului Ilie, iar scuturarea lui înainte de sărbătoare ar aduce furtuni și grindină. În schimb, scuturarea pomului chiar în ziua praznicului este semn de belșug, iar merele date de pomană copiilor sunt considerate aducătoare de noroc.

Superstițiile sunt numeroase. Dacă tună de Sfântul Ilie, se spune că alunele vor seca, iar fructele vor fi viermănoase. O altă legendă afirmă că în această zi Sfântul Ilie l-ar fi lovit pe Tartorul dracilor și i-ar fi scos un ochi, care, căzut pe pământ, s-ar fi transformat în ban de aur. De aceea, aurul este considerat „metalul lui Ilie”.

Ce este interzis să faci pe 20 iulie

Există și interdicții. Lemnul de carpen nu se folosește în gospodărie, fiind considerat loc preferat de ascunziș al diavolilor. În timpul furtunilor nu se deschid ușile și ferestrele, pentru a nu permite intrarea spiritelor rele.

În unele zone se mănâncă grâu nou fiert cu miere, iar în altele fructe proaspete, pentru sănătate tot anul. Merele nesfințite nu se ating, pentru că, potrivit tradiției, pe lumea cealaltă se vor transforma în mere de aur, dar nu vor putea fi atinse de cei care au încălcat regula.

Ziua de Sfântul Ilie este și momentul în care se strânge mierea din stupi, fagurii se duc la biserică pentru binecuvântare și se împart de pomană. Ca divinitate solară și meteorologică, Sfântul Ilie este considerat responsabil de tunete, trăsnete, ploi torențiale și grindină, având puterea de a lega și dezlega ploile.

Tot pe 20 iulie este sărbătorită și Ziua Aviației Române, Sfântul Ilie fiind protectorul aviatorilor încă din anul 1913. Aproximativ 130.000 de români își serbează onomastica cu această ocazie, cei mai mulți purtând numele Ilie, Iliuță, Lică, Ilinca, Eliana sau Ilia.

CITEŞTE ŞI: Cele trei zodii care vor străluci în weekend. Urmează zile pline de surprize și bucurii

Orașul uriaș din România în care trăiesc doar 6.500 de oameni. Capitala este mult mai mică

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Gândaci și mizerie în gențile livratorilor de mâncare. Descoperirea revoltătoare făcută de inspectorii ANPC
Știri
Gândaci și mizerie în gențile livratorilor de mâncare. Descoperirea revoltătoare făcută de inspectorii ANPC
Escrocheria „Proforma” se extinde pe litoral. Cum sunt convinși turiștii să achite integral
Știri
Escrocheria „Proforma” se extinde pe litoral. Cum sunt convinși turiștii să achite integral
Alarmă în lumea medicală: testosteronul bărbaților ar fi scăzut dramatic. Ce arată noul studiu
Mediafax
Alarmă în lumea medicală: testosteronul bărbaților ar fi scăzut dramatic. Ce arată noul...
Un traficant din Pantelimon a evadat ca în filme chiar în timpul percheziției. Bărbatul a sărit de la etaj și a scăpat, deși era șchiop
Gandul.ro
Un traficant din Pantelimon a evadat ca în filme chiar în timpul percheziției....
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu ea mai mult goală, la piscină
Prosport.ro
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu...
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut
Adevarul
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze...
Tinerii dispăruți în timpul unei excursii pe Transalpina au fost găsiți după aproape două zile de căutări
Digi24
Tinerii dispăruți în timpul unei excursii pe Transalpina au fost găsiți după aproape...
Vacanță de coșmar în Turcia! Un britanic a fost arestat pentru că polițiștii au crezut că este beat
Mediafax
Vacanță de coșmar în Turcia! Un britanic a fost arestat pentru că polițiștii...
Parteneri
Roxana Vancea face senzație! Şi-a etalat formele apetisante pe internet. Cum se menține în formă?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Roxana Vancea face senzație! Şi-a etalat formele apetisante pe internet. Cum se menține în formă?
Reacția lui Darren Cahill când a văzut-o pe Simona Halep cu Dorin Mateiu la Wimbledon
Prosport.ro
Reacția lui Darren Cahill când a văzut-o pe Simona Halep cu Dorin Mateiu la Wimbledon
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Selly și părinții lui, împreună la inaugurarea Nibiru. Imaginile emoționante au strâns zeci de mii de aprecieri
Click.ro
Selly și părinții lui, împreună la inaugurarea Nibiru. Imaginile emoționante au strâns zeci de mii...
De ce vrea Iranul ca războiul cu SUA să continue. Ce spune generalul (r) Bălăceanu
Digi 24
De ce vrea Iranul ca războiul cu SUA să continue. Ce spune generalul (r) Bălăceanu
Prima eclipsă totală de Soare din Europa după 27 de ani. Din ce zone ale României va putea fi observată
Digi24
Prima eclipsă totală de Soare din Europa după 27 de ani. Din ce zone ale...
KIA România atacă unul dintre cele mai mari avantaje ale Dacia
Promotor.ro
KIA România atacă unul dintre cele mai mari avantaje ale Dacia
BANCUL ZILEI. O blondă: – Acum citesc o carte managerială, economic financiară…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O blondă: – Acum citesc o carte managerială, economic financiară…
Cum te păcălesc hackerii pe TikTok prin metoda ClickFix - DNSC
go4it.ro
Cum te păcălesc hackerii pe TikTok prin metoda ClickFix - DNSC
Care este diferența dintre praf de copt și bicarbonat de sodiu?
Descopera.ro
Care este diferența dintre praf de copt și bicarbonat de sodiu?
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Go4Games
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Un traficant din Pantelimon a evadat ca în filme chiar în timpul percheziției. Bărbatul a sărit de la etaj și a scăpat, deși era șchiop
Gandul.ro
Un traficant din Pantelimon a evadat ca în filme chiar în timpul percheziției. Bărbatul a...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Gândaci și mizerie în gențile livratorilor de mâncare. Descoperirea revoltătoare făcută de inspectorii ...
Gândaci și mizerie în gențile livratorilor de mâncare. Descoperirea revoltătoare făcută de inspectorii ANPC
Escrocheria „Proforma” se extinde pe litoral. Cum sunt convinși turiștii să achite integral
Escrocheria „Proforma” se extinde pe litoral. Cum sunt convinși turiștii să achite integral
Bărbatul considerat primul „cyborg” recunoscut oficial din lume. Antena implantată în craniu îi ...
Bărbatul considerat primul „cyborg” recunoscut oficial din lume. Antena implantată în craniu îi permite să „audă” culorile
Cum reacționează românii când îl văd pe Sorin Bontea pe stradă: „Îmi gătești și mie ceva?”
Cum reacționează românii când îl văd pe Sorin Bontea pe stradă: „Îmi gătești și mie ceva?”
Zodiile care intră într-o nouă etapă după 18 iulie. Efectele „Coșului lui Barbault”
Zodiile care intră într-o nouă etapă după 18 iulie. Efectele „Coșului lui Barbault”
Mihaela și Horațiu au fost localizați. Detalii despre starea lor după dispariția de pe Transalpina
Mihaela și Horațiu au fost localizați. Detalii despre starea lor după dispariția de pe Transalpina
Vezi toate știrile