„Podcast cu Prioritate” #107: Mașina ta are RCA și CASCO. Dar cine îl protejează pe șofer după un accident? Răspunsurile vin de la Bogdan Ciobănescu (Allianz-Țiriac Asigurări)

ProMotor continuă seria conversațiilor dedicate subiectelor care contează pentru comunitatea auto și aduce în prim-plan un episod diferit al emisiunii „Podcast cu Prioritate”. Luni, 20 iulie, începând cu ora 12:00, pe canalul de YouTube ProMotor România va fi difuzat episodul cu numărul 107, moderat de Marius Vișan și avându-l ca invitat pe Bogdan Ciobănescu, Head of Life and Health Division în cadrul Allianz-Țiriac Asigurări.

Realizat cu sprijinul partenerilor Allianz-Țiriac Asigurări și SANADOR, noul episod mută atenția de la mașină către omul aflat la volan și către consecințele pe care un accident rutier le poate avea asupra vieții acestuia și a familiei sale.

În lumea auto se discută frecvent despre modele noi, sisteme de siguranță, costuri de întreținere și reparații. Atunci când apare un incident în trafic, conversația se concentrează aproape întotdeauna pe automobil: cât costă reparația, cât timp va petrece mașina în service sau cât de repede va fi soluționat dosarul de daună.

Mai rar este abordată însă întrebarea esențială: cine îl protejează pe șofer?

În cadrul episodului, Bogdan Ciobănescu explică principalele diferențe dintre protecția oferită de polițele auto clasice și soluțiile dedicate persoanei aflate la volan. Discuția abordează cele mai întâlnite confuzii în rândul șoferilor, momentele în care aceștia realizează că nu sunt suficient protejați și riscurile pe care mulți aleg să le ignore.

Podcastul analizează și impactul financiar al accidentelor rutiere, inclusiv costurile ascunse care apar atunci când perioada de recuperare este mai lungă decât se anticipa inițial. Lipsa veniturilor pentru câteva luni, recuperarea medicală sau efectele pe termen lung ale unui accident sunt subiecte care afectează direct șoferii și familiile acestora.

Un capitol important al discuției este dedicat soluției My Protect, disponibilă integral online. Invitatul explică modul în care funcționează produsul, ce acoperiri oferă, cui i se adresează și care sunt cele mai populare opțiuni alese de clienți.

Episodul #107 din „Podcast cu Prioritate” va fi disponibil luni, 20 iulie, de la ora 12:00, pe canalul de YouTube ProMotor România.

De asemenea, episodul explorează rolul protecției financiare pentru familie și importanța unor clauze precum incapacitatea temporară de muncă, invaliditatea permanentă sau decesul din accident.