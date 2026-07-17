Acasă » Știri » „Podcast cu Prioritate” #107: Mașina ta are RCA și CASCO. Dar cine îl protejează pe șofer după un accident? Răspunsurile vin de la Bogdan Ciobănescu (Allianz-Țiriac Asigurări)

„Podcast cu Prioritate” #107: Mașina ta are RCA și CASCO. Dar cine îl protejează pe șofer după un accident? Răspunsurile vin de la Bogdan Ciobănescu (Allianz-Țiriac Asigurări)

De: Redacția CANCAN 17/07/2026 | 12:09
„Podcast cu Prioritate” #107: Mașina ta are RCA și CASCO. Dar cine îl protejează pe șofer după un accident? Răspunsurile vin de la Bogdan Ciobănescu (Allianz-Țiriac Asigurări)
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

ProMotor continuă seria conversațiilor dedicate subiectelor care contează pentru comunitatea auto și aduce în prim-plan un episod diferit al emisiunii „Podcast cu Prioritate”. Luni, 20 iulie, începând cu ora 12:00, pe canalul de YouTube ProMotor România va fi difuzat episodul cu numărul 107, moderat de Marius Vișan și avându-l ca invitat pe Bogdan Ciobănescu, Head of Life and Health Division în cadrul Allianz-Țiriac Asigurări.

Realizat cu sprijinul partenerilor Allianz-Țiriac Asigurări și SANADOR, noul episod mută atenția de la mașină către omul aflat la volan și către consecințele pe care un accident rutier le poate avea asupra vieții acestuia și a familiei sale.

În lumea auto se discută frecvent despre modele noi, sisteme de siguranță, costuri de întreținere și reparații. Atunci când apare un incident în trafic, conversația se concentrează aproape întotdeauna pe automobil: cât costă reparația, cât timp va petrece mașina în service sau cât de repede va fi soluționat dosarul de daună.

Mai rar este abordată însă întrebarea esențială: cine îl protejează pe șofer?

În cadrul episodului, Bogdan Ciobănescu explică principalele diferențe dintre protecția oferită de polițele auto clasice și soluțiile dedicate persoanei aflate la volan. Discuția abordează cele mai întâlnite confuzii în rândul șoferilor, momentele în care aceștia realizează că nu sunt suficient protejați și riscurile pe care mulți aleg să le ignore.

Podcastul analizează și impactul financiar al accidentelor rutiere, inclusiv costurile ascunse care apar atunci când perioada de recuperare este mai lungă decât se anticipa inițial. Lipsa veniturilor pentru câteva luni, recuperarea medicală sau efectele pe termen lung ale unui accident sunt subiecte care afectează direct șoferii și familiile acestora.

Un capitol important al discuției este dedicat soluției My Protect, disponibilă integral online. Invitatul explică modul în care funcționează produsul, ce acoperiri oferă, cui i se adresează și care sunt cele mai populare opțiuni alese de clienți.

Episodul #107 din „Podcast cu Prioritate” va fi disponibil luni, 20 iulie, de la ora 12:00, pe canalul de YouTube ProMotor România.

De asemenea, episodul explorează rolul protecției financiare pentru familie și importanța unor clauze precum incapacitatea temporară de muncă, invaliditatea permanentă sau decesul din accident.

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Gândaci și mizerie în gențile livratorilor de mâncare. Descoperirea revoltătoare făcută de inspectorii ANPC
Știri
Gândaci și mizerie în gențile livratorilor de mâncare. Descoperirea revoltătoare făcută de inspectorii ANPC
Escrocheria „Proforma” se extinde pe litoral. Cum sunt convinși turiștii să achite integral
Știri
Escrocheria „Proforma” se extinde pe litoral. Cum sunt convinși turiștii să achite integral
Alarmă în lumea medicală: testosteronul bărbaților ar fi scăzut dramatic. Ce arată noul studiu
Mediafax
Alarmă în lumea medicală: testosteronul bărbaților ar fi scăzut dramatic. Ce arată noul...
Un traficant din Pantelimon a evadat ca în filme chiar în timpul percheziției. Bărbatul a sărit de la etaj și a scăpat, deși era șchiop
Gandul.ro
Un traficant din Pantelimon a evadat ca în filme chiar în timpul percheziției....
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu ea mai mult goală, la piscină
Prosport.ro
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu...
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut
Adevarul
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze...
Tinerii dispăruți în timpul unei excursii pe Transalpina au fost găsiți după aproape două zile de căutări
Digi24
Tinerii dispăruți în timpul unei excursii pe Transalpina au fost găsiți după aproape...
Vacanță de coșmar în Turcia! Un britanic a fost arestat pentru că polițiștii au crezut că este beat
Mediafax
Vacanță de coșmar în Turcia! Un britanic a fost arestat pentru că polițiștii...
Parteneri
Roxana Vancea face senzație! Şi-a etalat formele apetisante pe internet. Cum se menține în formă?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Roxana Vancea face senzație! Şi-a etalat formele apetisante pe internet. Cum se menține în formă?
Reacția lui Darren Cahill când a văzut-o pe Simona Halep cu Dorin Mateiu la Wimbledon
Prosport.ro
Reacția lui Darren Cahill când a văzut-o pe Simona Halep cu Dorin Mateiu la Wimbledon
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Selly și părinții lui, împreună la inaugurarea Nibiru. Imaginile emoționante au strâns zeci de mii de aprecieri
Click.ro
Selly și părinții lui, împreună la inaugurarea Nibiru. Imaginile emoționante au strâns zeci de mii...
De ce vrea Iranul ca războiul cu SUA să continue. Ce spune generalul (r) Bălăceanu
Digi 24
De ce vrea Iranul ca războiul cu SUA să continue. Ce spune generalul (r) Bălăceanu
Prima eclipsă totală de Soare din Europa după 27 de ani. Din ce zone ale României va putea fi observată
Digi24
Prima eclipsă totală de Soare din Europa după 27 de ani. Din ce zone ale...
KIA România atacă unul dintre cele mai mari avantaje ale Dacia
Promotor.ro
KIA România atacă unul dintre cele mai mari avantaje ale Dacia
BANCUL ZILEI. O blondă: – Acum citesc o carte managerială, economic financiară…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O blondă: – Acum citesc o carte managerială, economic financiară…
Cum te păcălesc hackerii pe TikTok prin metoda ClickFix - DNSC
go4it.ro
Cum te păcălesc hackerii pe TikTok prin metoda ClickFix - DNSC
Care este diferența dintre praf de copt și bicarbonat de sodiu?
Descopera.ro
Care este diferența dintre praf de copt și bicarbonat de sodiu?
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Go4Games
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Un traficant din Pantelimon a evadat ca în filme chiar în timpul percheziției. Bărbatul a sărit de la etaj și a scăpat, deși era șchiop
Gandul.ro
Un traficant din Pantelimon a evadat ca în filme chiar în timpul percheziției. Bărbatul a...
ULTIMA ORĂ
Gândaci și mizerie în gențile livratorilor de mâncare. Descoperirea revoltătoare făcută de inspectorii ...
Gândaci și mizerie în gențile livratorilor de mâncare. Descoperirea revoltătoare făcută de inspectorii ANPC
Escrocheria „Proforma” se extinde pe litoral. Cum sunt convinși turiștii să achite integral
Escrocheria „Proforma” se extinde pe litoral. Cum sunt convinși turiștii să achite integral
Bărbatul considerat primul „cyborg” recunoscut oficial din lume. Antena implantată în craniu îi ...
Bărbatul considerat primul „cyborg” recunoscut oficial din lume. Antena implantată în craniu îi permite să „audă” culorile
Cum reacționează românii când îl văd pe Sorin Bontea pe stradă: „Îmi gătești și mie ceva?”
Cum reacționează românii când îl văd pe Sorin Bontea pe stradă: „Îmi gătești și mie ceva?”
Zodiile care intră într-o nouă etapă după 18 iulie. Efectele „Coșului lui Barbault”
Zodiile care intră într-o nouă etapă după 18 iulie. Efectele „Coșului lui Barbault”
Mihaela și Horațiu au fost localizați. Detalii despre starea lor după dispariția de pe Transalpina
Mihaela și Horațiu au fost localizați. Detalii despre starea lor după dispariția de pe Transalpina
Vezi toate știrile