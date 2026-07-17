Escrocheria „Proforma” se extinde pe litoral. Cum sunt convinși turiștii să achite integral

O femeie din Ilfov a ajuns victima unei înșelătorii după ce a plătit în avans pentru o cazare în Eforie Nord care nu exista. Polițiștii confirmă că astfel de situații sunt raportate aproape zilnic în sezonul estival, iar metoda folosită de escroci devine tot mai elaborată.

Ceea ce trebuia să fie un weekend la mare pentru Ioana Pană și grupul ei de prieteni s‑a transformat într-o experiență costisitoare. Aceasta a găsit pe 4 iulie un anunț pe o platformă de vânzări online, unde era promovat un apartament cu trei camere, aproape de plaja Belona, în complexul Apollonia. (Imaginile pot fi văzute în galeria foto de mai jos)

Escrocheria „Proforma” se extinde pe litoral

Comunicarea cu presupusul proprietar s-a desfășurat prin telefon și WhatsApp, iar prezentarea locuinței părea credibilă.

„Pe data de 4 iulie am găsit pe OLX un anunț de cazare în Eforie Nord pentru perioada 12 – 13 iulie. Am început să vorbim pe WhatsApp și la telefon detalii despre o posibilă rezervare. Apartamentul se afla în complex Apollonia, plaja Belona“, povestește femeia.

Pentru a-i câștiga încrederea, escrocul i-a trimis fotografii, filmări și o factură proformă emisă în numele unei firme reale. Prețul inițial de 1.000 de lei pentru două nopți a fost redus la 750 de lei dacă plata era făcută integral în avans.

Ioana Pană a verificat datele firmei de pe proformă, iar acestea păreau legitime.

„Pe data de 5 iulie am plătit integral într-un cont de Raiffeisen prin transfer bancar“, spune aceasta.

Ulterior, a primit un mesaj de confirmare:

„Vă mulțumim! Am primit dovada plății, iar rezervarea dumneavoastră este confirmată. Ne bucurăm că ați ales să vă petreceți sejurul alături de noi!“

Pe 12 iulie, în drum spre litoral, femeia a încercat să stabilească ora de check-in, însă nu a mai primit niciun răspuns.

„Pe data de 12 am trimis un mesaj pe WhatsApp pentru a știi la ce oră putem merge la locație și în acel moment nu mi s-a mai răspuns. Am încercat să sunăm și cartela nu mai era valabilă“, spune aceasta.

Ajunsă la adresă, a descoperit că apartamentul nu corespundea descrierii, nu era disponibil pentru închiriere și nu exista niciun sistem de acces. Investigațiile au arătat că escrocul folosea cartele prepay, conturi bancare diferite și identități false. Facturile proforme erau emise în numele unor firme reale, fără ca acestea să aibă vreo legătură cu tranzacțiile. Ioana Pană a depus plângere la Poliția Eforie, unde i s-a transmis că astfel de cazuri sunt frecvente.

Cum sunt convinși turiștii să achite integral

Pentru a-i avertiza pe alții, femeia a publicat un mesaj pe un grup de Facebook dedicat stațiunii.

„Pe data de 14 am publicat un anunț pe Facebook, pe un grup al stațiunii Eforie, am lăsat câteva detalii distincte cu ajutorul cărora oamenii să reușească să evite genul acesta de înșelătorie. În urma acelei postări am primit mai multe dovezi ale altor persoane care au pățit același lucru atât în trecut cat și în prezent. Infractorul schimbă constat cartela telefonului/ contul bancar/ pozele/ firma prin care face factura proforma“, a declarat aceasta.

O altă victimă, Aida Mădălina Canta, a pierdut 1.500 de lei după ce a achitat o proformă falsă. În discuțiile cu impostorul, acesta insista că factura fiscală poate fi emisă doar după plata integrală:

„V-am înțeles că sunteți sceptici, asta este fix problema dvs. Eu v-am emis o factură pe firmă…“

Aida i-a răspuns:

„Dar nu este o factură fiscală…“,

Iar acesta a continuat:

„Ba da, Factura este proformă. In momentul în care dvs. veți achita, vi se va trimite factură emisă în SPV. Iar dvs în cazul în care nu achitați, eu rămân cu TVA-ul. Eu nu pot să emit factura până când nu atașez dovada de plată în format electronic…“

În final, escrocul a pus presiune:

„În cazul în care doriți să finalizați rezervarea o vom finaliza. Dacă nu mai doriți, anulez rezervarea, stornez factura și asta ar fi tot, în regulă?“

Cazurile Ioanei Pană și ale Aidei Mădălina Canta arată cât de vulnerabili sunt turiștii în fața ofertelor false și cât de ușor pot fi păcăliți atunci când verificările sunt superficiale. În lipsa unor mecanisme sigure de confirmare, o vacanță planificată se poate transforma rapid într-o pierdere financiară.

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