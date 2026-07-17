Escrocherie în numele Azei Gabriela! Oamenii plătesc avansuri pentru concerte care nu există

Tentativele de înșelăciune în mediul online și în industria evenimentelor sunt din ce în ce mai frecvente, iar de această dată victima este Aza Gabriela. Artista și-a avertizat public admiratorii după ce a descoperit că persoane necunoscute îi folosesc numele pentru a obține bani de la cei care vor să o invite să cânte la diverse petreceri.

În ultima perioadă au apărut tot mai multe tentative de înșelăciune, iar multe vedete au fost victime. Potrivit cântăreței, au existat situații în care au fost făcute rezervări pentru evenimente fără ca ea sau echipa sa să știe despre acestea.

Organizatorii au fost convinși să achite avansuri, fiind asigurați că artista va fi prezentă la petrecerile lor. În realitate, Aza Gabriela nu fusese contactată și nu avea nicio înțelegere privind respectivele spectacole.

Escrocherii în numele cântăreței

Din acest motiv, cei care au plătit riscă să piardă sumele oferite în avans și să constate, în ziua evenimentului, că artista nu va urca pe scenă. Revoltată de situație, logodnica fotbalistului Horațiu Moldovan le recomandă tuturor celor interesați să îi verifice cu atenție pe cei care pretind că îi reprezintă activitatea și să ia legătura doar cu echipa sa oficială înainte de a face orice plată.

Aza Gabriela susține că persoanele implicate în această metodă de înșelăciune ar proveni chiar din domeniul organizării de evenimente. Mai exact, ar fi vorba despre presupuși impresari care promit că pot intermedia prezența artistei la petreceri, deși nu au niciun acord cu aceasta.

Cântăreața spune că a aflat despre aceste situații abia după ce mai multe persoane i-au semnalat existența unor evenimente contractate în numele ei. Ea speră ca avertismentul lansat în mediul online să îi ajute pe fani și pe organizatori să evite astfel de fraude și să nu mai cadă în capcana celor care încearcă să profite de notorietatea sa pentru a obține bani în mod ilegal.

„Din păcate am auzit că s-au luat evenimente în numele meu, iar eu nu am fost anunțată și nu știam de ele, nici echipa mea, nici eu. Ce credeți? Se mai dau și bani avans. Să știți că este total o țeapă. Am auzit că sunt oameni din branșă care promit că mă duc la evenimentul dumneavoastră și, ce credeți, eu nu sunt anunțată și vă treziți cu altă formație și cu o altă fată”, a declarat Aza Gabriela.

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