Acasă » Știri » Proiectul care a unit familia Danei Rogoz. Vedeta joacă alături de Radu Dragomir și cei doi copii

Proiectul care a unit familia Danei Rogoz. Vedeta joacă alături de Radu Dragomir și cei doi copii

De: David Ioan 17/07/2026 | 12:15
Proiectul care a unit familia Danei Rogoz. Vedeta joacă alături de Radu Dragomir și cei doi copii
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Dana Rogoz, în vârstă de 40 de ani, se află într-o etapă intensă și plină de satisfacții, atât în plan personal, cât și profesional.

Actrița a povestit recent că a urmărit prima variantă de montaj a filmului realizat de soțul ei, Radu Dragomir, un proiect intim, construit în jurul propriei lor familii.

Proiectul care a unit familia Danei Rogoz

Producția cinematografică îi include în distribuție pe Dana Rogoz și pe copiii cuplului, Vlad și Lia, motiv pentru care actrița descrie proiectul ca fiind unul cu totul special. Filmările au avut loc discret, din toamna anului trecut până în primăvara acestui an, iar rezultatul promite o poveste cu o încărcătură emoțională puternică.

Într-un mesaj public, Dana Rogoz a explicat ce a însemnat pentru ea vizionarea primelor secvențe montate și de ce acest film are o valoare atât de personală.

„Dacă aș fi ținut jurnalul recunoștinței, ieri, în a 196-a zi din an, aș fi scris că am vizionat prima variantă de montaj a filmului scris și regizat de Radu, filmat din toamna anului trecut și până în primăvara acestui an. E filmul familiei noastre, așa îi spunem, căci jucăm și eu, și Vlad, și Lia”, a mărturisit actrița.

Vedeta joacă alături de Radu Dragomir și cei doi copii

Primele imagini au trezit emoții puternice, iar Dana Rogoz a subliniat caracterul profund personal al proiectului.

„A fost foarte emoționant, și pentru că a fost prima oară când l-am văzut, dar și pentru că e așa de personal”, a adăugat aceasta.

Deși pelicula se află încă în postproducție, actrița a oferit un indiciu despre momentul lansării. Potrivit acesteia, publicul ar putea vedea filmul anul viitor în cinematografe:

„Anul viitor sper să îl vedeți și voi în cinema!”, a transmis Dana Rogoz.

CITEŞTE ŞI: Aniversare specială pentru Dana Rogoz și Radu Dragomir. Cum au celebrat 14 ani de căsnicie

Omagiul adus de ”Abramburica” după 12 ani. Ce a făcut Dana Rogoz în ultimele ore din viața tatălui său: „Credeam că va fi bine”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Gândaci și mizerie în gențile livratorilor de mâncare. Descoperirea revoltătoare făcută de inspectorii ANPC
Știri
Gândaci și mizerie în gențile livratorilor de mâncare. Descoperirea revoltătoare făcută de inspectorii ANPC
Escrocheria „Proforma” se extinde pe litoral. Cum sunt convinși turiștii să achite integral
Știri
Escrocheria „Proforma” se extinde pe litoral. Cum sunt convinși turiștii să achite integral
Alarmă în lumea medicală: testosteronul bărbaților ar fi scăzut dramatic. Ce arată noul studiu
Mediafax
Alarmă în lumea medicală: testosteronul bărbaților ar fi scăzut dramatic. Ce arată noul...
Un traficant din Pantelimon a evadat ca în filme chiar în timpul percheziției. Bărbatul a sărit de la etaj și a scăpat, deși era șchiop
Gandul.ro
Un traficant din Pantelimon a evadat ca în filme chiar în timpul percheziției....
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu ea mai mult goală, la piscină
Prosport.ro
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu...
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut
Adevarul
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze...
Tinerii dispăruți în timpul unei excursii pe Transalpina au fost găsiți după aproape două zile de căutări
Digi24
Tinerii dispăruți în timpul unei excursii pe Transalpina au fost găsiți după aproape...
Vacanță de coșmar în Turcia! Un britanic a fost arestat pentru că polițiștii au crezut că este beat
Mediafax
Vacanță de coșmar în Turcia! Un britanic a fost arestat pentru că polițiștii...
Parteneri
Roxana Vancea face senzație! Şi-a etalat formele apetisante pe internet. Cum se menține în formă?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Roxana Vancea face senzație! Şi-a etalat formele apetisante pe internet. Cum se menține în formă?
Reacția lui Darren Cahill când a văzut-o pe Simona Halep cu Dorin Mateiu la Wimbledon
Prosport.ro
Reacția lui Darren Cahill când a văzut-o pe Simona Halep cu Dorin Mateiu la Wimbledon
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Selly și părinții lui, împreună la inaugurarea Nibiru. Imaginile emoționante au strâns zeci de mii de aprecieri
Click.ro
Selly și părinții lui, împreună la inaugurarea Nibiru. Imaginile emoționante au strâns zeci de mii...
De ce vrea Iranul ca războiul cu SUA să continue. Ce spune generalul (r) Bălăceanu
Digi 24
De ce vrea Iranul ca războiul cu SUA să continue. Ce spune generalul (r) Bălăceanu
Prima eclipsă totală de Soare din Europa după 27 de ani. Din ce zone ale României va putea fi observată
Digi24
Prima eclipsă totală de Soare din Europa după 27 de ani. Din ce zone ale...
KIA România atacă unul dintre cele mai mari avantaje ale Dacia
Promotor.ro
KIA România atacă unul dintre cele mai mari avantaje ale Dacia
BANCUL ZILEI. O blondă: – Acum citesc o carte managerială, economic financiară…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O blondă: – Acum citesc o carte managerială, economic financiară…
Cum te păcălesc hackerii pe TikTok prin metoda ClickFix - DNSC
go4it.ro
Cum te păcălesc hackerii pe TikTok prin metoda ClickFix - DNSC
Care este diferența dintre praf de copt și bicarbonat de sodiu?
Descopera.ro
Care este diferența dintre praf de copt și bicarbonat de sodiu?
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Go4Games
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Un traficant din Pantelimon a evadat ca în filme chiar în timpul percheziției. Bărbatul a sărit de la etaj și a scăpat, deși era șchiop
Gandul.ro
Un traficant din Pantelimon a evadat ca în filme chiar în timpul percheziției. Bărbatul a...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Gândaci și mizerie în gențile livratorilor de mâncare. Descoperirea revoltătoare făcută de inspectorii ...
Gândaci și mizerie în gențile livratorilor de mâncare. Descoperirea revoltătoare făcută de inspectorii ANPC
Escrocheria „Proforma” se extinde pe litoral. Cum sunt convinși turiștii să achite integral
Escrocheria „Proforma” se extinde pe litoral. Cum sunt convinși turiștii să achite integral
Bărbatul considerat primul „cyborg” recunoscut oficial din lume. Antena implantată în craniu îi ...
Bărbatul considerat primul „cyborg” recunoscut oficial din lume. Antena implantată în craniu îi permite să „audă” culorile
Cum reacționează românii când îl văd pe Sorin Bontea pe stradă: „Îmi gătești și mie ceva?”
Cum reacționează românii când îl văd pe Sorin Bontea pe stradă: „Îmi gătești și mie ceva?”
Zodiile care intră într-o nouă etapă după 18 iulie. Efectele „Coșului lui Barbault”
Zodiile care intră într-o nouă etapă după 18 iulie. Efectele „Coșului lui Barbault”
Mihaela și Horațiu au fost localizați. Detalii despre starea lor după dispariția de pe Transalpina
Mihaela și Horațiu au fost localizați. Detalii despre starea lor după dispariția de pe Transalpina
Vezi toate știrile