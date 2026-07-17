Proiectul care a unit familia Danei Rogoz. Vedeta joacă alături de Radu Dragomir și cei doi copii

Dana Rogoz, în vârstă de 40 de ani, se află într-o etapă intensă și plină de satisfacții, atât în plan personal, cât și profesional.

Actrița a povestit recent că a urmărit prima variantă de montaj a filmului realizat de soțul ei, Radu Dragomir, un proiect intim, construit în jurul propriei lor familii.

Proiectul care a unit familia Danei Rogoz

Producția cinematografică îi include în distribuție pe Dana Rogoz și pe copiii cuplului, Vlad și Lia, motiv pentru care actrița descrie proiectul ca fiind unul cu totul special. Filmările au avut loc discret, din toamna anului trecut până în primăvara acestui an, iar rezultatul promite o poveste cu o încărcătură emoțională puternică.

Într-un mesaj public, Dana Rogoz a explicat ce a însemnat pentru ea vizionarea primelor secvențe montate și de ce acest film are o valoare atât de personală.

„Dacă aș fi ținut jurnalul recunoștinței, ieri, în a 196-a zi din an, aș fi scris că am vizionat prima variantă de montaj a filmului scris și regizat de Radu, filmat din toamna anului trecut și până în primăvara acestui an. E filmul familiei noastre, așa îi spunem, căci jucăm și eu, și Vlad, și Lia”, a mărturisit actrița.

Vedeta joacă alături de Radu Dragomir și cei doi copii

Primele imagini au trezit emoții puternice, iar Dana Rogoz a subliniat caracterul profund personal al proiectului.

„A fost foarte emoționant, și pentru că a fost prima oară când l-am văzut, dar și pentru că e așa de personal”, a adăugat aceasta.

Deși pelicula se află încă în postproducție, actrița a oferit un indiciu despre momentul lansării. Potrivit acesteia, publicul ar putea vedea filmul anul viitor în cinematografe:

„Anul viitor sper să îl vedeți și voi în cinema!”, a transmis Dana Rogoz.

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