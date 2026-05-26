Omagiul adus de ”Abramburica” după 12 ani. Ce a făcut Dana Rogoz în ultimele ore din viața tatălui său: „Credeam că va fi bine”

Dana Rogoz, actrița care a cucerit generații întregi în rolul Abramburicăi din „Abracadabra”, continuă să fie una dintre cele mai apreciate vedete din România. Deși are o carieră de peste 35 de ani în televiziune, teatru și film, vedeta poartă și astăzi o durere profundă în suflet: pierderea tatălui său.

În urmă cu două săptămâni, pe 10 mai, actrița a publicat pe rețelele de socializare un mesaj extrem de emoționant despre ultimele ore din viața tatălui ei, mărturisire care a impresionat mii de oameni.

Dana Rogoz, copilul-minune devenit Abramburica

Dana Rogoz este una dintre cele mai cunoscute actrițe și influencerițe din România. Publicul și-o amintește și astăzi drept Abramburica, personajul care a făcut istorie în emisiunea pentru copii „Abracadabra”, alături de Marian Râlea.

Vedeta și-a început cariera foarte devreme, urcând pe scenă încă de la vârsta de 3 ani și devenind celebră la doar 9 ani.

Născută pe 26 septembrie 1985, în București, Dana Rogoz provine dintr-o familie fără legături cu lumea artistică, părinții săi fiind ingineri chimiști.

De-a lungul anilor, actrița a jucat în numeroase filme, seriale și producții de teatru, iar în prezent este și una dintre cele mai urmărite influencerițe din România. Este căsătorită cu regizorul Radu Dragomir și are doi copii, Vlad și Lia.

Mesajul care a emoționat internetul

Pe 10 mai, Dana Rogoz a publicat un mesaj tulburător despre moartea tatălui său, dispărut în urmă cu 12 ani.

Actrița a povestit cu sinceritate ultimele momente petrecute alături de el într-o secție ATI și gestul aparent banal care i-a rămas întipărit pentru totdeauna în memorie: cumpărarea unor dopuri de urechi.

„Dopuri de urechi. Îmi venise ideea genială de a-i cumpăra tatălui meu dopuri de urechi. Îmi spusese că nu poate dormi bine din cauza zgomotelor aparatelor care îl țineau în viață în secția de ATI”

Dana Rogoz povestește că a ieșit atunci fericită din farmacie, convinsă că găsise o soluție care îl va ajuta pe tatăl ei să se simtă mai bine.

„Ca și când, gata, treaba era pe jumătate rezolvată! Urma să fie bine, clar! Urma să doarmă liniștit!”

„Știa limpede că urma să moară”

Momentul întâlnirii cu tatăl său din acea zi a rămas unul imposibil de uitat pentru actriță.

„La ora două, am intrat la el în salon și mi-a zâmbit când m-a văzut intrând triumfătoare, ținând în mână punguța mea cu dopuri de urechi.”

Dana Rogoz mărturisește că este convinsă că tatăl său ar fi încercat dopurile în acea noapte, dacă nu ar fi știut deja că urma să moară în doar câteva ore.

„Ne-a spus-o abrupt și evident că n-am crezut-o. Pentru că eu reușisem să astup fisura aia din Univers prin care se strecura încet-încet Moartea, cu niște amărâte de dopuri de urechi.”

Drama trăită între maternitate și pierdere

În mesajul său, vedeta a povestit și drama pe care o trăia în paralel în acea perioadă.

Fiul său, Vlad, avea atunci doar 10 săptămâni de viață.

„Am fugit în parcarea spitalului și m-am muls cu o pompă electrică în mașină, ca să îi trimit lui Vlăduț un biberon cu lapte. Exact acum 12 ani, micuțul meu împlinea 10 săptămâni de viață. Și în loc să îl sărbătorim pe el, îl plângeam pe tata.”

Actrița spune că încerca disperată să facă tot ceea ce considera corect în acel moment, pentru familie și pentru cei dragi.

Legătura specială cu frații ei

Dana Rogoz a vorbit și despre relația profundă pe care a avut-o cu frații săi în acele momente cumplite.

„În fața spitalului, eu și frații mei cred că am fost mai uniți ca niciodată. Ne regăseam unul în tristețea, furia și disperarea altuia.Ne agățam unul de celălalt și ne împărțeam la trei durerea, cum împărțeam o ciocolată în copilărie.”

Mesajul său s-a încheiat simplu și devastator:

„Dar n-a mers. N-a mers nimic. Și tata a murit exact acum 12 ani.”

