De: Alina Drăgan 29/12/2025 | 21:15
Dana Rogoz și-a luat două țepe urâte în Shanghai! Cum a rămas actrița fără bani: „Nu am fost foarte vigilentă”
Dana Rogoz, dublă țeapă în vacanță /Foto: Instagram
În acest an, Dana Rogoz și familia sa au ales să petreacă sărbătorile într-un alt mod, departe de plaiurile natale. Vedeta se afla în vacanță în China și a fost impresionată de tot ce a văzut. Însă, ghinionul pare că a urmărit-o, căci a luat țeapă după țeapă. Actrița a căzut în câteva dintre „capcanele pentru turiști”. Ce a pățit Dana Rogoz?

Dana Rogoz și familia sa petrec sărbătorile într-o vacanță în China. Au ajuns în Shanghai și au fost cuceriți de peisaj, atât de mult încât nu au mai fost atenți și au luat și câteva țepe. Deși s-au informat bine înainte, norocul nu a fost de parte lor.

Dana Rogoz, dublă țeapă în vacanță

Așa cum spuneam, Dana Rogoz se află în Shanghai și se bucură din plin de experiență. Însă, excursia vedetei a fost umbrită de câteva întâmplări ce nu i-au picat tocmai bine. Neatenția a costat-o scump și a făcut-o să scoată bani frumoși din buzunar.

Prima țeapă pe care actrița a luat-o are legătură cu transportul. Aceasta știa că în Shanghai atât serviciile de Taxi, cât și cele de Uber sunt destul de ieftine. Așa că nu a mai fost atentă atunci când s-au urcat într-un taxi. La finalul cursei a avut o surpriză neplăcută și a plătit un preț de patru ori mai mare față de cel normal.

„Știam despre Shanghai că are taxiuri foarte ieftine (…). Drept urmare nu am fost foarte vigilentă când am ales un taxi de pe stradă, pentru că citisem că toate taxiurile sunt foarte ieftine (…) Cred că am luat acel taxi dintr-un punct cheie, de acolo de promenadă, noaptea, și a fost scump, a fost foarte scump. Adică, la modul, că a fost peste 200 de yuani și același drum ar fi fost 50, deci l-am luat de patru ori mai scump”, a spus Dana Rogoz, pe Instagram.

Dana Rogoz, țeapă în vacanță /Foto: Instagram

Cursa cu taxiul nu a fost singura țeapă pe care Dana Rogoz a încasat-o. O întâmplare similară a avut loc și la o ceainărie. Se pare că actrița a ajuns în una din „capcanele pentru turiști” și a plătit pe două ceainice 30 de euro. Ulterior, vedeta a verificat și prețurile din alte locații și a văzut că erau zone unde prețurile erau cu mult mai mici.

„A fost vreo 30 de euro două ceainice și ne-a adus și fructe în plus. După am căutat și la alte case de ceai (…) Ideea e că mi s-a părut foarte scump pentru viața lor, nu era o experiență în sine, să guști ceaiul (…) Cred că a fost doar o țeapă de turiști pe care am luat-o”, a mai spus Dana Rogoz.

Foto: Instagram

