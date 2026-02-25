Află ce mănâncă Dr. Virgiliu Stroescu seara ca să slăbească. Secretul care îți poate schimba silueta

Ce ar trebui, de fapt, să mâncăm seara dacă vrem să slăbim? Medicul Dr. Virgiliu Stroescu vine cu o abordare surprinzătoare, dar susținută de logică medicală și de modul în care funcționează organismul pe timpul nopții. De la ideea de a nu mânca nimic, până la variante extrem de simple și ușor de digerat, recomandările sale sunt mai actuale ca niciodată.

„Dacă vrei să slăbești, nu mânca nimic seara”

Dr. Virgiliu Stroescu explică direct și fără ocolișuri cum ar trebui abordată masa de seară atunci când obiectivul este scăderea în greutate:

„Acuma, seara sunt două treburi interesante. Dacă vrei să slăbești, trebuie să nu mănânci nimic seara și bei numai apă. Și băutul apei e interesant, că dacă bei apă cu două ore înainte de culcare, trebuie să o dai afară. Deci trebuie să bei apă cu trei, patru ore înainte de culcare ca să iasă apa, normal. Cei care se hotărăsc trebuie să mănânce ceva foarte simplu. O salată, fibre pe care aranjează digestia, un griș cu ceva, o prăjiturică, adică niște lucruri foarte simple, nu foarte hiperglucidice, niște orez, un fruct, ce vrei mai puțin decât un măr? Sau două mere.”

Mesajul este clar: fie alegi varianta fără cină, fie optezi pentru ceva extrem de simplu, ușor și în cantitate redusă.

De ce este masa de seară atât de importantă pentru siluetă

Din punct de vedere medical, seara organismul funcționează diferit. Ritmul circadian influențează metabolismul, iar sensibilitatea la insulină scade progresiv. În același timp, secreția de melatonină crește, pregătind corpul pentru somn.

Asta înseamnă că o masă bogată în calorii, grăsimi sau carbohidrați rafinați consumată târziu poate favoriza depozitarea grăsimii, creșteri glicemice prelungite și chiar tulburări de somn sau reflux gastric.

De aceea, masa de seară este bine să fie ușoară, echilibrată și ușor de digerat, astfel încât să nu îngreuneze somnul și să susțină refacerea organismului peste noapte.

Cum ar trebui să fie, ideal, cina

Specialiștii în nutriție și medicină metabolică susțin că o cină corect structurată trebuie să fie mai ușoară decât prânzul. Porțiile mari și mesele bogate în grăsimi sau prăjeli suprasolicită digestia într-un moment în care metabolismul încetinește.

Un aport adecvat de proteine slabe, în jur de 20–30 de grame, ajută la menținerea masei musculare și oferă sațietate. Peștele, carnea slabă, ouăle, iaurtul grecesc sau brânzeturile slabe sunt opțiuni potrivite.

Legumele au un rol esențial, deoarece fibrele reglează digestia, îmbunătățesc microbiota intestinală și reduc absorbția rapidă a glucozei. În schimb, carbohidrații rafinați ar trebui limitați. Dacă sunt consumați, este preferabil să fie complecși și în cantitate moderată.

Grăsimile în exces, mai ales cele prăjite, pot încetini golirea gastrică și pot favoriza refluxul, afectând calitatea somnului.

Ora cinei poate face diferența

Momentul în care mănânci este la fel de important ca ceea ce mănânci. Ideal, masa de seară ar trebui luată cu două până la trei ore înainte de culcare. Mesele târzii sunt asociate cu risc mai mare de creștere ponderală, reflux gastro-esofagian și tulburări de somn.

În cazul persoanelor cu diabet, mesele târzii pot influența negativ glicemia de dimineață.

Ce alegem concret seara

În spiritul recomandărilor lui Dr. Virgiliu Stroescu, variantele simple rămân cele mai sigure: o salată, o porție mică de orez, un fruct, chiar un măr sau două, așa cum sugerează medicul.

Alte opțiuni potrivite pot include pește la cuptor cu salată verde, omletă cu legume, iaurt grecesc cu nuci sau o supă cremă de legume alături de o sursă de proteină.

Ce ar trebui evitat? Prăjelile, fast-food-ul, porțiile foarte mari, dulciurile și alcoolul în exces.

Pentru unii, eliminarea cinei poate funcționa, mai ales în cadrul postului intermitent. Totuși, nu este o soluție universală. La anumite persoane poate crește pofta alimentară nocturnă sau poate afecta somnul. Important este echilibrul și adaptarea la nevoile individuale.

Secretul unei siluete armonioase nu stă într-o dietă complicată, ci într-o disciplină simplă: mese mai ușoare seara, alimente curate, porții moderate și respectarea ritmului natural al organismului.

Așa cum spune Dr. Virgiliu Stroescu, uneori un măr sau o salată pot face mai mult decât o cină sofisticată. Iar în anumite situații, poate că cea mai bună alegere este chiar să nu mănânci deloc.

