Ce se întâmplă când bei apă carbogazoasă în fiecare zi, potrivit nutriționiștilor

Mulți oameni nu beau apă plată pentru că nu le place. Cu toate acestea, este necesar să consumăm lichide în fiecare zi. Apa carbogazoasă este cea mai aleasă opțiune, dar și mai potrivită decât sucurile carbogazoase.

Apa carbogazoasă este o alternativă bună pentru cei care nu vor să bea apă plată. Consumul zilnic însă poate avea efecte asupra corpului nostru. Nutriționiștii au arătat care este valoarea nutrițională a apei carbogazoase și cum afectează consumul zilnic organismul.

Câte tipuri de ape există în comerț

Puțini știu însă că există mai multe tipuri de apă. Printre ele amintim apa simplă carbogazoasă, apa minerală și cea aromatizată. Jessica Clacy-Strawn detaliază care sunt componentele acestei ape.

„Apa carbogazoasă este pur și simplu apă infuzată cu dioxid de carbon, care conține adesea minerale naturale sau adăugate, precum calciu, magneziu, bicarbonat, bicarbonat de sodiu sau sulfat de potasiu. În funcție de sursă, poate include și arome naturale”, spune dieteticiana.

Componentele pe care le are apa minerală pot fi o sursă bună pentru sănătate. Ele contribuie atât la hidratare, cât și la întărirea oaselor. Nutriționiștii spun că apa cu bule hidratează la fel ca apa plată. Chiar dacă are aceste beneficii, apa minerală nu poate oferi aportul zilnic de minerale de care avem nevoie. Acestea se pot obține mult mai ușor prin alimente bogate în minerale.

Majoritatea apelor carbogazoase au în compoziția lor destul de puține substanțe nutritive. Specialiștii spun că, în special, apele aromatizate conțin suc de fructe, ceea ce înseamnă că zahărul pe care îl conțin, consumat zilnic, poate duce la inflamații sau la creșterea riscului de boli cronice.

Consumul de apă carbogazoasă zilnic: beneficii

Cei care consumă zilnic apă carbogazoasă pot vedea beneficiile clare. Consumând apă, obiceiul de a bea alcool se poate reduce considerabil. În același timp, apa poate da senzația de efervescență, senzație care este similară cu cea a sucurilor acidulate, iar astfel se reduce consumul băuturilor care conțin foarte mult zahăr.

Dioxidul de carbon din apa carbogazoasă poate avea și el beneficii numeroase. Cea mai importantă este senzația de plin în stomac, iar acest lucru poate păcăli foamea. Apa minerală mai îmbunătățește starea de spirit, iar cei care au probleme cu tensiunea mică își pot crește tensiunea doar cu câteva pahare de apă pe zi.

