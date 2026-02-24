Acasă » Știri » Revin ninsorile în România! Avertismentul ANM: cod galben și portocaliu de viscol în aceste județe

De: Denisa Crăciun 24/02/2026 | 13:11
După câteva zile în care nu a nins deloc, vremea se schimbă din nou. Peste jumătate din țară va intra sub cod portocaliu și galben de viscol în zona montană. Ele intră în vigoare de astăzi, 24 februarie.

Vremea se strică în jumătate de țară. Administrația Națională de Meteorologie a emis o nouă informare meteo. Aceștia spun că de marți, 24 februarie, intră în vigoare două noi coduri de avertizare metereologică. Vor intra în vigoare un cod galben și unul portocaliu, ambele de viscol, zăpadă și vânt puternic. Ele sunt valabile până joi, 26 februarie, ora 10:00.

Precipitațiile vor fi în cea mai mare parte a țării, iar acestea vor fi sub formă de ploaie, dar și lapoviță și ninsoare. Cantitatea de apă va fi de 10-15 l/mp, iar în Carpații Meridionali și de Curbură cantitățile vor depăși 15-30 l/mp. Se va depune și un strat de zăpadă de 10-15 cm. La altitudini mai mari se va depune un strat de 20-30 cm. Specialiștii spun că se va forma polei.

Vântul va bate cu putere, în special miercuri, 25 februarie, în centru, în est și în sud-vest. În zona montană și în Moldova și Transilvania, ninsoarea va fi viscolită. În zona montană înaltă vântul va bate mai tare și vor fi rafale de 70-80 km/h. În Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1500 m, rafalele vor fi de peste 90-100 km/h și va fi viscol.

Cod galben și portocaliu
Cod galben și portocaliu. Sursa foto: ANM

Cât ține codul galben și cel portocaliu

Codul galben va fi valabil toată ziua de 24 februarie. Se va depune un strat nou de zăpadă și va fi viscolită. Regiunile afectate de codul galben sunt Carpații Meridionali, Carpații de Curbură și Carpații Occidentali. Vântul va bate foarte tare, iar la ora 12 și până la ora 20, va intra în vigoare și codul portocaliu. Acesta aduce viscol puternic, mai ales la altitudini de peste 1.500 m.

În regiunile Banat, Oltenia, local Transilvania și sud-vestul Munteniei, va intra în vigoare un alt cod galben. Acesta va fi valabil tot de astăzi, marți, 24 februarie, ora 10:00 până la ora 20:00. Codul avertizează vânt puternic în aceste zone. În intervalul menționat de Administrația Națională de Meteorologie, vântul va avea intensificări de 50-70 km/h.

România, lovită de un nou ciclon mediteraneean. Zăpadă de 15 cm în Capitală!

