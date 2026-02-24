Acasă » Știri » Florin Piersic i-a făcut cel mai neașteptat compliment lui Mihai Bendeac. Actorul a izbucnit în râs imediat: „Nu știu cum să răspund”

Florin Piersic i-a făcut cel mai neașteptat compliment lui Mihai Bendeac. Actorul a izbucnit în râs imediat: „Nu știu cum să răspund”

De: David Ioan 24/02/2026 | 14:05
Florin Piersic i-a făcut cel mai neașteptat compliment lui Mihai Bendeac. Actorul a izbucnit în râs imediat. Foto: Instagram

O întâlnire rară și emoționantă între două generații de actori a devenit virală după ce Mihai Bendeac a publicat pe Instagram un clip în care apare alături de Florin Piersic.

Momentul a atras imediat atenția publicului, atât prin încărcătura afectivă, cât și prin declarațiile savuroase ale maestrului Piersic, cunoscut pentru spontaneitatea și umorul său inconfundabil.

Florin Piersic i-a făcut cel mai neașteptat compliment lui Mihai Bendeac

În videoclip, Florin Piersic își exprimă admirația profundă pentru Mihai Bendeac, într-un stil care a stârnit atât râsete, cât și emoție. Actorul a spus deschis:

„Mi-e drag de el de nu mai pot. E prima dată în viața mea, spun adevărat, la 90 și ceva de ani, când îmi pare rău că nu sunt h****** să mă culc cu el. Aşa mi-e drag de el.”

Totodată, reacția lui Mihai Bendeac a fost şi ea pe măsură.

Actorul a izbucnit în râs imediat

Vizibil emoționat și amuzat, acesta a răspuns:

„Ăsta e complimentul… nu ştiu cine să-mi facă vreodată un compliment d-ăsta! Vă mulţumesc, maestre! Nu știu cum să răspund acuma. Asta este marea problemă.”

Întregul episod a devenit rapid subiect de discuție în mediul online, iar comentariile nu au întârziat să apară. Momentul dintre cei doi actori a fost perceput de public ca o dovadă de respect reciproc și afecțiune artistică.

“Așa ceva! Bravo, Maestre!

Adooor!

Deci eu vreau să vă văd jucând împreună… nu rata şansa asta. Doi actori MARI.

Esti urmasul lui. Părerea mea ca eşti în top 3 actori români, în acest moment!

Dragul de el! Cu vorbele mereu la el.”, sunt câteva dintre comentariile internauţilor.

