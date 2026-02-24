Acasă » Știri » Lucrul banal care îți afectează sistemul imunitar. Îl faci aproape zilnic

Lucrul banal care îți afectează sistemul imunitar. Îl faci aproape zilnic

De: Anca Chihaie 24/02/2026 | 15:09
Lipsa somnului continuă să fie una dintre cele mai răspândite probleme ale stilului de viață modern, iar efectele sale depășesc cu mult simpla stare de oboseală. Ritmul alert, stresul constant și programul neregulat determină tot mai multe persoane să reducă orele de odihnă, fără să conștientizeze impactul profund asupra sănătății fizice și mentale. Specialiștii subliniază că somnul nu este un lux, ci o funcție biologică esențială pentru menținerea echilibrului organismului.

În timpul somnului, corpul desfășoară procese vitale de regenerare. Creierul procesează informațiile acumulate pe parcursul zilei, sistemul hormonal se reechilibrează, iar țesuturile se refac. În același timp, sistemul imunitar produce și eliberează substanțe necesare combaterii infecțiilor. Atunci când odihna este insuficientă, aceste mecanisme devin ineficiente, iar organismul devine mai vulnerabil la boli.

Capacitatea de a rezista fără somn este limitată, iar efectele negative apar rapid. După aproximativ 24 de ore fără odihnă, apar scăderea concentrării, încetinirea reacțiilor și modificări ale stării emoționale. Funcționarea creierului începe să semene cu cea a unei persoane aflate sub influența alcoolului. După 48 de ore, confuzia și problemele de coordonare devin evidente, iar episoadele de „microsomn” pot apărea spontan, chiar și în timpul activităților obișnuite. Privarea prelungită de somn duce la halucinații, slăbiciune fizică și perturbări severe ale gândirii.

Efectele pe termen scurt ale somnului insuficient includ scăderea performanței cognitive și fizice. Capacitatea de a lua decizii este afectată, memoria devine instabilă, iar reacțiile emoționale sunt mai intense. Iritabilitatea și anxietatea apar frecvent în contextul odihnei deficitare, deoarece echilibrul hormonal este perturbat. Cortizolul, hormon asociat stresului, rămâne la valori ridicate, în timp ce hormonii responsabili de starea de bine scad.

Sistemul imunitar este printre primele structuri afectate de lipsa somnului. Chiar și o singură noapte nedormită reduce eficiența răspunsului imun, iar organismul produce mai puțini anticorpi. Persoanele care dorm constant prea puțin prezintă o susceptibilitate mai mare la infecții respiratorii și se recuperează mai greu după boală.

Metabolismul este, de asemenea, influențat semnificativ. Lipsa somnului modifică secreția hormonilor care reglează foamea, favorizând consumul excesiv de alimente bogate în calorii. În timp, această dereglare poate contribui la creșterea în greutate și la apariția rezistenței la insulină.

Pe termen lung, efectele devin mai grave și pot afecta multiple sisteme ale organismului. Somnul insuficient este asociat cu risc crescut de boli cardiovasculare, hipertensiune arterială și tulburări metabolice. Dezechilibrul hormonal persistent poate influența fertilitatea și poate accelera procesele de îmbătrânire a pielii. În plus, lipsa cronică de odihnă afectează stabilitatea emoțională și poate contribui la apariția tulburărilor psihice.

