Tatăl lui Mario Berinde a primit o nouă lovitură, după ce și-a pierdut fiul. Magistrații au luat decizia!

Tatăl lui Mario Berinde, băiatul care a fost omorât de doi minori din Cenei, a primit sentința din partea Judecătoriei de la Curtea de Apel Timișoara. Viorel Berinde se află în spatele gratiilor, acolo unde a și primit informația sfâșietoare din partea oficialilor, care i-au respins cererea de contestare. În acest fel, la o lună de la moartea fiului său, Viorel Berinde va rămâne încarcerat, iar dorința de eliberare este momentan imposibilă.

Viorel Berinde a făcut numeroase cereri de reconsiderare a deciziei de arestare la Judecătoria de la Curtea de Apel Timișoara, dar magistrații i-au respins cererile, inclusiv pe ultima, în care acesta le cerea contestaţia la încheierea judecătorului de cameră preliminară.

Contestația, depusă înainte de moartea copilului

Inițial, Viorel Berinde a trimis o cerere de contestație a deciziei judecătorilor e la Curtea de Apel Timișoara înainte de asasinarea copilului său. Acesta spera că, în sfârșit, îi va putea fi alături, însă întâmplarea tragică a făcut ca cei doi să nu se mai întâlnească niciodată.

În ultimele informații transmise de judecători reiese faptul că Viorel Berinde va continua procesul, dar și că acesta trebuie să achite cheltuieli de judecată:

În temeiul art. 4251 alin.(7) pct. 1 lit. b) Cod pr.pen.. raportat la art. 347 Cod pr.pen. respinge ca nefondată contestaţia formulată de contestatorul inculpat Berinde Viorel Vasile, împotriva încheierii penale nr. 121/CP din data de 11.12.2025, pronunţată de judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Timiş în dosarul nr. 4561/30/2025/a1. Menţine încheierea penală atacată. În temeiul art. 275 alin. 2 Cod pr.pen., obligă contestatorul la plata sumei de 700 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. În baza art. 272 alin.1 Cod. pr.pen., dispune plata sumei de 300 lei, reprezentând onorariu parţial avocat din oficiu, din fondul Ministerului Justiţiei către Baroul Timiş. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţie, prin mijlocirea grefei instanţei, azi data de 17.02.2026, este menționat în decizia instanței de la Curtea de Apel Timișoara.

De ce este la închisoare?

Tatăl lui Mario Berinde a ajuns în spatele gratiilor în urma unor acuzații dintr-un dosar în care acesta este acuzat de furt, participare improprie la infracțiunea de acces ilegal la un sistem informatic și participarea improprie la infracțiunea de efectuare a unor operațiuni frauduloase, relatează Fanatik, după consultarea unor documente juridice, potrivit .adevărul.ro.

Se pare că, în data de 12 iunie 2023, acesta a folosit cardul fostei soții pentru a retrage, prin intermediul prietenului său, mai multe sume de bani. Toți banii retrași însumau o valoare de 5.000 de lei. Prietenul său a declarat că nu știa nimic despre însușirea cardului de către Viorel Berinde și a fost declarat nevinovat, potrivit adevărul.ro.

Citește și:

Lovitură de la tribunal pentru rudele tinerilor implicați în crima lui Mario Berinde din Cenei. Ce au decis judecătorii

Noi informații din cazul crimei de la Cenei prezentate de avocatul Adrian Cuculis + povestea tânărului care a murit suspect