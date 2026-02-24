Acasă » Știri » Cătălin Măruță a părăsit România după plecarea de la Pro TV. Unde și cu cine a fost surprins

Cătălin Măruță a părăsit România după plecarea de la Pro TV. Unde și cu cine a fost surprins

De: Alina Drăgan 24/02/2026 | 17:16
Cătălin Măruță a părăsit România după plecarea de la Pro TV. Unde și cu cine a fost surprins
Cătălin Măruță, vacanță exotică alături de familie
După ce a plecat de la Pro TV, Cătălin Măruță se bucură acum de mult mai mult timp liber. Iar pentru că nu mai are atât de multe pe cap a putut să facă un lucru pe care și-l dorea de mult timp: să petreacă timp de calitatea cu familia lui, așa că a plecat într-o bine meritată vacanță. Ca destinație a ales un loc cu mult mai mult soare.

După aproape două decenii în care a fost unul dintre cei mai vizibili prezentatori de divertisment din România, Cătălin Măruță a încheiat un capitol important al carierei sale, iar drumul său la Pro TV a luat sfârșit. După mai bine de 18 ani de difuzare, emisiunea La Măruță a ajuns la final. Șefii de la Pro TV au decis să o scoată din grilă, iar echipa show-ului s-a dizolvat din data de 6 februarie 2026.

Cătălin Măruță, vacanță exotică alături de familie

După ce întreaga tevatură cu plecarea de la Pro TV s-a terminat, Cătălin Măruță a decis că este timpul pentru o bine meritată vacanță. Așa că a plecat alături de întreaga familie în Dubai, iar acolo s-a bucurat de timpul petrecut alături de cei dragi.

Cătălin Măruță a ales să transforme timpul liber în amintiri de neuitat și a mers pentru prima oară la pescuit împreună cu David, fiul său. Iar clipele petrecute împreună au fost speciale.

„Astăzi m-am trezit la 5 dimineața… iar la 5:30 eram deja pe drum spre o experiență pe care o să o țin minte mult timp: prima ieșire la pescuit cu David. A fost liniștea aceea de dimineață devreme în care nu trebuie să spui multe.

Între doi pești, în tăcerea aia simplă, parcă se spun cele mai importante lucruri. Am stat unul lângă altul, am râs, ne-am concentrat… și la final David a câștigat clar: 12 pești pentru el, 5 pentru mine. Dincolo de scor, am câștigat amândoi ceva mult mai valoros, timp împreună, amintiri și sentimentul ăla că suntem exact unde trebuit”, a povestit acesta pe Instagram.

Cătălin Măruță și David /Foto: Instagram

„Vacanța asta e exact ce mi-am dorit”

După partida de pescuit, ziua celor din familia Măruță a continuat în aceeași notă. Cu toții s-au bucurat de timpul petrecut împreună, iar fostul prezentator de la Pro TV simțea că exact de asta avea nevoie acum. De liniște și să aibă familia aproape.

„După pescuit, ziua a continuat simplu și frumos. Am pregătit peștele chiar acolo și am ieșit la o plimbare pe apă cu toată gașca, fără grabă, fără planuri complicate, doar familie, prieteni, povești și momente din acelea care te liniștesc. Nu despre unde ești e vorba, ci despre cu cine ești.

Vacanța asta e exact ce mi-am dorit atunci când am spus că vreau mai mult timp pentru noi: dimineți devreme, experiențe noi, plimbări fără program și seri în care simți că ești prezent cu adevărat. Noi patru, ca familie, adunând amintiri una câte una”, a concluzionat Cătălin Măruță.

Foto: Instagram

