Filmul de pe Netflix care a cucerit România. A apărut în 2021

De: Anca Chihaie 24/02/2026 | 17:58
Un film lansat în urmă cu câțiva ani revine spectaculos în atenția publicului și urcă rapid în topul preferințelor utilizatorilor Netflix din România. Este vorba despre producția horror Paranormal Activity: Next of Kin, apărută inițial în toamna anului 2021, care traversează în prezent o perioadă de popularitate neașteptată pe platforma de streaming.

Deși tendința generală arată că producțiile recente domină clasamentele de vizionare, această peliculă demonstrează că interesul publicului poate fi reaprins și pentru titluri lansate cu mai mult timp în urmă. Filmul a reușit să atragă din nou atenția prin atmosfera tensionată și prin povestea sa centrată pe mister, identitate și pericolele ascunse în spatele aparențelor.

Acțiunea o urmărește pe Margot, o tânără care pornește într-o călătorie personală pentru a descoperi adevărul despre originile sale. Personajul este interpretat de Emily Bader, care aduce în prim-plan o eroină determinată să afle ce s-a întâmplat cu familia care a dat-o spre adopție în copilărie. În încercarea de a reconstitui trecutul, Margot este însoțită de prietenul său Chris, interpretat de Roland Buck III, un tânăr pasionat de producția de documentare.

Investigația lor îi conduce către o comunitate Amish izolată, unde indiciile despre trecutul lui Margot par să se lege într-un mod tulburător. Pe măsură ce explorarea avansează, atmosfera devine tot mai apăsătoare, iar descoperirile transformă căutarea identității într-o confruntare cu fenomene inexplicabile și situații extrem de periculoase. Filmul îmbină elemente de horror supranatural cu tensiunea psihologică, mizând pe suspans progresiv și pe sentimentul constant de neliniște.

Lansat oficial pe 29 octombrie 2021, filmul face parte dintr-o franciză cunoscută pentru stilul său specific de filmare și pentru modul în care construiește teama prin sugestie și atmosferă. Revenirea sa în preferințele publicului sugerează un interes reînnoit pentru producțiile horror cu tematică misterioasă, mai ales în perioadele în care publicul caută experiențe cinematografice intense și captivante.

Succesul actual al filmului în România se înscrie într-un fenomen mai larg, producția regăsindu-se în clasamentele de popularitate din mai multe țări. Vizionările crescute indică o redescoperire a titlului de către publicul care nu l-a urmărit la momentul lansării, dar și o revenire a fanilor genului horror care apreciază tensiunea specifică seriei.

