Ce este „sindromul bradului de Crăciun", de fapt. Milioane de români sunt afectați în perioada sărbătorilor de iarnă

De: David Ioan 02/12/2025 | 18:24
Ce este „sindromul bradului de Crăciun” Sursa foto: Pixabay

Tot mai multe persoane se confruntă în luna decembrie cu așa-numitul „sindrom al bradului de Crăciun”. Specialiștii atrag atenția că acest fenomen afectează milioane de oameni în fiecare an și poate transforma bucuria sărbătorilor într-o perioadă plină de neplăceri.

Simptomele sunt asemănătoare celor provocate de alergia la polen: strănut, nas care curge, tuse și mâncărimi la nivelul ochilor. În cazuri mai grave, pot apărea infecții precum conjunctivita.

Farmacistul Noel Wicks explică faptul că atât brazii naturali, cât și cei artificiali pot fi responsabili pentru aceste reacții.

„Dacă observi că ochii tăi au o reacție de tip alergic, precum roșeață, mâncărimi sau lăcrimare, de vină ar putea fi bradul de Crăciun din casă. E important să tratezi simptomele imediat, pentru ca acestea să nu evolueze și să îți strice sărbătorile. În unele cazuri, iritația poate duce la blefarită sau chiar la urcior, deoarece tendința de a freca ochii iritați poate introduce infecții,” a declarat acesta.

Brazii naturali adună polen înainte de a fi tăiați și pot aduce în casă particule alergene. În plus, mucegaiul prezent pe ramuri se dezvoltă rapid în interior, mai ales în locuințele încălzite.

Studiile au arătat că există zeci de tipuri de mucegai pe mostre de brazi, care pot provoca iritații oculare și dificultăți respiratorii. Mirosul specific al bradului provine din terpenele din seva acestuia, reprezentând substanțe la care unele persoane sunt sensibile.

Măsurile recomandate de specialişti

Nici brazii artificiali nu sunt lipsiți de riscuri. Praful acumulat în timpul depozitării, dar și acarienii aduși pe decorațiuni sau instalații pot declanșa simptome de astm, eczeme sau alergii respiratorii.

Pentru a reduce riscul, specialiștii recomandă câteva măsuri simple. Bradul natural ar trebui scuturat și, dacă este posibil, clătit cu apă înainte de a fi adus în casă, apoi lăsat să se usuce complet, iar cei artificiali și decorațiunile trebuie șterse de praf înainte de utilizare. Totodată se consideră că depozitarea ideală se realizează în containere etanșe.

De asemenea, purtarea unei măști atunci când scoatem ornamentele din depozit poate preveni inhalarea prafului și a mucegaiului. Limitarea timpului în care bradul natural rămâne în interior ajută la reducerea nivelului de mucegai.

