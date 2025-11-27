Acasă » Știri » Cât costă un brad scos la vânzare de Romsilva la finalul lui noiembrie 2025. Preț surpriză pentru unul de 2-3 metri

De: Denisa Iordache 27/11/2025 | 14:47
Perioada sărbătorilor se apropie cu pași repezi, iar românii au început deja pregătirile pentru ziua de Crăciun. Cel mai important aspect este chiar vedeta acestui eveniment special: bradul. Cât mai mare, cât mai verde și cât mai frumos decorat, acesta reușește să aducă spiritul sărbătorilor în casele oamenilor. Romsilva a scos la vânzare 16.000 de brazi pentru sărbătorile lui 2025. Află toate detaliile în articol!

Românii care își doresc un decor rafinat în ziua de Crăciun au început deja să pornească în căutarea bradului perfect și a decorațiunilor care să le pregătească locuințele pentru venirea lui Moș Crăciun.

Romsilva a scos la vânzare 16.000 de brazi

Reprezentanții Regiei Naționale a pădurilor au anunțat că iarna aceasta scot la vânzare peste 16.000 de pomi. Brazii comerciaizați de Romsilva pot fi achiziționați direct de la ocoalele silvice din diverse regiuni ale țării. Aceștia au prețuri accesibile, care diferă în funcție de specia și dimensiunea bradului. Un molid cu înălțimea de până la 1.3 metri costă 17 lei, iar un brad cu înălțimea între 2-3 metri se poate cumpăra cu 39 de lei.

Românii care aleg să își achiziționeze bradul din piețele unde sunt vânduți de reprezentanții Romsilva, vor scoate mai mult din buzunare din cauza cheltuielilor suplimentare de distribuție.

De asemenea, cei care își doresc un pom mai mare de 3 metri trebuie să facă o solicitare, pentru că aceasta este considerată o comandă specială. În acest caz, prețul se va aproba în comitetul director al direcției silvice.

Sărbătorile de iarnă sunt momentul în care locuințele oamenilor se transformă în spații pline de emoție și bucurie. Prin urmare, românii oferă o importanță majoră modului în care își aleg decorațiunile de iarnă.

