Eșec decorativ la Timișoara! Bradul neconvențional aprinde controverse înainte de sărbători: „Bătaie de joc, cel mai urât”

De: Anca Chihaie 25/11/2025 | 13:03
Bradul din Timișoara/Foto: Facebook

În Timișoara, pregătirile pentru sezonul festiv au început mai devreme decât în anii trecuți, însă debutul acestora a venit cu o surpriză care a reușit să surprindă opinia publică locală.

În centrul atenției se află instalația amplasată în Piața Libertății, prezentată inițial drept un simbol al sărbătorilor, dar care s-a dovedit a fi departe de imaginea tradițională a bradului de Crăciun. Construcția metalică, parte a unui ansamblu mecanic asemănător unui carusel, a devenit în scurt timp unul dintre cele mai discutate subiecte din mediul online timișorean.

Cum arată bradul din centrul orașului

Elementul central, o structură conică alcătuită din bare metalice și prevăzută cu gondole sub formă de globuri, a fost perceput de mulți locuitori ca o abatere radicală de la decorul festiv cu care erau obișnuiți. Pentru o parte a comunității, lipsa ramurilor verzi, a ornamentelor tradiționale și a luminițelor clasice a lăsat impresia unei instalații nepotrivite pentru momentul anului. Imaginile cu obiectul neconvențional, distribuite intens pe rețelele sociale, au generat numeroase reacții și interpretări, de la ironii la critici ferme privind direcția culturală a orașului.

Brad/Foto: Facebook

Unii timișoreni au privit apariția ansamblului ca pe o îndepărtare de spiritul specific sărbătorilor de iarnă. O parte dintre comentarii au remarcat dificultatea de a identifica instalația cu un brad, ceea ce a alimentat dezbateri despre estetica și oportunitatea unor proiecte moderne în zonele istorice ale orașului.

„E urât tare, sincer. Mi se pare ciudat. Nu prea îl înțeleg”, „Bătaie de joc la adresa timişorenilor, vai de noi şi de acest oraș care cândva era mica Vienă, iar astăzi este undeva în umbra altor orașe! Trist!”, „Rectif, ce carusel urât!”, „Cel mai urât, am ajuns de râsul lumii!”, sunt doar câteva dintre comentariile internauților.

Totodată, au existat și persoane care au văzut în această abordare o încercare de reinterpretare a simbolurilor tradiționale, considerând că elementul mecanic ar putea atrage în special copiii și ar aduce un plus de dinamism zonei.

„Nu-mi displace. Pentru copii eu zic că e ok, dă bine, e colorat.”,  „În momentul în care îl vedeți în funcțiune este foarte frumos. Eu l-am văzut luminat și e foarte frumos.”, au mai spus localnicii.

