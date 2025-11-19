Să vezi și să nu crezi! Cât costă un singur cartof spiralat la Târgul de Crăciun din Sibiu

Târgul de Crăciun din Sibiu a fost luat cu asalt de vizitatori și critici. Prețurile produselor alimentare stârnesc reacții: de la cartofi spirală la porții tradiționale, totul a fost luat sub lupa clienților. Iată cât costă cele mai banale preparate!

Târgurile de Crăciun au devenit, în ultimii ani, unele dintre cele mai așteptate evenimente ale sezonului rece. Orașele mari se întrec în decorațiuni, instalații luminoase, spectacole și meniuri festive, iar oamenii se bucură de atmosfera specifică sărbătorilor. Totuși, odată cu deschiderea Târgului de Crăciun de la Sibiu, entuziasmul a fost însoțit și de primele controverse, majoritatea legate de prețurile produselor alimentare vândute în spațiul dedicat comercianților.

Cât costă un singur cartof spiralat la Târgul de Crăciun din Sibiu

În primele zile de funcționare, vizitatorii au observat rapid că unele preparate care, în mod obișnuit, sunt considerate simple sau accesibile, ajung la tarife surprinzător de ridicate. De departe, produsul care a atras cele mai multe reacții este cartoful spiralat, o gustare simplă, prăjită și asezonată, dar care la Sibiu ajunge la suma de 45 de lei bucata. Contrastul față de prețurile obișnuite ale cartofilor din magazine a fost primul lucru remarcat de cei prezenți, iar comparațiile nu au întârziat să apară.

Pe lângă acest produs, lista de preparate disponibile cuprinde și alte opțiuni, însă nici acestea nu sunt tocmai prietenoase cu bugetele vizitatorilor. Pentru o porție de 100 de grame de cârnați se plătesc 17 lei, iar ciolanul de porc sau fasolea cu ciolan ajung în jurul sumei de 40 de lei porția. Chiar și un produs considerat banal, cartofii prăjiți, este listat la 20 de lei pentru 100 de grame, ceea ce ridică din nou semne de întrebare privind justificarea acestor tarife.

O altă surpriză pentru vizitatori este prețul pentru două sarmale, care ajunge la 40 de lei, în timp ce un porumb fiert costă 12 lei. Nici deserturile sau băuturile calde nu ies din tiparul tarifelor crescute: turtă dulce la 10 lei pentru 100 de grame, plăcintă cu brânză la 18 lei pentru aceeași cantitate, ceai la 10 lei și vin fiert la 15 lei paharul. Cei care preferă mâncarea rapidă găsesc burgeri la 40 de lei, iar o shaorma medie se apropie de 33 de lei.

Cazare de 1.500 de lei pe noapte într-un celebru oraș din România, în luna decembrie 2025. Târgul de Crăciun a ridicat prețurile!

Nici la Viena nu e ca la Craiova! Șocul unei turiste care a mâncat un meniu la târgul de Crăciun