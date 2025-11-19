Acasă » Știri » Să vezi și să nu crezi! Cât costă un singur cartof spiralat la Târgul de Crăciun din Sibiu

Să vezi și să nu crezi! Cât costă un singur cartof spiralat la Târgul de Crăciun din Sibiu

De: Anca Chihaie 19/11/2025 | 22:58
Să vezi și să nu crezi! Cât costă un singur cartof spiralat la Târgul de Crăciun din Sibiu
Cât costă un singur cartof spiralat la Târgul de Crăciun din Sibiu. sursa foto Facebook

Târgul de Crăciun din Sibiu a fost luat cu asalt de vizitatori și critici. Prețurile produselor alimentare stârnesc reacții: de la cartofi spirală la porții tradiționale, totul a fost luat sub lupa clienților. Iată cât costă cele mai banale preparate!

Târgurile de Crăciun au devenit, în ultimii ani, unele dintre cele mai așteptate evenimente ale sezonului rece. Orașele mari se întrec în decorațiuni, instalații luminoase, spectacole și meniuri festive, iar oamenii se bucură de atmosfera specifică sărbătorilor. Totuși, odată cu deschiderea Târgului de Crăciun de la Sibiu, entuziasmul a fost însoțit și de primele controverse, majoritatea legate de prețurile produselor alimentare vândute în spațiul dedicat comercianților.

Cât costă un singur cartof spiralat la Târgul de Crăciun din Sibiu

În primele zile de funcționare, vizitatorii au observat rapid că unele preparate care, în mod obișnuit, sunt considerate simple sau accesibile, ajung la tarife surprinzător de ridicate. De departe, produsul care a atras cele mai multe reacții este cartoful spiralat, o gustare simplă, prăjită și asezonată, dar care la Sibiu ajunge la suma de 45 de lei bucata. Contrastul față de prețurile obișnuite ale cartofilor din magazine a fost primul lucru remarcat de cei prezenți, iar comparațiile nu au întârziat să apară.

Târgul de Crăciun din Sibiu

Pe lângă acest produs, lista de preparate disponibile cuprinde și alte opțiuni, însă nici acestea nu sunt tocmai prietenoase cu bugetele vizitatorilor. Pentru o porție de 100 de grame de cârnați se plătesc 17 lei, iar ciolanul de porc sau fasolea cu ciolan ajung în jurul sumei de 40 de lei porția. Chiar și un produs considerat banal, cartofii prăjiți, este listat la 20 de lei pentru 100 de grame, ceea ce ridică din nou semne de întrebare privind justificarea acestor tarife.

Câți bani face Mariah Carey în fiecare an din piesa „All I want for Christmas is you”, lansată în urmă cu 30 de ani
Câți bani face Mariah Carey în fiecare an din piesa „All I want...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

O altă surpriză pentru vizitatori este prețul pentru două sarmale, care ajunge la 40 de lei, în timp ce un porumb fiert costă 12 lei. Nici deserturile sau băuturile calde nu ies din tiparul tarifelor crescute: turtă dulce la 10 lei pentru 100 de grame, plăcintă cu brânză la 18 lei pentru aceeași cantitate, ceai la 10 lei și vin fiert la 15 lei paharul. Cei care preferă mâncarea rapidă găsesc burgeri la 40 de lei, iar o shaorma medie se apropie de 33 de lei.

Cazare de 1.500 de lei pe noapte într-un celebru oraș din România, în luna decembrie 2025. Târgul de Crăciun a ridicat prețurile!

Nici la Viena nu e ca la Craiova! Șocul unei turiste care a mâncat un meniu la târgul de Crăciun

Tags:
Iți recomandăm
S-a aflat legătura dintre Monica Pop și Flavia Groșan, medicul antivaccinist din pandemie: „Atât am sperat”
Știri
S-a aflat legătura dintre Monica Pop și Flavia Groșan, medicul antivaccinist din pandemie: „Atât am sperat”
Gestul polițistului Mirel din București s-a viralizat instant! Cum a ajutat un copil de 3 ani, în timp ce mama lui agoniza
Știri
Gestul polițistului Mirel din București s-a viralizat instant! Cum a ajutat un copil de 3 ani, în timp…
Câți bani mai face Mariah Carey cu „All I Want for Christmas Is You”
Mediafax
Câți bani mai face Mariah Carey cu „All I Want for Christmas Is...
Când vine vortexul polar care aduce ninsorile în România
Gandul.ro
Când vine vortexul polar care aduce ninsorile în România
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
Prosport.ro
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala...
George Burcea, la Interviurile Adevărul. Propunerile candidatului POT: De la Parlament fără gard la un număr dublu de parcări în București
Adevarul
George Burcea, la Interviurile Adevărul. Propunerile candidatului POT: De la Parlament fără gard...
George Simion pune egal între moartea conspiraționistei Flavia Groșan și cea a eroului Ilie Ilașcu
Digi24
George Simion pune egal între moartea conspiraționistei Flavia Groșan și cea a eroului...
Prima apariție a lui Valentin Ceaușescu după ce a fost diagnosticat cu probleme medicale. FOTO, VIDEO
Mediafax
Prima apariție a lui Valentin Ceaușescu după ce a fost diagnosticat cu probleme...
Parteneri
O mai recunoști pe Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai recunoști pe Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce...
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Prosport.ro
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Theo Rose, invitată de soacră la un restaurant cu stele Michelin din Paris. Combinația alimentară modestă care a impresionat-o: „Ca la mama lui”
Click.ro
Theo Rose, invitată de soacră la un restaurant cu stele Michelin din Paris. Combinația alimentară...
Mărturia cutremurătoare a mamei gravidei moarte din Rahova: Mi-au spus să am răbdare, că o resuscitează. Au scos-o după 11 ore
Digi 24
Mărturia cutremurătoare a mamei gravidei moarte din Rahova: Mi-au spus să am răbdare, că o...
Statul român renunță la preluarea rafinăriei Lukoil. Vânzarea va fi făcută în două etape (surse)
Digi24
Statul român renunță la preluarea rafinăriei Lukoil. Vânzarea va fi făcută în două etape (surse)
Surpriză MAJORĂ la Tiriac Collection: a apărut prima Dacia din galerie!
Promotor.ro
Surpriză MAJORĂ la Tiriac Collection: a apărut prima Dacia din galerie!
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă-ți dau 200 de euro, îți dai și fusta jos?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă-ți dau 200 de euro, îți dai și fusta jos?
Talente de elită, angajați concediați și adolescenți sunt atrași piața muncii de pe dark web
go4it.ro
Talente de elită, angajați concediați și adolescenți sunt atrași piața muncii de pe dark web
Chinezii au descoperit ceva ULUITOR pe Lună!
Descopera.ro
Chinezii au descoperit ceva ULUITOR pe Lună!
Nu ratați jocul video gratuit oferit de Ubisoft
Go4Games
Nu ratați jocul video gratuit oferit de Ubisoft
Când vine vortexul polar care aduce ninsorile în România
Gandul.ro
Când vine vortexul polar care aduce ninsorile în România
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
S-a aflat legătura dintre Monica Pop și Flavia Groșan, medicul antivaccinist din pandemie: „Atât ...
S-a aflat legătura dintre Monica Pop și Flavia Groșan, medicul antivaccinist din pandemie: „Atât am sperat”
Se schimbă la portbagaj! Valentin Mihăilă, prins în „ofsaid”
Se schimbă la portbagaj! Valentin Mihăilă, prins în „ofsaid”
Campion pe teren, rătăcit printre neoane! Victor Hănescu a plecat acasă cu mâna goală
Campion pe teren, rătăcit printre neoane! Victor Hănescu a plecat acasă cu mâna goală
Numai unul e Gigi Becali! A cinstit un livrator, în mijlocul străzii
Numai unul e Gigi Becali! A cinstit un livrator, în mijlocul străzii
Șoc la cabine! Cleopatra vrea, Edward refuză
Șoc la cabine! Cleopatra vrea, Edward refuză
Gestul polițistului Mirel din București s-a viralizat instant! Cum a ajutat un copil de 3 ani, în ...
Gestul polițistului Mirel din București s-a viralizat instant! Cum a ajutat un copil de 3 ani, în timp ce mama lui agoniza
Vezi toate știrile
×