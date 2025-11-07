Cazare de 1.500 de lei pe noapte într-un celebru oraș din România, în luna decembrie 2025. Târgul de Crăciun a ridicat prețurile!

Perioada sărbătorilor de iarnă este cea mai așteptată din an. Târgurile de Crăciun se deschid spre bucuria copiilor, dar și a adulților. Deși devin unele dintre cele mai vizitate locații în această perioadă, aceste evenimente ridică semnificativ prețurile cazărilor. Află mai multe detalii în articol!

Cele mai căutate perioade de turiști sunt cele din perioada sărbătorilor. Prin urmare, hotelurile ridică brusc prețurile cazărilor, iar într-un oraș din România au ajuns și la 1.500 de lei pe noapte.

Cazare de 1.500 de lei pe noapte într-un celebru oraș din România

Este vorba despre Craiova. Orașul își deschide porțile târgului de Crăciun pe data 14 noiembrie 2025, iar românii au început deja să caute cazări. Ediția din acest an a Târgului de Crăciun din Craiova se va desfășura în perioada 14 noiembrie 2025- 4 ianuarie 2026 și promite deja să fie una dintre cele mai reușite.

La un hotel de 4 stele din oraș, o cameră care are mic dejun inclus ajunge chiar și la 1.500 de lei pe noapte în această perioadă.

Craiova se pregătește să fie în topul târgurilor de Crăciun din acest an. Acesta va fi inspirat din povestea „Spărgătorul de Nuci” și va reprezenta un adevărat tărâm de basm ce va fi împărțit în patru zone, fiecare decorată după o anumită temă.

Cum va arăta Târgul de Crăciun de la Craiova

Personajele și decorurile celebrei povești „Spărgătorul de Nuci” vor fi readuse la viață în cadrul acestui târg organizat în Piața Mihai Viteazu. Locul se va transforma într-o scenă de balet clasic, iar românii vor putea admira soldăței de plumb, șoareci uriași și o balerină spectaculoasă. Pentru a amplifica spiritul Crăciunului, vor fi folosite luminițe feerice, muzică de sezon și decoruri uimitoare.

Satul lui Moș Crăciun. Aici, atracția principală va fi Casa lui Moș Crăciun, ce are o înălțime de 6 metri și un ceas supradimensionat. În această zonă se vor regăsi activități pentru cei mici.

Zona Circului. Aici se vor regăsi căsuțele comercianților care vor fi amenajate sub forma unui carusel. Românii vor putea captura în fotografii momente de neuitat.

Zona tradițională românească. Aici se vor regăsi căsuțe decorate în stil autentic românesc, cu motive populare și produse artizanale tradiționale. Românii vor vedea meșteșugari, obiecte din ceramică, lemn, tricotaje și suveniruri unicat.

Scena de balet. Aceasta are la bază povestea „Spărgătorul de Nuci” și va fi formată din decoruri spectaculoase specifice temei: soldăței de plumb, șoareci giganți și balerine.

