Târguri de Crăciun ieftine în Europa. Un oraș din România e pe listă, cu cazare de 120 de lei/ noapte

De: Anca Chihaie 05/11/2025 | 17:51
Târguri de Crăciun/Foto: social media

Sezonul sărbătorilor de iarnă se apropie cu pași repezi, iar orașele europene își pun în valoare piețele centrale, pregătindu-se pentru tradiționalele târguri de Crăciun. În acest an, turiștii cu bugete restrânse au la dispoziție mai multe opțiuni atractive, care combină atmosfera festivă cu prețuri accesibile pentru mâncare, băuturi și cazare.

În întreaga Europă, târgurile de Crăciun reprezintă mai mult decât simple piețe de vânzare. Ele sunt locuri de întâlnire, de petrecere a timpului liber și de descoperire a tradițiilor locale. De la vin fiert și prăjituri festive, până la decorațiuni și cadouri artizanale, experiența oferită de aceste târguri se potrivește atât celor care caută divertisment, cât și celor care își doresc un contact autentic cu cultura orașelor vizitate.

Printre cele mai avantajoase destinații se numără orașul Wrocław din Polonia. Târgul de Crăciun din piața centrală a orașului oferă vizitatorilor acces gratuit, iar prețurile pentru produse tradiționale sunt mici. De exemplu, un pahar de vin fiert poate fi cumpărat cu aproximativ 17 lei, iar atmosfera specifică orașelor poloneze de sărbători completează experiența cu decorațiuni și activități festive pentru toate vârstele.

România este reprezentată în clasamentul european de târgurile din Sibiu. Piața de Crăciun din orașul transilvănean atrage anual mii de vizitatori datorită tradițiilor păstrate și a prețurilor prietenoase. Vinul fiert și alte delicii de sezon pot fi cumpărate cu aproximativ 17 lei, iar cazarea la începutul lunii decembrie pornește de la 120 de lei pe noapte. Târgul din Sibiu se va desfășura între 14 noiembrie 2025 și 4 ianuarie 2026, oferind o perioadă lungă de vizitare și posibilitatea de a combina plimbările prin centrul istoric cu experiențe culinare și culturale.

Austria rămâne o destinație atractivă pentru iubitorii de iarnă, iar Innsbruck reunește în același loc pârtii de schi, târg de Crăciun și atracții turistice. Accesul la târg este gratuit, iar vizitatorii se pot bucura de luminițe și preparate tradiționale fără costuri exagerate. Cazarea pornește de la aproximativ 500 lei pe noapte, ceea ce face orașul potrivit atât pentru familii, cât și pentru grupuri de prieteni care caută o vacanță activă în perioada sărbătorilor.

În nordul Europei, Tallinn, capitala Estoniei, continuă să impresioneze prin piața sa centrală, unde bradul de Crăciun este instalat anual și reprezintă primul expus vreodată pe continent. Prețurile pentru băuturi festive sunt extrem de mici, între 5 și 10 lei, iar cazarea la începutul lunii decembrie începe de la 140 de lei pe noapte.

Croația oferă la rândul său o opțiune festivă atractivă în Zagreb. Christkindelsmärik, piața de Crăciun a orașului, combină elemente tradiționale cu decoruri moderne, creând o atmosferă caldă și primitoare. Deși costurile pentru o escapadă sunt puțin mai mari decât în alte orașe, aproximativ 750 lei de persoană, vizitatorii se pot bucura de luminițe, preparate locale și suveniruri specifice sezonului.

