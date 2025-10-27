Acasă » Știri » Un oraș turistic din România renunță la artificiile de Revelion 2026. Primarul și-a motivat decizia radicală

De: Andreea Stăncescu 27/10/2025 | 16:42
Orașul care a interzis artificiile de Revelion / Sursa foto: Pexels

Un oraș important din România a luat o decizie care marchează o schimbare semnificativă în modul de celebrare a trecerii dintre ani. Autoritățile au hotărât să renunțe la focul de artificii de Anul Nou, un eveniment așteptat în fiecare an de locuitori, care erau obișnuiți cu spectacolul de lumini și culori pe cer la miezul nopții.

Primarul orașului Brașov a anunțat o decizie importantă care pune pe primul loc siguranța și bunăstarea animalelor. Acesta a explicat că, deși artificiile sunt o tradiție de Revelion, ele provoacă un stres uriaș pentru patrupede, care se sperie și, adesea, fug de acasă, riscând să se piardă sau să fie rănite.

Brașov renunță la artificiile de Revelion

Prin această inițiativă, George Scripcaru speră să inspire și comunitatea locală să adopte măsuri similare și să conștientizeze impactul pe care zgomotul puternic al artificiilor îl are asupra acestora.

Sursa foto: Pixabay

Specialiștii au demonstrat că zgomotul produs de artificii poate avea efecte devastatoare asupra animalelor. Sunetele puternice și bruște le provoacă panică, stres intens și, în unele cazuri, chiar probleme cardiace sau traume pe termen lung. Multe animale de companie fug de acasă în noaptea de Revelion, dezorientate de zgomote, iar unele nu mai sunt găsite.

„Toţi iubim animalele de companie, fie că avem un căţel, o pisică sau un canar acasă, fie că doar le vedem la prieteni sau la rude. Din păcate, fiecare sfârşit de an este pentru aceste animale un adevărat coşmar, în special în noaptea de Revelion, când zeci şi sute de artificii explodează în tot oraşul. Noi, cei care avem un animal acasă, ştim că trebuie să ne luăm toate măsurile ca acestea, din cauza fricii, să nu fugă şi să se piardă. Auzim tot mai des cum dimineaţa noului an este doar o căutare pentru recuperarea câinelui sau pisicii pierdute din cauza artificiilor. Pentru a-i proteja pe prietenii noştri necuvântători am luat decizia ca, din acest an, primăria să nu mai organizeze focul de artificii din Piaţa Sfatului”, a declarat George Scripcaru, care a menţionat că speră ca exemplul Primăriei să fie urmat de cât mai mulţi braşoveni.

Decizia luată de autoritățile din Brașov nu este o premieră în România. În ultimii ani, și alte orașe mari precum Cluj-Napoca și Iași au renunțat la focurile de artificii de Anul Nou, alegând să fie mai prietenoase cu mediul și cu animalele.

