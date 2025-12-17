Bianca Drăgușanu a cauzat un accident în parcarea unui mall! Ce s-a întâmplat când s-a dat jos: „Nu cumva voiai să mă iei și la bătaie?”

Bianca Drăgușanu a dat de belele. Din neatenție și din grabă, blondina a lovit o mașină în parcarea unui mall. Însă, nu asta a fost problema principală, vedeta a fost enervată teribil de un martor al accidentului. Ce s-a întâmplat, de fapt?

Recent, Bianca Drăgușanu a fost protagonista unui accident minor, ce a avut loc în parcarea unui mall din Capitală. Vedeta se grăbea, așa că a forțat puțin nota și a vrut să se bage în fața unei mașini. În timpul manevrei a atins cu roata o altă mașină.

Bianca Drăgușanu, accident în parcarea unui mall

Blondina și-a recunoscut imediat vina și a vrut să facă amiabilă cu șoferul păgubit. Până aici, nimic special. Însă ce a enervat-o cu adevărat pe Bianca Drăgușanu a fost reacția unui alt bărbat care a văzut totul. Acesta s-a grăbit să facă scandal și să semnalizeze că vedeta a fost vinovată, chiar dacă ea deja recunoscuse tot și voia să rezolve problema.

„În parcarea am atins cu roata, din cauza faptului că mă grăbeam ca și fata mare la măritat, am atins cu roata o altă mașină. Recunosc că a fost greșeala mea, pentru că nu trebuia să fac asta, dar stau mai prost la capitolul răbdare. Mi-am dat seama că a fost greșeala mea și m-am dat jos să fac amiabilă cu omul (…) M-am dat jos să fac amiabila și între timp a venit unul și a zis: Am văzut! Știu cine este! (…) N-am fugit niciunde (…) Nu cumva voiai să mă iei și la bătaie?”, a povestit Bianca Drăgușanu, pe Instagram.

În cele din urmă, în ciuda martorului băgăcios, Bianca Drăgușanu a rezolvat problema. A reușit să se înțeleagă cu șoferul afectat, și-a cerut scuze, iar mai apoi și-a văzut de drum. Totuși, vedeta a fost șocată de cum unii oameni atunci când nu au ce face aleg să facă rău.

„Și de menționat faptul că totul s-a încheiat într-un mod cât se poate de amiabil, domnii mi-au înapoiat asigurarea pentru că și-au dat seama că n-a fost decât o chestiune de orgolii, că eu încercam să mă bag în față ca o nesimțită ce am fost la ora aia și, într-un final, dacă mi-am recunoscut greșeala, dânșii m-au iertat și au zis, hai, du-te, ia-ți amiabila. Dar am rămas șocată cum… Niște oameni care efectiv n-au ce să facă, dacă n-au ce să facă, atunci dacă ar putea să facă un pic de rău, n-ar fi nimic rău în asta că ar putea să facă rău. Înțelegeți?”, a mai spus Bianca Drăgușanu.

Foto: Instagram