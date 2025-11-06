Acasă » Exclusiv » Bianca Drăgușanu „se luptă” cu Vlăduța Lupău pe încasări. Nu mai e vorba de haine, e război pe comisioane!

Bianca Drăgușanu „se luptă” cu Vlăduța Lupău pe încasări. Nu mai e vorba de haine, e război pe comisioane!

De: Eliza Popescu 06/11/2025 | 23:40
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
8 poze
Vezi galeria foto

Cea mai dorită meserie din lume? Fără doar și poate, cea de influencer! Și, sincer, nici nu e de mirare! Acum poți face bani cu lopata doar postând câteva videoclipuri pe rețelele de socializare. Unii și-au cumpărat case, alții mașini, însă Bianca Drăgușanu a trecut la next level! Dacă deschideți Instagramul sau TikTok-ul, sigur ați observat că toate vedetele promovează Trendyol. E un adevărat fenomen! Dar stați puțin… să vedeți ce a făcut diva României cu banii câștigați din aceste colaborări! Mai mult decât atât, CANCAN.RO a aflat și cât încasează Vlăduța Lupău din același parteneriat profitabil! 

Cu siguranță vedeți o mulțime de postări despre Trendyol, dar sperăm că nu credeați că vedetele se aleg doar cu câteva haine sau accesorii doar pentru simplul fapt că le promovează! Nu! Sub nicio formă! Ba chiar încasează bani frumoși. Și nu spunem „frumoși” doar așa ca fapt divers, ci vorbim despre mii de euro sau chiar sute. Bianca Drăgușanu a dat tot din casă! Cât câștigă diva din aceste colaborări, dar și ce face cu banii încasați…veți rămâne surprinși! Și asta nu-i tot! Vlăduța Lupău a întrecut-o cu câteva zeci de mii de euro!

Suma uriașă pe care Bianca Drăgușanu o încasează din promovări/Foto: Social media

Bianca Drăgușanu „se bate” cu Vlăduța Lupău pe încasări

Celebra divă care spunea NU vehement promovărilor, a intrat în echipa Trendyol, iar acum face mii se euro pe lună! Vedeta a vorbit pentru CANCAN.RO despre colaborare, cât și despre suma pe care ar încasa-o Vlăduța Lupău! Ghiciți ce a făcut partenera lui Gabi Bădălău cu banii câștigați de pe urma Trendyol-ului!

„Trendyol-ul e foarte șmecher. Eu sunt în filiera asta de influenceri. Pot spun am câștigat de pe Trendyol în luna august vreo 12.000 de euro. Eu am auzit sute de mii a câștigat Vlăduța Lupău, 100 de mii de euro pe lună, nu știu dacă e adevărat. Eu cel mai mult am câștigat 12.000 de euro din ce cumpără oamenii de pe link-ul meu. Adică în funcție de câte postări am, cam atât. Cu banii ăștia, 12.000 de euro mi-am cumpărat două produse de pe Farfech. Da, am dat pe o geacă de la Balmain 4.500 de euro.”, a declarat Bianca Drăgușanu pentru CANCAN.RO

Vlăduța Lupău ar câștiga 100.000 de euro din promovări/ Foto:Social Media

„Nu știu pe unde ascund, mor de rușine”

Bianca Drăgușanu nu alege doar haine de firmă de peste 1.000 de euro! Vedeta mai face și excepții. De exemplu, dă comenzi fără număr de pe celebra aplicație Shein, dar nu le poartă! Motivul? Moare de rușine! De ce? Asta-i partea interesantă!

„Adică eu, dacă nu mi-aș cumpăra haine două, trei luni de zile, eu putea mai cumpăr lejer încă o casă sau un Bentley, 100%, 100%, și tot am spus, bă, le șterg, bă, dar nu pot le șterg, nu lasă inima, ăsta e relaxul meu, aici e serotonina, dopamina, aici o simt, deși putea duc mai mult la sală sau…Dar uite, mi-am cumpărat ochelari cu 71 de milioane de la Cartier și  mă simt foarte bine când îi port, îmi crește stima de sine, așa, nu știu îți explic. simt bine! În schimb, când iau o pereche de colanți pe mine de la Shein, nu știu pe unde ascund, dacă mai vine una îmbrăcată la fel, mor de rușine, deși îmi arată posteriorul bombă. Au un elastic și ridică fesele., a mai spus Bianca Drăgușanu pentru CANCAN.RO

CITEȘTE ȘI: De ce Bianca Drăgușanu nu a fost însoțită de Gabi Bădălău la nunta Claudiei Puican cu Armin Nicoară: „Eu i-am spus să vină”

NU RATA: Bianca Drăgușanu, ținta escrocilor! S-au folosit de imaginea ei și au cerut bani: ”Mergeți direct la poliție!”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Pavel Bartoș l-a detronat pe Dan Negru?! Secretele din spatele audiențelor record de la PROTEVELION. Dorința Andreei Esca s-a îndeplinit pe loc
Exclusiv
Pavel Bartoș l-a detronat pe Dan Negru?! Secretele din spatele audiențelor record de la PROTEVELION. Dorința Andreei Esca…
Copy – paste la alt nivel! Doamna Mihaela merge pe „rețeta” Loredanei Chivu. În „familia” lui Bisoi inspirația vine din Instagram
Exclusiv
Copy – paste la alt nivel! Doamna Mihaela merge pe „rețeta” Loredanei Chivu. În „familia” lui Bisoi inspirația…
Black Friday 2025: Lista de reduceri puse la bătaie de marii retaileri din România
Mediafax
Black Friday 2025: Lista de reduceri puse la bătaie de marii retaileri din...
Chinezii fac primul grătar din istorie în spațiu. Cum au reușit astronauții să gătească carnea în cosmos
Gandul.ro
Chinezii fac primul grătar din istorie în spațiu. Cum au reușit astronauții să...
FOTO. Noul „power couple” din lumea bogaților. Arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Noul „power couple” din lumea bogaților. Arată spectaculos
Scandal fără precedent la Miss Universe: reprezentanta Mexicului, insultată de director. Mai multe concurente au părăsit sala
Adevarul
Scandal fără precedent la Miss Universe: reprezentanta Mexicului, insultată de director. Mai multe...
O furtună geomagnetică a ajuns pe Pământ mai devreme decât preconizau specialiștii. Ce fenomene sunt așteptate în următoarele zile
Digi24
O furtună geomagnetică a ajuns pe Pământ mai devreme decât preconizau specialiștii. Ce...
Accident ciudat în București: O femeie, în stop-cardiorespirator după ce a fost rănită de un cablu de tramvai care s-a rupt
Mediafax
Accident ciudat în București: O femeie, în stop-cardiorespirator după ce a fost rănită...
Parteneri
Prezentatoarea sexy care a aflat că suferă de o o boală autoimună. Semnele la care trebuie să fii atent!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Prezentatoarea sexy care a aflat că suferă de o o boală autoimună. Semnele la care...
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
Click.ro
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii....
Mișcarea de rezistență din Rusia a aruncat în aer zeci de locomotive care transportau armament pe frontul din Ucraina
Digi 24
Mișcarea de rezistență din Rusia a aruncat în aer zeci de locomotive care transportau armament...
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să fie ostracizat Serghei Lavrov
Digi24
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce...
România se unește și pe asfalt: O nouă secțiune de autostradă se deschide de Ziua Națională!
Promotor.ro
România se unește și pe asfalt: O nouă secțiune de autostradă se deschide de Ziua...
BANCUL ZILEI. Bulă agață o superbă domnișoară și o duce în dormitor. Deodată se aude o bătaie puternică la uşă....
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă agață o superbă domnișoară și o duce în dormitor. Deodată se aude...
WhatsApp pune siguranța utilizatorului pe primul loc. Ce noi funcții pregătește?
go4it.ro
WhatsApp pune siguranța utilizatorului pe primul loc. Ce noi funcții pregătește?
ULUITOR: Ce au mâncat chinezii la bordul stației spațiale?
Descopera.ro
ULUITOR: Ce au mâncat chinezii la bordul stației spațiale?
Olimpiada jocurilor video a fost anulată!
Go4Games
Olimpiada jocurilor video a fost anulată!
Chinezii fac primul grătar din istorie în spațiu. Cum au reușit astronauții să gătească carnea în cosmos
Gandul.ro
Chinezii fac primul grătar din istorie în spațiu. Cum au reușit astronauții să gătească carnea...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
DETALII DE ULTIMĂ ORĂ despre Dani Mocanu. Ce a transmis Romario, după ce frații săi au fost condamnați ...
DETALII DE ULTIMĂ ORĂ despre Dani Mocanu. Ce a transmis Romario, după ce frații săi au fost condamnați la închisoare
Pavel Bartoș l-a detronat pe Dan Negru?! Secretele din spatele audiențelor record de la PROTEVELION. ...
Pavel Bartoș l-a detronat pe Dan Negru?! Secretele din spatele audiențelor record de la PROTEVELION. Dorința Andreei Esca s-a îndeplinit pe loc
Copy – paste la alt nivel! Doamna Mihaela merge pe „rețeta” Loredanei Chivu. În „familia” ...
Copy – paste la alt nivel! Doamna Mihaela merge pe „rețeta” Loredanei Chivu. În „familia” lui Bisoi inspirația vine din Instagram
Cel mai cunoscut manechin al României a recidivat. Fosta iubită și-a făcut curaj să vorbească: ...
Cel mai cunoscut manechin al României a recidivat. Fosta iubită și-a făcut curaj să vorbească: “Abuzurile erau din cauza furiei lui”
Tinerii pentru care statul român oferă 1.000 de lei pe lună. Care sunt condițiile
Tinerii pentru care statul român oferă 1.000 de lei pe lună. Care sunt condițiile
Doliu în lumea influencerilor! A murit subit la 32 de ani, iar familia a aflat de pe Instagram unde ...
Doliu în lumea influencerilor! A murit subit la 32 de ani, iar familia a aflat de pe Instagram unde se afla
Vezi toate știrile
×