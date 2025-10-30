Bianca Drăgușanu, ținta escrocilor! S-au folosit de imaginea ei și au cerut bani: ”Mergeți direct la poliție!”

Bianca Drăgușanu a fost ținta escrocilor! Vedeta a primit un mesaj în care a fost anunțată de faptul că este victima unei înșelătorii. Despre ce este vorba? Află mai multe detalii în articol!

Bianca Drăgușanu este una dintre cele mai cunoscute prezențe feminine din showbiz. Vedeta se bucură de o mulțime de fani și beneficii pe care faima i le aduce. Cu toate astea, notorietatea ei o pune uneori în centrul unor situații de-a dreptul neplăcute.

Bianca Drăgușanu, ținta escrocilor

Vedetele din România s-au trezit de foarte multe ori în situații în care imaginea le era folosită fără acordul lor. În această situație s-a aflat și Bianca Drăgușanu. Diva a mărturisit că niște escroci s-au folosit de imaginea ei pentru a lua bani de la oameni. Oamenii s-au folosit de celebritatea și au câștigat încrederea victimelor.

După ce un magazin de rochii vindea produse susținând că sunt realizate de ea, vedeta se află într-o situație asemănătoare. Un individ a încercat să vândă un produs destinat stilizării părului pretinzând că acel obiect ar fi fost donat de Bianca Drăgușanu pentru un caz social.

Conversația în cauză a ajuns la vedetă, iar Bianca Drăgușanu a făcut o postare prin care i-a îndemnat pe fani să apeleze la oamenii legii dacă se regăsesc în astfel de situații.

În fotografia postată se poate vedea cum persoana respectivă pretinde că Bianca Drăgușanu ar fi trimis acest obiect, ba chiar a atașat și un număr fals care i-ar fi aparținut vedetei pentru a vorbi direct cu ea.

”Înșelătorii în numele meu! Mergeți direct la poliție!”, a declarat Bianca Drăgușanu pe rețelele de socializare.

