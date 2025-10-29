Acasă » Știri » Cum arată Bianca Drăgușanu fără niciun strop de machiaj. Imaginile RARE au fost făcute publice!

Cum arată Bianca Drăgușanu fără niciun strop de machiaj. Imaginile RARE au fost făcute publice!

De: Denisa Iordache 29/10/2025 | 17:29
Bianca Drăgușanu și-a uimit fanii cu cea mai recentă postare. Vedeta s-a postat complet naturală, fără pic de make-up. Obișnuiți să o vadă mereu aranjată în postările ei, internauții au rămas surprinși. Vezi în articol imaginile! 

Bianca Drăgușanu este una dintre cele mai cunoscute prezente din showbiz. Vedeta ne-a obișnuit cu aparițiile ei impecabile și look-ul mereu bine pus la punct. Ei bine, a decis să lase ”garda” jos și s-a arătat așa cum este dimineața, când nimeni nu o vede. 

Cum arată Bianca Drăgușanu fără niciun strop de machiaj

Vedeta a fost prezentatoarea evenimentului momentului (VEZI AICI). După o noapte plină de distracție și voie bună, diva a luat avionul spre casă și s-a postat fără strop de machiaj. 

Bianca Drăgușanu este în continuare o prezență fără cusur, chiar și atunci când este naturală. Mai mult, nimeni nu și-ar fi dat seama că nu a dormit deloc înainte să facă postarea, dacă ea nu ar fi menționat acest lucru. Vedeta s-a filmat în timp ce se afla în avion și a spus că a fost încântată de oamenii pe care i-a cunoscut la eveniment. 

„Nu-s obișnuită să NU dorm chiar nici un pic…dar la ce oameni faini am cunoscut la Timișoara, chiar s-a meritat.”, a scris vedeta.

În ciuda faptului că nu era prietenă cu Armin Nicoară și Claudia Puican, Bianca Drăgușanu s-a simțit de minune la eveniment și a mărturisit că a fost pentru prima dată când a făcut acest lucru. 

„Este prima mea nuntă pe care o prezint (…) Printr-o prietenă de-a mea, care este prietenă cu mireasa, cu Claudia Puican. Am fost contactată de Claudia, mi s-a propus să vin să prezint această nuntă și am acceptat cu mare drag și sunt onorată să fiu prezentă. 

Am stabilit repede detaliile, ne-am văzut, ne-am pupat, ne-am îndrăgit din prima clipă. Ei mi-au spus că mă apreciază foarte mult. Îți dai seama că mă simt onorată, pentru că aveau de ales dintr-o sumedenie de alte prezentatoare”, a declarat Bianca Drăgușanu 

×