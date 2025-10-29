Cum arată Bianca Drăgușanu fără niciun strop de machiaj. Imaginile RARE au fost făcute publice!

Bianca Drăgușanu și-a uimit fanii cu cea mai recentă postare. Vedeta s-a postat complet naturală, fără pic de make-up. Obișnuiți să o vadă mereu aranjată în postările ei, internauții au rămas surprinși. Vezi în articol imaginile!

Bianca Drăgușanu este una dintre cele mai cunoscute prezente din showbiz. Vedeta ne-a obișnuit cu aparițiile ei impecabile și look-ul mereu bine pus la punct. Ei bine, a decis să lase ”garda” jos și s-a arătat așa cum este dimineața, când nimeni nu o vede.

Cum arată Bianca Drăgușanu fără niciun strop de machiaj

Vedeta a fost prezentatoarea evenimentului momentului (VEZI AICI). După o noapte plină de distracție și voie bună, diva a luat avionul spre casă și s-a postat fără strop de machiaj.

Bianca Drăgușanu este în continuare o prezență fără cusur, chiar și atunci când este naturală. Mai mult, nimeni nu și-ar fi dat seama că nu a dormit deloc înainte să facă postarea, dacă ea nu ar fi menționat acest lucru. Vedeta s-a filmat în timp ce se afla în avion și a spus că a fost încântată de oamenii pe care i-a cunoscut la eveniment.

„Nu-s obișnuită să NU dorm chiar nici un pic…dar la ce oameni faini am cunoscut la Timișoara, chiar s-a meritat.”, a scris vedeta.

În ciuda faptului că nu era prietenă cu Armin Nicoară și Claudia Puican, Bianca Drăgușanu s-a simțit de minune la eveniment și a mărturisit că a fost pentru prima dată când a făcut acest lucru.

„Este prima mea nuntă pe care o prezint (…) Printr-o prietenă de-a mea, care este prietenă cu mireasa, cu Claudia Puican. Am fost contactată de Claudia, mi s-a propus să vin să prezint această nuntă și am acceptat cu mare drag și sunt onorată să fiu prezentă. Am stabilit repede detaliile, ne-am văzut, ne-am pupat, ne-am îndrăgit din prima clipă. Ei mi-au spus că mă apreciază foarte mult. Îți dai seama că mă simt onorată, pentru că aveau de ales dintr-o sumedenie de alte prezentatoare”, a declarat Bianca Drăgușanu

