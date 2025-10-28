Armin Nicoară și Claudia Puican, petrecere de nuntă și botez în aceeași zi! Nașa și-a făcut intrarea cu elicopterul

Zi cu mare însemnătate pentru Armin Nicoară și Claudia Puican! Artiștii au organizat nunta anului și s-au gândit amănunțit la fiecare detaliu, iar nașa lor nu a fost adusă oricum! Stana Stepănescu a ajuns în elicopter, alături de finul ei, într-un mare fel. Nume sonore din showbiz sunt prezente chiar în aceste momente la evenimentul spectaculos. Cei doi au făcut o dublă petrecere în care au inclus nunta și botezul copilului lor. Iată primele imagini!

Armin Nicoară și Claudia Puican, evenimentul anului

Armin Nicoară și Claudia Puican s-au căsătorit civil și religios în urmă cu trei ani, dar au decis să mai aștepte până la marea petrecere. În vara acestui an, cei doi artiști și-au botezat băiețelul, pe micul Amir Efrem, iar acum vor petrece până în zori.

După cum vă spuneam, de la evenimentul anului nu puteau să lipsească nume sonore din showbiz. Bianca Drăgușanu va fi prezentatoarea celor două bucurii sărbătorite într-o mare petrecere: nunta celor doi artiști și botezul fiului lor în vârstă de 6 luni.

„Două bucurii, un singur mare eveniment”, așa anunță artiștii în invitații.

Primele imagini din ziua cea mare au apărut deja în mediul online. Printre cei care au postat s-a numărat și Bianca Drăgușanu. Diva se distrează alături de prietenii ei dragi, iar lumea prezentă nu stă deloc jos! (VEZI ÎN GALERIE). Dintre artiștii de seamă care au întreținut atmosfera nu putea să lipsească și vocea inconfundabilă a miresei. Claudia Puican a luat microfonul în mână și a făcut ce știe mai bine, iar invitații s-au bucurat la maxim de moment.

Cei prezenți au rămas de-a dreptul uimiți când au văzut intrarea de senzație a nașei alături de Armin Nicoară. Stana Stepănescu, o artistă cunoscută din industria muzicii de petrecere, a ajuns la evenimentul anului cu elicopterul.

„La 15:30 o să plec eu elicopterul, doar eu cu Stana, nasa specială cum am numit-o eu, Stana Stepanescu, vom merge spre sala, la restaurant. Acolo ne va aștepta Claudia cu copilul, cu nașii, cu socrii, iar după aceea, toată lumea la distracție! Am un loc lângă casă și am pus să aterizeze elicopterul lângă casă!”, a declarat Armin Nicoară pentru click.ro.

