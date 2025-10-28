Acasă » Știri » Cât costă un machiaj de mireasă la Dana Roba. Prețuri de fițe sau artă pură?

Cât costă un machiaj de mireasă la Dana Roba. Prețuri de fițe sau artă pură?

De: Denisa Agheorghiesei 28/10/2025 | 11:27
Cât costă un machiaj de mireasă la Dana Roba. Prețuri de fițe sau artă pură?
Dana Roba, sursă foto: Facebook.
Dana Roba, make-up artista devenită un adevărat fenomen în mediul online, a stârnit din nou multe discuții după ce s-au aflat prețurile pe care le cere pentru machiajele de nuntă. Vedeta spune că nu face „doar un machiaj”, ci o adevărată operă de artă, iar tarifele ei reflectă calitatea și experiența acumulată în anii de muncă.

Totuși, nu toată lumea a fost încântată de prețurile cerute de make-up artistă. Pe rețelele de socializare, mulți internauți au considerat că tarifele sunt exagerate. Cu toate acestea, artista nu pare deranjată de critici și spune că cererea pentru serviciile ei este uriașă, iar programările se fac cu luni bune înainte.

Cât costă un machiaj de mireasă la Dana Roba?

Potrivit declarațiilor sale, Dana Roba cere în jur de 800 de lei pentru un machiaj de mireasă, în timp ce un machiaj de petrecere sau de ocazie ajunge la aproximativ 400 de lei. Pentru pachetele complete, care includ machiaj și coafură, prețul urcă până la 300 de euro. Artista susține că tarifele sunt justificate prin produsele profesionale folosite și prin durata de rezistență a machiajului, care poate ține chiar și 48 de ore.

“Machiajul de mireasă la Dana Roba este 800 de lei. Bineînțeles că mă veți întreba de ce 800 de lei, când mă duc la alta acasă și mă face cu 200, 300 de lei. Pentru că eu te aștept cu servicii de calitate de salon, unde te întreb dacă vrei o apă, un suc, te întreb dacă ai nevoie de un serviciu de calitate”, a declarat Dana Roba, pe rețelele sociale.

Ce primești pentru banii tăi

Dana Roba se laudă că fiecare mireasă care îi trece pragul are parte de o experiență completă: de la produse de top și tehnici profesionale, până la o atmosferă relaxată și un look impecabil. Ea garantează că machiajul rezistă întreaga zi, chiar și în cele mai solicitante momente. În stilul ei caracteristic, discursul Danei Roba nu a fost lipsit nici de ironii.

“După care, nu pleci de la mine împuțită a sarmale, nu îl vezi pe Gheorghe, unchiul meu, care doarme în camera alăturată, nu te întâmpină la baie nimeni, că dă maică-mea peste tine, așa cum se întâmplă când te machiezi la cineva acasă.”, a spus Dana Roba.

Merită sau nu investiția?

Rămâne la latitudinea fiecărei mirese să decidă dacă un machiaj de 800 de lei este o investiție în frumusețe sau o cheltuială de lux. Cert este că Dana Roba și-a construit un brand puternic în jurul numelui ei, iar clientele care îi calcă pragul știu exact pentru ce plătesc.

“Eu plătesc toate dările la stat, plătesc la ANAF, bat pe casă. Lucrez cu produse premium, produse de top numărul 1.” a mai declarat make-up artista.

