Dana Roba, furioasă pe fosta soacră! O amenință cu tribunalul: „I-a spus fetei mele să nu mai...”

Noi probleme pentru Dana Roba! Make-up artista s-a enervat la culme pe fosta soacră, iar cele două fiice ale ei ar fi fost prinse la mijloc. Aceasta nu a mai rezistat și a răbufnit, amenințând-o pe mama lui Daniel Balaciu cu tribunalul. Află, în articol, ce s-a întâmplat!

După calvarul prin care a trecut, Dana Roba nu a vrut să mai aibă de-a face cu familia lui Daniel Balaciu. Totuși, într-un proces separat, foștii socri au solicitat ca cele două fete minore să petreacă weekendurile în casa lor. Inițial, instanța a dat câștig de cauză bunicilor paterni, dar make-up artista a făcut recurs, obținând o decizie favorabilă. Totuși, în cele din urmă, a decis să facă pace cu părinții fostului soț. Acum, însă, au apărut din nou probleme.

De la ce au pornit problemele dintre Dana Roba și fosta soacră

Dana Roba s-a luptat o perioadă în instanță cu părinții lui Daniel Balaciu. În cele din urmă, aceasta a decis să facă pace cu fosta soacră și să-și lase fiicele în continuare să petreacă timp alături de ea. Ei bine, acum, situația a degenerat din nou.

Make-up artista a aflat că bunica paternă i-a spus uneia dintre fetele ei să nu se mai ducă la dansuri. Acest lucru a enervat-o la culme pe Dana Roba, mai ales când cealaltă fiică a ei s-a plâns de situație.

„Bunica paternă a lui Celine i-a spus fetiței mele să nu se mai ducă la dansuri, că ea e destul de slabă, că ea nu poate. Fetița mea nu a mai venit de două săptămâni la dansuri, până aseară, când Chantal mi-a zis: ‘Mami, am simțit că mi se rupe inima în mine, când fetele m-au întrebat de ce sora ta nu a venit’”, a povestit Dana Roba, pe TikTok.

Dana Roba nu a stat prea mult pe gânduri și a luat imediat atitudine. Make-up artista și-a sunat fosta soacră pentru a-i cere explicații și i-a transmis să nu se mai bage în deciziile ei. Mai mult decât atât, a amenințat-o că va discuta problema în tribunal.

„Am pus mâna pe telefon și am sunat-o pe bunica paternă și i-am zis că dacă se mai bagă o dată în deciziile mele, pentru copii și faptul că eu le duc pe fete la dansuri și ea le învață contra mea, nu pot decât să mă duc în instanță cu această hotărâre. Oricum, au făcut apel la toate câștigurile mele, la tot ce am câștigat în instanță. Ea a făcut apel. Nu contează. În apel voi pune în discuție și această situație, că i-a spus fetei mele să nu mai meargă la dansuri”, a mai spus make-up artista.

