Înșelată și din nou singură, Dana Roba suferă enorm! A rupt definitiv legătura cu americanul, iar acum...

Dana Roba și partenerul ei de viață sunt împreună de câteva luni. Cei doi au apărut public pentru prima dată acest an, în vara aceasta, când au participat la o nuntă. Însă, se pare că ce e frumos și trece repede. Vedeta și iubitul ei s-au despărțit după ce acesta ar fi vorbit cu alte domnișoare pe social media. (VEZI AICI)

Relația dintre Dana Roba și partenerul ei american s-a terminat brusc după câteva luni, după ce vedeta a descoperit că bărbatul nu era sincer. Se pare mesajele pe care le purta bărbatul cu alte femei a dus la despărțire, iar Dana a decis să șteargă orice urmă a relației de pe rețelele sociale. Înainte de această despărțire, cei doi participau împreună la o nuntă, unde partenerul ei a avut ocazia să cunoască familia vedetei.

Ce mesaj a postat Dana Roba pe social media

La eveniment, păreau fericiți și aproape unul de celălalt, dar realitatea a ieșit la iveală mai târziu. După ce a descoperit infidelitatea, Dana Roba a luat măsuri clare pentru a încheia relația: toate fotografiile în care apărea alături de fostul partener au fost șterse de pe conturile ei de socializare, iar orice semn al cuplului a fost eliminat.

Prin gesturile sale, Dana Roba a transmis indirect că nu mai dorește legătura cu fostul partener și că vrea să meargă mai departe. Se pare că bărbatul, în timp ce era în relație cu Dana Roba, iniția conversații cu alte femei, unele în scop social, altele pentru a le cunoaște mai bine. Descoperirea acestor mesaje a fost punctul care a dus la finalizarea relației. Totodată, gesturile ei transmiteau clar că relația s-a terminat și că nu există intenții de împăcare.

Dana Roba a făcut publice pe contul său de TikTok două mesaje în care își exprimă durerea față de relația pe care a trăit-o alături de fostul partener.

„Tăcerea este o armă. Dacă alegi să taci, asta nu înseamnă că ești naiv. Prin tăcerea ta, le arăți oamenilor că ești matur”, „Nu fi trist dacă îți vezi fosta parteneră cu altcineva. Amintește-ți ce ne-au învățat părinții: să donăm jucăriile vechi copiilor săraci”, a transmis Dana Roba, pe social media.

DANA ROBA, ÎNȘELATĂ DE IUBIT! MAKE-UP ARTISTUL A FĂCUT PUBLICE DOVEZILE: ”UN NENOROCIT!”