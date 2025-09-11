Dana Roba, confruntare finală cu fostul soţ! Strategia prin care vrea să-l doboare pe Daniel Balaciu: “O să le zic fetelor că le-a murit bunica și…”

Dana Roba și fostul ei soț, Daniel Balaciu, care aproape că îi devenise călău au divorțat oficial în urmă cu câteva luni, însă lucurile nu s-au încheiat între ei. Divorțul a fost, desigur, din vina exclusivă a lui Daniel Balaciu, iar instanța a hotărât ca make-up artistul să aibă custodie exclusivă a fetelor lor. Doar că acum, fostul soț al vedetei i-a pregătit o lovitură! A făcut recurs și cei doi urmează să se întâlnească, din nou, în instanță! Vedeta este însă pregătită și spune că va apela la o strategie, astfel că fostul ei soț nu ar avea nicio șansă. În plus, make-up artistul ne-a dezvăluit cât de mulți bani cheltuie cu fetele ei, dar și ce planuri profesionale are. După criticile primite în online, șatena se apucă de tuns pe bune și deschide salon pentru bărbați. CANCAN.RO are toate detaliile și declarațiile exclusive ale Danei.

Dana Roba și Daniel Balaciu au divorțat oficial în urmă cu câteva luni, însă lucrurile nu s-au încheiat între ei. Divorțul a fost, desigur, din vina exclusivă a lui Daniel, iar instanța a hotărât ca make-up artistul să aibă custodie exclusivă asupra fetelor lor, Celine și Chantal. Doar că fostul soț nu se dă bătut! A făcut recurs și cei doi urmează să se întâlnească, din nou, în instanță.

Coșmarul prin care trece Dana Roba nu se încheie!

Dana Roba și Daniel Balaciu vor sta luna viitoare față în față în sala de judecată. Make-up artistul spune că a respectat întru-totul decizia instanței, care a hotărât vizite reduse și exacte în ceea ce le privește pe fetele ei și bunicii paterni. Ba chiar, Dana ar fi avut bunăvoința să le acorde fetelor mai mult timp cu bunicii.

„Daniel a făcut recurs la procesul de custodie și vreau să demonstrez din nou că este cum zic eu. Oricum nu are nicio șansă de câștig la ce a făcut. Eu am fost foarte corectă. Eu le-am lăsat pe fete în vacanță la bunica paternă, deși eu nu au primit dreptul de a sta copiii la ei. Eu le-am lăsat pe fete de bunăvoie, am avut puterea asta.Dacă el a făcut recurs, înseamnă că își asumă” , a spus Dana Roba pentru CANCAN.RO.

Make-up artistul susține că a dorit să le lase pe fetele ei să își vadă bunicii o săptămână, mai ales că cea mică este foarte atașată de bunica partenă. Însă, în cazul în care fostul soț o va călca pe coadă, Dana nu se va lăsa!

„Celine o iubește mult pe bunica ei că a și stat mai mult cu ea. Eu sunt om, le-am dus să le vadă, dar dacă Daniel o să mă enerveze, o să le zic fetelor că le-a murit bunica și nu le mai duc niciodată!”, a spus ea.

Cu toate că instanța a pronunțat la finalul lunii martie divorțul dintre make-up artist și Daniel Balaciu, acesta din urmă a făcut recurs, astfel că procesul este în continuare în desfășurare. Cei doi vor sta față în față în sala de judecată în luna octombrie, dar până atunci Dana este foc și pară pe acest aspect, mai ales că își dorește să își refacă viața. Nu cu acte, însă are pretenții clare de la viitorul bărbat.

„Eu nu pot să finalizez divorțul că el a făcut recurs acum. Normal că sunt supărată! El vrea să mă țină legată, să nu pot să îmi fac viața. Oricum nu vreau să mă mărit. Ca să ajungă unul să mă ia pe mine de nevastă, ori face tot ce zic eu, ori nu. Trebuie să fie un bărbat foarte bun, foarte blând. Ori face bani mai mulți ca mine, ori este foarte bun, foarte blând și nu comentează. Numai pe școala privată a fetelor am dat 7000 de euro. Nu am nicio relație în momentul de față. Eu nu mai vreau să mă mărit ca să îmi facă unul figuri. Mie îmi mergem bine, câștig mult, am tot ce îmi trebuie. Pentru ce îmi mai trebuie mie stres? Pentru partea fizică? Lasă, asta găsesc la orice oră”, a spus ea.

Make-up artistul, pus pe fapte mari! Deschide salon pentru domni: „O să tund bărbați printre programările de la machiaj”

Știți vorba aceea: Câinii latră, ursul merge! I se potrivește de minune Danei Roba care, în ciuda numeroaselor critici și amuzamente pe seama faptului că domnișoarele nu ies doar machiate din salonul ei, ci și tunse, vedeta profită din plin! A decis să se perfecționeze și pe coafură, însă nu în ceea ce le privește pe doamne, ci pe domni. Așadar, este dispusă să cheltuiască bani frumoși pentru meserie.

„Urmează să încep un curs de frizerie pentru bărbați. Eu la salon am o cameră în plus și am zis, de ce să nu fac ceva să o ocup?! Mă duc la unul dintre cei mai buni haistiliști din Timișoara și îmi va preda el cursurile. O să tund bărbați printre programările de la machiaj”, a spus ea.

Dar fiți fără grijă, căci vedeta are un as în mânecă. Deși recunoaște că are multe cheltuieli cu noua parte a salonului, Dana își va scoate banii din tuns. Nu de alta, dar la ea prețurile sunt pe măsură: Dai un ban, dar știi ce face! 😉

„Nu o să tund cu 50 de lei, un tuns la mine o să die 200-250 de lei. O să fac masaj capilar, tot pachetul. Femeile care doar comentează iar o să spună că iau bani mulți. O să spună că vreau să le iau și bărbații. Investesc mult în tot, nu îmi dă nimeni nimic pe gratis, așa că normal că iau câți bani trebuie. Vreau să fac cursuri ca să fac cât de bine treaba asta. Nu să mă apuc așa să tund și să ciunțesc oamenii”, a mai dezvăluit ea, în închiere, pentru CANCAN.RO.

